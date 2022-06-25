Украинцам стоит стать злопамятными. И вот почему 25 июня, 02:10 Цей матеріал також доступний українською

Россия придет с новой войной именно к тем и туда, кто и где позволил себе простить даже малейшее зло. Закрыл глаза на тех, кто привык решать вопросы

Путин в эти дни должен был бы радоваться. Смотрите, восемь лет назад захватил часть территории страны, которая на тот момент была обворована законно избранным президентом и не имела нового легитимного. То есть, на соседа-нищего с неопределенным мировоззренческим направлением. Четыре месяца назад напал уже не на геополитического нищего, но — все равно на страну, которую Запад держал на длинной дистанции. Отныне он воюет и наносит ущерб государству-кандидату на членство в Европейском Союзе. С ростом статуса врага должна расти и самооценка агрессора.

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Между тем украинцам, особенно активным, с национал-демократической позицией, искренне желающим своей стране мира и процветания, радоваться изменению статуса рано. Не потому, что отовсюду слышно только о первых шагах, долгом пути и успешной домашней работе кандидата для возвращения в европейскую семью. А потому, что ни кандидатство, ни даже полноценное членство в ЕС не остановит агрессивные планы России. Рискну предположить: даже украинское членство в НАТО ничего не сделает для того, чтобы наши враги погибли, как роса на солнце.

Конечно, сначала ВСУ нужно остановить наступление российского войска, далее — вернуть свое и в конце концов восстановить границы по состоянию на март 2014 года. И уже потом начать выполнять те самые озвученные семь пунктов домашней работы и идти в Европу озвученным долгим путем. Россия не успокоится, будет зализывать раны и готовить реванш вне зависимости от фамилии хозяина Кремля.

Оптимистическим прогнозам о неизбежном распаде РФ до границы средней полосы России, а значит — о ее ослаблении и истощении тоже не стоит верить. Ведь все покоренные за триста с лишним лет территории, теперь считающиеся субъектом федерации, зависимы от центра финансово и идеологически. Буряты, татары, башкиры, коми-пермяки, адыгеи, эвенки и другие народы, которые в России презрительно называют малыми, уже давно потеряли историческую память о том, как когда-то сами хозяйничали своими общинами на своей земле. Ко всему прочему, их жизнь напрямую зависит от распределения федерального бюджета. Начнут процесс развала России — будут рубить сук, на котором сидят. К сожалению, до таких правил их привели.

С ростом статуса врага должна расти и самооценка агрессора

Но выполнять упомянутое выше домашнее задание от Европейского Союза означает то же самое для украинской власти в целом и каждой ветви отдельно. Упрек касается не действующей — любой украинской власти. Долгое пребывание под российским влиянием, в том числе — информационным и мировоззренческим, приучило властителей в центре и на местах, независимо от партийной принадлежности и фамилий, не решать вопрос, а именно решать вопросы. То есть жить, расти и действовать в советской, постсоветской и в обоих случаях — российской и пророссийской мировоззренческой системе координат. А менять правила — избавляться от привычных и гарантированных кормушек только для приближенных к нужным телам.

Российские правила игры описаны одним предложением: своим все, остальным — закон. Выступая на Майдане во время прощания с погибшим от российской пули киевским активистом Романом Ратушным известная актриса Римма Зюбина проиллюстрировала это, сама того не понимая. Она признала: те, кто родился в СССР, в большинстве своем не рискнули тратить время, силы и мизерные ресурсы на борьбу с незаконными застройками Протасового Яра. Причина — четкое понимание уровня коррупции. Нет смысла начинать бой, если все, кому надо, уже все порешали со всеми, кто может порешать. Незаконные застройки — и не только застройки! — обычно поддерживаются влиятельными лицами в прокуратурах, судах, правоохранительных органах, кабинетах власти. Это не общие слова, при желании тому можно найти множество примеров. Но Роман Ратушный, имея в своем юном возрасте точно такие же знания и понимание гнилости системы, плюнул на это. И победил в неравной борьбе.

Знаете, что обидно? Даже после публичного обещания мэра Киева Виталия Кличко сохранить зеленую зону от застройки, а значит — подтвердить победу Романа, все равно звучали опасения повторной попытки захватить Протасов Яр. Мол, яркий активист погиб, зато коррупционеры никуда не делись. И вполне могут готовить реванш. Не здесь, так там. Не сегодня, так завтра.

Следовательно, в своем реваншизме украинская коррупция всех уровней созвучна и солидарна с реваншизмом российским. Чтобы оказывать сопротивление, украинцы должны наконец стать злопамятными. Например, бывшие руководители и члены пророссийских партий и организации только за сам такой факт в биографии, за то, что имели партийный билет и выступали с пророссийскими заявлениями, не должны иметь права создавать какие-либо другие партии. Или, создав их, не иметь права участвовать в выборах. С такими пятнами в биографии невозможно занимать должности на государственной службе — даже туалетным работником в одном из районных советов. И так — по всем направлениям.

О плане послевоенного восстановления Украины говорят каждый день. По словам спикеров, от Запада ожидаются огромные, заоблачные суммы с кучей нулей. Так вот. Если где-то на каком-то уровне к распределению и освоению этих средств будет допущен хотя бы двоюродный брат депутата Верховной Рады, все равно от какой-либо партии, или родственник какого-нибудь силовика, прокурора, судьи или другого местного князька, если хотя бы где-либо в одном отдельно взятом случае сработает принцип личной преданности — все, Украина проиграла. Домашняя работа не сделана.

И Россия придет с новой войной именно к тем и туда, кто и где позволил себе простить даже малейшее зло. Закрыл глаза на тех, кто привык решать вопросы. И решил, что злопамятность — большее зло, чем пророссийские взгляды и кум при должности, с которым можно и нужно договариваться.

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