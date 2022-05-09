Стратегия войны. Когда все закончится 9 мая, 17:11 Цей матеріал також доступний українською

Украина сильнее, чем того ожидала Россия. И если для самой России это неожиданность, то для нас — констатация факта

Чем дальше, тем больше приходится слышать критику по поводу того, что страны Запада предоставляют недостаточно военную помощь Украине для ее победы в войне. Попробую объяснить, что же происходит с планированием военной помощи и почему она поставляется именно в том графике, который у нас есть.

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Главный вопрос украинского общества, как я понимаю, звучит так: если бы Запад предоставил критически большие объемы оружия, а еще прислал достаточно своих волонтеров для участия в боевых действиях, Украина за неделю выгнала бы российскую армию со своей территории. Почему Запад этого не делает?

Есть две стратегии ведения войны против российского нашествия. Первая стратегия действует только в том случае, если ты ее используешь с первого дня войны. Ее сложно включить на более позднем этапе.

Первая стратегия сводится к тому, чтобы потратить столько ресурсов, сколько нужно, чтобы держать оборону максимально близко к границам, а то и по линии границы. Это позволит контролировать практически всю территорию страны и перевести боевые действия в приграничные районы.

Вторая стратегия — это та, которой придерживаются Вооруженные силы Украины. Эта стратегия включает в себя допуск войск противника на свою территорию для максимального уничтожения личного состава вражеской армии. Другими словами, украинская армия хочет уничтожить столько солдат и офицеров россиян, сколько это возможно.

Первый вид стратегии упрощает жизнь в краткосрочной перспективе. Второй — истощает врага до той степени, что он еще не скоро в следующий раз решится на атаку, а тем более на полноценную войну.

Выбор стратегии производится после консультаций с иностранными партнерами, участвующими в антироссийской коалиции. Цель такой стратегии — минимизировать обороноспособность России, а также поспособствовать политическим процессам, которые могут изменить саму Россию изнутри.

И вот украинцев терзает мысль: как это так? Мы переживаем трагедии войны, а то и просто бытовые неудобства, в то время, если бы мы уже на следующей неделе вытеснили российсккую армию со своей территории, жизнь бы наладилась. Миллионы беженцев задумались бы о возвращении домой. Начала бы развиваться экономика.

Начало возвращения к нормализации в Украине состоится в конце 2023 года

Действительно, это очень правильный вопрос. В том-то и дело, что Украина должна исполнить роль страны, которая надолго успокоит Россию. Если ее не успокоить сейчас, она еще долго будет пугать своими «военными спецоперациями» соседние страны. Целый регион Восточной Европы и Центральной Азии будет бояться совершить лишнее движение, чтобы не разгневать Россию. По согласованию с западными партнерами, Вооруженные силы Украины системно истребляют личный состав российской армии. Для этого нужно время и территория для сделок. Поэтому объемы западной помощи калибруются в соответствии с выбранной стратегией.

В то же время украинская армия не может совершать подобные операции на территории самой России, ведь тогда она будет агрессором в войне, нарушившей суверенную территорию другого государства. Таковы нормы международного права, устанавливающие правила ведения войн и признание их дипломатического статуса.

Что же касается ситуации в Мариуполе, то, как признались лидеры батальона Азов на пресс-конференции 8 мая, имели место тактические ошибки с украинской стороны. Во время войны ошибки неизбежны, но это не значит, что из-за ошибок нужно изменять выбранную стратегию, которая должна привести к победе.

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Еще один вопрос от украинцев, часто приходится слышать, почему не уничтожить ракетами Черноморский флот РФ, чтобы украинская экономика снова могла экспортировать продукцию через порты в Мариуполе, Николаеве и Одессе?

Корабли — довольно плохо защищенный вид военной техники, а ремонт кораблей занимает время. Ближайшая к зоне боевых действий ремонтная база для военных кораблей находится в Севастополе, поэтому россияне сделают все, что могут, чтобы не потерять контроль над этим городом.

Ответить на вопрос о Черноморском флоте РФ непросто, потому что война — это сложное искусство. Представим, что Украина уничтожает все российские крейсеры, фрегаты, ракетные катера и субмарины, находящиеся в Черном и Азовском морях. Один день она празднует, а соцсеть Facebook переполняется мемами о героическом использовании Нептунов.

Однако на следующий день Россия наносит ответный удар. Это может быть что угодно, включая применение ядерного и химического оружия. Если кто-то судит о ядерном оружии, основываясь на фильмах о Хиросиме, то сильно ошибается. Современные ядерные боеголовки имеют разный калибр и совсем не обязательно истребляют огромную территорию, создавая тот же самый «гриб дыма», о котором мы все знаем из архивных фотографий и видеокадров. Поэтому возможности локального использования россиянами ядерных боеголовок меньшей мощности — это не какая-то отдаленная перспектива, а риск вполне реальный.

