Вторая большая победа Украины 15 апреля, 21:42

Чем жила страна 15 апреля 2022 года

● Коллективный Путин пугает Белый дом непредсказуемостью. Кремлевский режим пригрозил США «непредсказуемыми последствиями» в случае продолжения поставок оружия Украине, сообщила The Washington Post. В распоряжении издания оказалась копия соответствующей дипломатической ноты МИД РФ: «Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности».

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● Такая реакция Москвы последовала после того, как глава Белого дома Джо Байден одобрил резкое расширение спектра военной помощи Киеву, в том числе за счет 155-мм гаубиц, беспилотников, бронетранспортеров, средств береговой обороны, а также дополнительных переносных зенитных и противотанковых систем.

● Угрозы Кремля не заставят администрацию президента Джо Байдена прекратить поддерживать Украину, сказал представитель Госдепа Нед Прайс.

● Кремль может применить ядерное оружие. Мир должен быть готов к тому, что РФ может точечно использовать ядерное оружие. Такое заявление в комментарии CNN сделал президент Владимир Зеленский, подчеркнувший: российский диктатор может прибегнуть либо к ядерному, либо к химическому оружию.

● «Не только я — весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть неправдивая информация, а может быть правда», — заявил Зеленский. Он добавил, что Россия вполне может пойти на такой шаг, так как для российского руководства не играет роль человеческая жизнь.

● Сегодня в отечественном Минобороны заявили, что Киев и западные партнеры не видят признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие на территории Украины.

● У диктатора запутались со своими целями. Основная задача войны РФ против Украины — это «разгром националистических батальонов». «Главное — это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны», — заявил пресс-секретарь Кремля Песков.

● За время войны московская диктатура неоднократно меняла свои взгляды на ее задачи — была и «денацификация», и «отпор НАТО», и «освобождение Донбасса», и «борьба с безоглядным курсом на полное доминирование США в мире».

● Путин был обижен. Американские разведслужбы еще минувшей осенью начали получать «тревожную и детальную» информацию о планах Путина начать масштабное вторжение в Украину. По словам Уильяма Бернса, директора ЦРУ, хозяином Кремля двигали амбиции, а также чувство «обиды» на Запад и незащищенности своего положения

● Директор ЦРУ констатировал, что работа, которую выполняют разведслужбы США, и та информация, которую они предоставляют властям Украины, являются «жизненно важными» для украинцев в их борьбе с российской агрессией. Он также подчеркнул, что его ужасают те военные преступления, которые российские войска совершают в Украине.

● Кремлевские планируют скоро завершить войну. «Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать», — заявил Андрей Климов, замглавы комиссии путинской партии Единая Россия по международному сотрудничеству. Он повторил тезисы Кремля о том, что война должна сделать Украину «безопасней для России», а также упомянул о «биолабораториях».

● Также Климов заявил, что РФ якобы хочет обеспечить безопасность ядерных объектов. При этом Россия во время войны в Украине стала первой страной в мире, которая обстреляла действующий энергоблок атомной станции (Запорожская АЭС), а также хранила боеприпасы возле четвертого энергоблока ЧАЭС.

● Война затянется до конца 2022-го? Война РФ против Украины, по мнению Вашингтона, может продлиться до конца 2022 года. Такое сообщение сделал для европейских союзников госсекретарь США Энтони Блинкен, написал CNN.

● По словам одного из собеседников издания, Блинкен «обсуждал со своими коллегами озабоченность тем, что конфликт может затянуться, но все его разговоры крутились вокруг того, как лучше остановить его как можно быстрее».

● Подлый удар по Харькову. Артиллерия врага нанесла удар по одному из спальных районов Харькова, убив восьмерых и ранив более 40 человек. Среди погибших и раненых есть дети.

● Оккупанты обстреляли и жилые кварталы Николаева — кассетными снарядами: погибли пять человек, 15 ранены.

● Вторая большая победа Украины: гордость РФ легла на дно. Затопление российского ракетного крейсера Москва стало серьезным ударом по военно-морским силам России, заявили в Пентагоне.

Официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби отметил, что США не могут определить точную причину затопления российского корабля. «Но мы также не в состоянии опровергнуть украинскую версию этого. Безусловно, правдоподобно и возможно, что они действительно поразили судно ракетой Нептун или, может быть, чем-то еще», — сказал он.

● По словам Кирби, что бы ни случилось с крейсером Москва, его потеря «нанесет серьезный удар по сердцу российского военно-морского флота, а также по национальной гордости».

● Вчера вечером минобороны РФ, говорившее до этого лишь о некоем взрыве на крейсере, который, мол, остался на ходу, официально подтвердило, что флагман Черноморского флота пошел на дно.

● Начиная с 1982 года в мире не топили таких крупных судов, как российский крейсер Москва.

● Все-таки ракета. Американский чиновник, знакомый с вопросом, подтвердил The Washington Post, что крейсер поразила украинская противокорабельная ракета. При этом чиновник не смог уточнить тип вооружений, сообщила газета.

● Минобороны РФ еще и подтвердило гибель командира крейсера Москва капитана 1-го ранга Антона Куприна.

● Черное море потемнело для РФ. После того, как РФ лишилась крейсера Москва, она может пересмотреть свои позиции в Черном море. Такого мнения придерживается Минобороны Великобритании. «Являясь флагманом Черноморского флота России, Москва выполняла ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны», — сообщило ведомство в Twitter.

