Это очень важное изменение — второй этап войны завершился. Что теперь? 26 июля, 12:58

В войне определенно наметились изменения. Точнее, закончилась вторая фаза войны — и она снова закончилась победой Украины

Итак, то, о чем я писал, как о предчувствии, предощущении, чуйке, сейчас оформилось окончательно. В войне определенно наметились изменения. Точнее, закончилась вторая фаза войны — и она снова закончилась победой Украины.

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Первая фаза, которую условно можно назвать «блицкриг» и которая характеризовалась планами захвата всей или большей части Украины, и в первую очередь её столицы, для России оказалась полностью провальной. Эта фаза закончилась оглушительным разгромом киевской группировки и бегством российской армии с территории северной Украины.

Теперь завершилась вторая фаза. Я бы назвал её «Оккупация всего Донбасса». Да, да — на планах по оккупации всего Донбасса, похоже, можно ставить крест. И крест этот снова ставит Украина.

Это пока еще не значит, что Украина уже выиграла всю битву за Донбасс. Победа будет тогда, когда территория Донбасса будет очищена — и это будет четвертая или пятая фаза — и она обязательно будет. Но вторая фаза — наступление России на Донбассе — остановлена.

И еще раз — победителем из неё снова вышла Украина. Перечитайте эту строчку. Победителем в наступлении России на Донбассе снова вышла Украина.

То есть, следите за руками. Как менялись стратегические цели. Сначала — оккупация всей Украины, свержение власти, назначение своего гауляйтера, уничтожение всех несогласных и всего сопротивления, концлагеря, новый СССР с Украинской ССР и Белорусской ССР, парад на Крещатике, выход на границы Польши и далее новая реальность с новым советским монстром с ядерной дубинкой и второй армией в мире, нацелившейся на страны Балтии, Финляндию и Швецию. Помните? Помните это ощущение февраля-марта? Не вышло.

Россия потеряла инициативу в тактике, не может оперативно предложить взамен ничего нового

Вторая стадия — битва за Донбасс, захват всей Донецкой и Луганской областей, пробитие коридора до Приднестровья, десант в Одессу, остров Змеиный, контроль над всем Черным морем.

Не вышло. Теперь — оперативная пауза, препятствование вывозу украинского зерна и Херсон бы удержать.

Поставки западного вооружения в корне изменили ситуацию. То есть, не само вооружение, а переучивание украинской армии на HIMARS и прочее. Именно это время. Именно это овладевание техникой и принесло поворот в войне.

Да настоящего момента у России было два преимущества — количество пушечного мяса и количество артиллерии и боеприпасов к ним. И сейчас это преимущество ударами по складам сводится на нет. А предоставить новую тактику взамен уничтоженной HIMARS Россия не может.

Она просто не в состоянии придумать ничего, что позволило бы ей и в дальнейшем действовать так же — пусть медленно, пусть с горами трупов за огневым валом, но все же эффективно, откусывая километр за километром украинской территории. А без этого количество пушечного мяса перестает иметь значение.

Итак, главный итог окончания второй фазы. Это не остановка наступления на Донбасс. Не поставки HIMARS. И не уничтожение складов.

Главный итог заключается в том, что Россия потеряла инициативу в тактике, не может оперативно предложить взамен ничего нового. У неё просто нет в запасе ничего другого. Ни во что другое она попросту не умеет. И как только это её преимущество было сведено на нет — шестеренки заскрипели и стали.

Глава Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Ричард Мур считает, что Россия потерпела «эпический провал», пытаясь достичь своих первоначальных целей в Украине: отстранить Владимира Зеленского с поста президента, захватить Киев и расколоть страны Запада. По мнению главы МИ-6, недавние успехи российских войск в Украине были «ничтожными» и Россия «вот-вот выдохнется». «По нашей оценке, в ближайшие несколько недель россиянам будет все труднее находить живую силу, оружие и военную технику. Им придется как-то приостановиться, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар».

Украина же каждый раз оказывается на шаг впереди. И Россия вынуждена теперь не навязывать свою волю, а защищаться от воли Украины.

При том, что во вторую фазу Россия вошла перегруппировавшись, учтя ошибки первой фазы — и все равно проиграла. HIMARS поставили окончательную точку.

Я думаю, что это важнейшее изменение. Это важнейший этап войны. Я думаю, в третьей стадии мелодию будет диктовать уже не Россия.

Она просто ничего не может предложить кроме того, чтобы и дальше бить ракетами по жилым кварталам и… И уже всё, кажется. Ну, еще шантажировать мир украинским зерном и российским газом.

Украина же по-настоящему всю свою инициативу, которая теперь значительно усилена поставками западного вооружения — а будет усилена еще больше — в полной мере еще даже не проявляла.

Пружина сжимается. Она накапливает энергию. Накапливает вооружение. Накапливает опыт и знания. Учится этим вооружением пользоваться. И в какой-то момент распрямится.

Я думаю, третьей фазой будет битва за Херсон. И у Украины есть сейчас все шансы выиграть и её.

И это будет первым, пробным, но уже крупным контрнаступлением ВСУ. Не несколько отдельных сел, не уничтожение группировки, просчитавшейся в своих стратегических целях и полностью не подготовленной к тому, что их ждет, а настоящее полноценное контрнаступление, характеризующееся в первую очередь — и именно — переходом инициативы.

За которым, надеюсь, последуют другие.

А в этом случае Херсон, с двумя перебитыми мостами и окруженной в нем группировкой, которой еду и боеприпасы придется сбрасывать на парашютах, имеет все шансы стать для русских Сталинградом. Ну, то есть, Сталинградом для русских, как для немцев.

И именно это и будет означать перелом в войне. И, по-моему, все это и так уже чувствуют и ждут. Чувствуете же? Ну, дай Бог.

В рамках проекта Журналистика без посредников

Текст опубликован с разрешения автора

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