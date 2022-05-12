Россия начала использовать свои старые ракеты. Что это значит 12 мая, 18:03 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Около двух недель назад россияне истощили свои запасы баллистических и крылатых ракет

Заранее прошу прощения, сегодня у меня очень мало времени. Таким образом, здесь всего две интересных новости.

Первая связана с российским плацдармом у Белогоровки, по поводу которого кто-то опубликовал эту историю: «Что я сделал, чтобы разрушить русский понтонный мост через Северский Донец». Если это правда, то это очень хорошее лекарство от моего «синдрома русского плацдарма».

Видео дня

По данным геолокаторов, уже к 8 мая были разрушены три наплавных моста ПП-2005 на Северском Донце: 1 северо-восточнее Дроновки, 48.938486 38.060246 или 48.938332, 38.059901 или 48.93732,38.06106; 2 севернее Белогоровки, 48.950473, 38.226771 или 48.950469, 38.2271234

Кстати, похоже, что в этом контрударе участвовал артиллерийский дивизион 17-й танковой бригады: если это правда, то надо перестать называть это подразделение «несчастливым».

И еще одна вещь, которую мне вчера было интересно прочитать, это в определенной степени также «связано с мостами». Как широко сообщалось и, следовательно, хорошо известно, за последний месяц, а также в ответ на поставки НАТО тяжелого вооружения и связанных с ним боеприпасов, россияне проводят интенсивную кампанию по блокированию работы украинской железнодорожной системы.

Первоначально такие операции проводились с помощью крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 (кодовое название ASCC/НАТО AS-15 Kent). Они запускались исключительно со стратегических бомбардировщиков типа Ту-95 и Ту-160. Довольно часто русские также применяли корабельные и подводные ракеты 3М-54 «Калибр» («SS-N-27 Sizzler»).

Видимо, после стольких лет и Х-22 увидел свою боевую премьеру

По мере того, как их запасы уменьшались, они начали развертывание ракет П-600 «Оникс / Яхонт» береговой обороны К-300П «Бастион-П» («SS-C-5 Stooge») с позиций на оккупированном Крымском полуострове.

И, конечно же, они все время развертывают баллистические ракеты, такие как 9К720 «Искандер» («SS-26 Stone»):

Около двух недель назад (если не раньше) россияне истощили свои запасы баллистических и крылатых ракет до такой степени, что начали развертывание своих старых Х-59 («Кингболт АС-13»): на самом деле это тактические, электронно-оптические управляемые ракеты с дальностью порядка 100−150 км (россияне заявляют, что гораздо больше, но российская реклама и реальность — совершенно разные вещи). Их выпускают из истребителей-бомбардировщиков Су-34, но масса экземпляров, «ещё стоящих на вооружении» ВКС, настолько стары (сделаны в конце 1980-х, начале 1990-х), что у РУМИНТа до 60% выходят из строя при попытке выпустить (определенно: до того, как приблизится к своей цели). Более того, управлять такой ракетой, как Х-59, в боевых условиях — это не что иное, как «забава».

Дело в том, что вчера появилось видео, на котором якобы запечатлен пуск двух ракет Х-22 («Кухня АС-4») с бомбардировщика Ту-22М-3.

Должен признаться, мне пришлось пересмотреть это видео два раза, чтобы поверить своим глазам.

Х-22 изначально разрабатывалась еще в 1960-х годах для поражения хорошо защищенных целей на суше, таких как авиабазы ​​или крупные объекты ПВО, или хорошо защищенных морских целей, таких как авианосцы.

Это старое оружие: что-то вроде «1,5 поколения» советских управляемых ракет. Неудивительно, что в «режиме наземной атаки» оно имело «круговое вероятное отклонение» от траектории около 3 миль: поэтому еще в 1960-х годах оно обычно оснащалось ядерной боеголовкой. Разумеется, были разработаны обычные боеголовки, а также противорадиолокационный вариант, и в 1970-х годах — и в сочетании с тогда еще совершенно новым бомбардировщиком Ту-22М — он считался самой большой угрозой для авианосцев ВМС США.

За последние несколько лет появились сообщения о модернизации до стандарта Х-32. Но учитывая плохое состояние российского высокотехнологичного военного сектора, после того, как в 2014 году Москва потеряла контакт с более чем 50 украинскими военными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими центрами, и то, насколько буквально «токсично» это оружие (из-за его метательного заряда), у меня есть сомнения по поводу этой части истории.

Так или иначе, видимо, после стольких лет и Х-22 увидел свою боевую премьеру. Думаю, это могло бы объяснить множество украинских сообщений о «загадочных взрывах», далеких от чего-либо значимого, которые появились в последние несколько дней.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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