● В Минобороны Британии отметили, что крейсер прошел обширную реконструкцию, направленную на повышение его возможностей, и вернулся в строй только в 2021 году. В ведомстве напомнили, что Москва стала вторым кораблем, которого с начала войны лишились россияне: 24 марта был уничтожен большой десантный корабль Саратов.

● Потерявшие навсегда. С начала войны РФ потеряла в Украине около 20 тыс. своих солдат. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 5,2 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 756 ед., боевых бронированных машин — 1976 ед., артсистем — 366 ед., РСЗО — 122 ед., средств ПВО — 66 ед., самолетов — 163 ед., вертолетов — 144 ед. и так далее.

● Русские танки — исчезающие вид. На российском Уралвагонзаводе останавливается производство новой техники, в том числе танков Т-90 и Т-14 (Армата). Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

● Уралвогонзавод в Нижнем Тагиле — российский производитель бронетехники, в первую очередь — основного танка РФ Т-72. С начала войны предприятие столкнулось с многочисленными финансовыми проблемами. Увеличение процентных ставок по кредитам, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен на материалы и комплектующие (в частности, на бронированную сталь) — эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники. Сейчас на заводе пытаются преодолеть кризис, возникший в результате введенных санкций, отмечают украинские разведчики.

● Мобилизация по-русски не удалась. План по привлечению 26 тыс. «резервистов» с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван, ведь призывники всячески избегают «мобилизации». Информацию об этом получило ГУР Минобороны.

● Мариуполь продолжает держаться. В окруженном Мариуполе продолжаются бои. «Российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для штурма города. По состоянию на сейчас идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя. Но полностью захватить этот город на данный момент россиянам не удается», — заявил Александр Мотузяник, спикер Минобороны Украины.

● Орбан — тайный друг Украины? Венгрия могла тайно поставлять оружие Украине через другие страны, несмотря на объявленную публично «нейтральную» позицию, сообщает The New York Times. Подобная скрытность была нужна Будапешту, чтобы не нарушить поставки дешевого российского газа.

● Представитель венгерского правительства отказался подтвердить или опровергнуть данные о военной помощи для Украины, заявив лишь, что «позиция Венгрии хорошо известна и осталась неизменной».

● Первый американский визит. Сенаторы Стив Дейнс и Виктория Спарц вчера посетили Киев и пригороды столицы, став первыми американскими официальными лицами, которые прибыли в Украину после начала войны.

● «Ничто не заменит того, чтобы побывать здесь, увидеть все своими глазами, провести время с людьми и лидерами в Украине, которые ужасно пострадали от этой войны», — сказал Дейнс, находясь в Бородянке.

● В Буче сенаторы стали свидетелями того, как три тела доставали из земли у церковного двора, где велись раскопки братской могилы. Дейнс назвал увиденное «неоспоримым доказательством военных преступлений». «Это повсюду. Мы проезжали мили, мили и мили, видя смерть и разрушения, вызванные Владимиром Путиным в ходе этого злобного вторжения», — сказал он.

● Хотя вчера Джо Байден сказал, что готов ехать в Киев, подобный визит в ближайшее время не планируется.

● Преднамеренные российские убийцы. Оккупанты намеренно расстреливали мирных жителей Бучи, заявил мэр этого города Анатолий Федорук. «Практически 85% всех тел, которые мы поднимаем с братских могил или индивидуальных захоронений на огородах, парках, скверах, дворах — с отверстиями от пуль. То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче», — сказал он.

● На сегодня в населенных пунктах Киевской области найдены тела уже около 900 мирных жителей, ставших жертвами военных преступлений российских оккупантов. Об этом сообщил начальник облуправления Нацполиции Андрей Небитов.

● Игрушка как доказательство преступления. Министр внутренних дел Денис Монастырский передал в ООН окровавленную детскую мягкую игрушку с обстрелянного россиянами Краматорского вокзала. Теперь она станет доказательством военных преступлений РФ в Гааге.

● Братья подвели русских. Сербия планирует с сентября 2023 года начать получать сжиженный газ из Греции, а природный — из Азербайджана, чтобы снизить зависимость от российских поставок. Об этом заявила вице-премьер и министр энергетики Зорана Михайлович.

● Google отключил российских от платежей. Компания Google отключила платежи для всех видов российских карт, а также по номеру телефона. Об этом в Telegram (со ссылкой на компанию) написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

● Эмбарго на нефть будет к маю? В Евросоюзе обсуждают поэтапное введение эмбарго на российскую нефть, но какие-либо конкретные предложения будут вынесены после второго тура президентских выборов во Франции, который состоится 24 апреля. Об этом написала The New York Times, уточнив: еврочиновники опасаются, что рост цен на топливо может сыграть на руку Марин Ле Пен, конкурентке Эммануэля Макрона.

● Зеленский наградил героев. Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении защитников Украины, в том числе и «тех, чьи фамилии нельзя называть». «Но наградил за то, что точно полезно всем», — уточнил он.

● Всего президент подписал указы о награждении 221 военнослужащего ВСУ, из них 34 — посмертно. Также награды получили двое служащих Госспецсвязи.

● Почти 5 млн. мигрантов. С начала войны из Украины выехали около 5 млн человек. 90% из них — это женщины и дети. Такие данные содержатся в отчете Агентства ООН по делам беженцев.

● С другой стороны, 870 тыс. украинских беженцев от войны уже вернулись домой. Это тоже данные ООН. Ежедневно границу в направлении Украины пересекают около 30 тыс. человек.

И для финала:

● В Чернигов пойдут поезда. С завтрашнего дня Укрзалізниця возобновляет железнодорожное сообщение с деблокированным от российских оккупантов Черниговом и рядом населенных пунктов области.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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