Будущее войны в Украине 9 апреля, 20:57 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Семь ключевых тезисов

1. Ніякі перемовини вже неможливі до перемоги України на фронті. Якщо Путін захоче врятувати свою армію, то шлях тільки один, як під Києвом — швидко припинити вогонь та тікати.

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2. Український народ не зупиниться, поки не знищить російських окупантів на всій землі, включно з Донбасом та Кримом. Бо на лінії зіткнення на 24 лютого наша армія не буде гальмувати.

3. Війна буде довгою, бо Росія почала мобілізацію, і зберігає поки що велику перевагу у бойовій техніці, танках, артилерії, літаках, гелікоптерах, ракетах.

4. Країни НАТО вже не є посередниками між Україною та Путіним — Захід почав свою війну з Путіним, політичними, економічними, інформаційними заходами та військовою підтримкою України. Тому жодних шансів навіть на військову перемогу у Путіна немає. Україна має набагато більший ресурс для війни з усього Заходу.

5. Україна має велику перевагу у людях, та з кожним днем скорочує перевагу ворога у техніці. У цій війні на виснаження наша перевага буде збільшуватись. Але людей треба зберігати, люди — це перевага, яка нарощується в рази якщо вони здобувають досвід та організацію.

6. У сучасній війні перемагає не кількість людей та зброї, а здатність нанести противнику значні втрати на конкретній ділянці фронту. Професійність та боєздатність мають визначатись максимізацією втрат ворога та мінімізацією власних втрат.

7. Україна переможе, з великим втратами та руйнуваннями, але знищить російську загрозу Європі, і це буде одна з найвизначніших подій 21-го сторіччя.

Опубліковано з дозволу автора

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