Будущее войны в Украине
Семь ключевых тезисов
1. Ніякі перемовини вже неможливі до перемоги України на фронті. Якщо Путін захоче врятувати свою армію, то шлях тільки один, як під Києвом — швидко припинити вогонь та тікати.
2. Український народ не зупиниться, поки не знищить російських окупантів на всій землі, включно з Донбасом та Кримом. Бо на лінії зіткнення на 24 лютого наша армія не буде гальмувати.
3. Війна буде довгою, бо Росія почала мобілізацію, і зберігає поки що велику перевагу у бойовій техніці, танках, артилерії, літаках, гелікоптерах, ракетах.
4. Країни НАТО вже не є посередниками між Україною та Путіним — Захід почав свою війну з Путіним, політичними, економічними, інформаційними заходами та військовою підтримкою України. Тому жодних шансів навіть на військову перемогу у Путіна немає. Україна має набагато більший ресурс для війни з усього Заходу.
5. Україна має велику перевагу у людях, та з кожним днем скорочує перевагу ворога у техніці. У цій війні на виснаження наша перевага буде збільшуватись. Але людей треба зберігати, люди — це перевага, яка нарощується в рази якщо вони здобувають досвід та організацію.
6. У сучасній війні перемагає не кількість людей та зброї, а здатність нанести противнику значні втрати на конкретній ділянці фронту. Професійність та боєздатність мають визначатись максимізацією втрат ворога та мінімізацією власних втрат.
7. Україна переможе, з великим втратами та руйнуваннями, але знищить російську загрозу Європі, і це буде одна з найвизначніших подій 21-го сторіччя.
Опубліковано з дозволу автора
Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди НВ
материалов раздела Мнения
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.