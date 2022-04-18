Второй более жесткий этап войны. Каким должен быть санкционный ответ Запада 18 апреля, 11:11 Цей матеріал також доступний українською

Россия стягивает и мобилизует все возможные ресурсы, чтобы сделать самую большую с начала войны ставку на битву за украинский восток

Украина при поддержке союзных государств готовится ко второму этапу войны. Россия стягивает и мобилизует все возможные ресурсы, чтобы сделать самую большую с начала войны ставку на битву за украинский восток.

Видео дня

Представители НАТО и другие военные эксперты сходятся в прогнозах, что этот этап будет более жесток — на более широких территориях, с более агрессивными российскими атаками и с большими гражданскими потерями. Оккупант накапливает все имеющиеся силы в виде бесконечных эшелонов техники и живой силы. Со дня на день начнется этап № 2 в этой войне.

Для победы в нем необходимо одновременно начать симметричный ответ — этап № 2 в «специальной экономической операции» против российской экономики.

Объективно первый этап экономического уничтожения оккупантов был более или менее эффективным. Он действительно причинил ощутимый ущерб экономике агрессора:

— Россия стала лидером по количеству введенных в отношении нее санкций, более чем вдвое обогнав даже предыдущий рекорд «ядерного» Ирана;

— половина накопленных валютных резервов РФ заморожены на иностранных счетах;

— даже российские финансовые институты официально подтверждают неутешительные прогнозы мировых экспертов, что годовая инфляция будет с приставкой «гипер» и достигнет не менее 20%;

— экономика оккупанта сократится не менее чем на 10−15%;

— Кремль сокращает бюджет, а компании и банки приходится поддерживать за счет резервного Фонда национального благосостояния, предназначенного для пенсионных гарантий;

— из страны ушли или существенно ограничили бизнес более 400 иностранных компаний;

— отрасли экономики от машиностроения до пивоварения и некоторых военных производств приостанавливают работу из-за отсутствия доступа к иностранным комплектующим;

— по оценкам экспертов, до конца года около двух миллионов россиян могут лишиться рабочих мест.

Кульминацией первого этапа экономической спецоперации должен стать технический дефолт России и некоторых госкомпаний уже в мае.

Впрочем, полноценный эффект и последствия этих экономических проблем можно будет увидеть только через 5−10 лет. А война идет сейчас. И пока санкции не достигли главной цели — остановить войну. Именно поэтому оккупант спокойно готовится к своему второму кровавому этапу войны против Украины.

Теперь пришло время для храбрости и подлинного экономического уничтожения

Да, народ России станет беднее и будет оставаться таким долгие годы. Да, их экономика будет изолирована от глобального мира и мировой экономики. Да, без многих импортных запчастей промышленность оккупанта будет буксовать. В то же время, у России остается подушка финансовой безопасности и ресурсы в ее поддержку:

— по итогам первого квартала 2022 года профицит бюджета России составил 1,15 трлн руб.

— положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в I квартале 2022 г. составило $58,2 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 г.

— объем российского экспорта за первые три месяца составил $156,7 млрд, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— в 2022 году Россия может получить рекордную прибыль от продажи нефти и газа в размере $321 млрд. Только Евросоюз с начала вторжения уже заплатил за российские энергоносители 35 млрд евро.

Поэтому, когда российские пропагандисты кричат о том, что «санкции Запада как инструмент давления на РФ не работают», то в краткосрочной перспективе они частично правы. Когда российские чиновники смеются над беспомощностью европейских политиков, то имеют для этого аргументы.

До сегодняшнего дня Запад, несмотря на все громкие заявления, не смог остановить войну и лишить санкциями режим Путина ресурсов на продолжение войны. Это рассматривается как откровенная слабость. Заодно вдохновляет врага думать о новом этапе войны, а не о том, как побороть массовые голодные бунты у себя в России или предотвратить заговор элит против режима.

Это означает только одно. Период компромиссов закончился — они явно не сработали. Настал момент для начала второго этапа экономической «спецоперации», когда на экономическом фронте уже перестают использовать только стрелковое оружие (типа санкций на отдельные банки РФ), или даже легкую артиллерию (типа запрета покупать уголь с конца лета), и пускают в бой тяжелое наступательное оружие.

Это наступательное оружие всем известно:

— полноценное нефтяное эмбарго, которое значительно ударит по платежному балансу оккупанта. Да, это болезненное решение для европейских стран, но вполне реальное.

— максимальное ограничение и отказ от закупки российского газа уже сейчас;

— расширение санкции в отношении российских банков. Эти санкции, наконец, должны стать не выборочными, введенными не на десяток, а на каждый из 350 банков РФ, без возможности их обойти.

— ограничение передвижения по Европе наземного и морского транспорта без исключений, особенно для танкеров с нефтью.

— максимально мощные вторичные санкции для всех компаний Китая, Индии, Грузии, Турции и других стран, попытающихся помогать оккупанту обходить западные ограничения.

Конечно, эти шаги больно ударят по экономике самих стран Запада и будут стоить им десятки миллиардов евро. Западным странам нужно помнить одну истину, которую четко сформулировал Нил Фергюсон в своей колонке для Bloomberg: сейчас на нашей территории решается не только судьба Украины, но и всего западного мира, победа мира или угроза Третьей мировой войны.



Если не остановить Путина здесь и сейчас, он пойдет дальше в Европу, Китай оценит позиции по Тайваню, а Иран может заявить о своих амбициях на Востоке.

Реально действенные санкции против России действительно будут дорого стоить Германии, Франции или Австрии. Но какой бы высокой ни была сумма в платежках, она все равно меньше цены, которую придется платить масштабными разрушениями и человеческими жизнями в полномасштабной войне России уже со всем миром. Выбор у западных стран, к сожалению, только из двух вариантов.

Поэтому сейчас самое время начать второй этап экономической спецоперации, когда финансовая война будет идти уже на полноценное поражение страны-агрессора — из тяжелого экономического оружия и с максимально быстрыми потерями противника.

Артиллерия могла повредить российский крейсер «Москва», но потопить его можно было только ракетами. Так же и с Россией и ее экономикой. Первый этап санкций был как раз артиллерийским обстрелом от Запада. Теперь пришло время для храбрости и настоящего экономического уничтожения.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.