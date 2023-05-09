Путин осознал главную угрозу. Что окончательно положит конец войне в Украине 9 мая, 09:41 NV Премиум Путин поддержал «тихий» набор еще 400 000 военнослужащих в 2023 году для войны против Украины (Фото:REUTERS)

Пока Украина готовит своё контрнаступление, другие события развиваются в стремительном темпе

20 апреля министр финансов США Джанет Йеллен предложила Китаю сделку, одновременно протянув оливковую ветвь: помочь положить конец войне в обмен на увеличение торговли и микрочипов.

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Несколько дней спустя китайский лидер Си Цзиньпин впервые после вторжения позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, и они провели «долгую и содержательную» дискуссию о мире и «уважении суверенитета и территориальной целостности», согласно официальным заявлениям обоих.

Затем американские и китайские официальные лица согласились провести переговоры на «высоком уровне», как раз тогда, когда другой «союзник» России, Южная Африка, вмешалась и предостерегла Владимира Путина от посещения их саммита БРИКС этим летом. Это потому, что Претория ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, а значит, должна арестовать его за военные преступления, если он там объявится.

Статус России и число ее альянсов с каждым днем ​​уменьшаются, а вооруженные силы РФ страдают от неудач, мятежей, огромных потерь и резкой критики. Недавно российский истребитель случайно сбросил бомбу на один из своих городов, а на этой неделе два враждебных беспилотника проникли в воздушное пространство Москвы и были взорваны возле Кремля. Россия обвинила Украину, но некоторые считают, что это дело врагов Путина. Ясно, что ряды сжимаются и, наконец, приближаются вплотную к Путину и его Империи Зла.