Продолжим разговор о Черном море. Алексей Данилов, секретарь Совбеза, недавно сделал заявление, что Украина планирует уничтожить Керченский мост. Соответственно, украинское общество начинает интересоваться: а почему Данилов заявил об уничтожении Керченского моста, а мост все еще стоит?

Ответ все тот же: Россия нанесет ответный удар. Керченский мост уничтожить нетрудно, но для такой операции нужно продумать удачное время и спланировать ее, чтобы она вписывалась в общую стратегию войны, которую используют Вооруженные силы Украины.

Еще один вопрос, который волнует украинцев, скорее эмоциональный. В эмоционально окрашенном виде он звучит так: «Когда это все закончится?».

В этом вопросе украинцы и украинки хотят услышать ответ о том, когда закончатся боевые действия, когда они смогут вернуться к привычному рабочему режиму, когда заработает экономика, когда новостная лента не будет иметь всего того ужаса, который мы видим в ней сейчас.

По данным ООН, количество украинских граждан, являющихся беженцами войны, превысило 5,8 млн человек. В дополнение к 6,1 млн человек, которые ООН считает украинской диаспорой, это дает цифру почти в 12 млн украинцев или лиц украинского происхождения, которые находятся за пределами Украины. Половина из них уехали из-за войны России против нашей страны.

Некоторые из этих людей хотели бы как можно быстрее вернуться в Украину, потому что здесь имеют свое имущество и свои семьи. Кто даже сохранил за собой в Украине рабочее место. Для таких людей вопроя «Когда все это закончится?» стоит особенно остро.

Точного ответа на этот вопрос не знает, наверное, никто, а прогнозы существуют очень разнообразные. Мало кто сомневается в том, что Украина победит в этой войне и восстановит свою территориальную целостность, хотя эта миссия нуждается в ресурсах и западной поддержке.

Мое личное убеждение, основанное на общении с экспертами, в том числе аналитиками Пентагона, строится на том, что начало возвращения к нормализации в Украине состоится в конце 2023 года.

Чтобы мы могли начать нормализацию, нужно, во-первых, завершить войну победой. Во-вторых, добиться устойчивого мира на всей территории страны, произведя разминирование тех регионов и земель, где это нужно. В-третьих, нужно завершить ключевые гуманитарные миссии — обеспечить жильем, питанием и медикаментами тех, кто потерял эти ресурсы из-за войны войны. В-четвертых, создать фундамент и план для восстановления экономики.

Не имеется в виду, что до конца 2023 года будут идти боевые действия. Они могут завершиться не просто раньше, а гораздо раньше. Это зависит от множества параметров. Но война — это не только стадия боевых действий. Война — это еще и стадия обновления, первый этап которого по формату жизни мало чем отличается от стадии боевых действий.

Позволю себе провести параллель со стихийным бедствием. Когда на остров в Карибском море обрушивается ураган, он в сутки может уничтожить больше имущества, чем через месяц уничтожила бы армия условного врага. Поэтому с точки зрения тайминга, стихийное бедствие имеет очень короткий этап собственного нанесения ущерба. Зато этап восстановления — очень длинный и сложный. Восстанавливать разрушенное ураганом имущество приходится годами, привлекая средства от гуманитарных фондов ООН и Всемирного банка.

Потому и война России против Украины, которая непременно перейдет во вторую стадию, не может быстро закончиться. Процесс послевоенного восстановления займет больше времени, чем это может показаться на первый взгляд, даже при полноформатной финансовой поддержке со стороны международных институтов развития и западных демократий.

Экономическое восстановление Украины сначала хотя и будет базироваться на руководящей роли правительства, на увеличении доли государства в ВВП, в дальнейшем вряд ли возможно без активной роли частного сектора.

Украинским компаниям уже стоит начать разрабатывать долгосрочный план возвращения к «новой нормальности», как только ситуация в конкретном регионе позволит это. Не следует молча ожидать команды от правительства о начале экономического обновления. Следует проявлять инициативу и палаты предпринимательским духом, палаты питать и актуальными идеями для бизнеса.

В Киеве, куда вернулось даже Посольство США, ситуация с безопасностью, судя по всему, позволяет заниматься коммерческой деятельностью в полной мере. Бизнес понемногу приходит в себя. Люди снова начинают брать кредиты — правда, лица, которые трудоустроены в государственном секторе. Да и пицца ручного приготовления, которую я отведал в субботу в пиццерии супермаркета Велмарт, своим вкусом напомнила мирное время, когда я мог себе позволить подобную роскошь регулярно.

Россия может сколько угодно пугать нас. Пугать так, как это на днях поступил вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой. В интервью итальянским медиа он заявил, что российская армия не остановится, пока не дойдет до границы с Польшей.

Вряд ли это возможно. Вряд ли и сам Толстой в это верит. Подобная бравада — только средство устрашения, как и сотни подобных словесных формулировок, в которые не верят даже сами их авторы.

Украина сильнее, чем того ожидала Россия. И если для самой России это неожиданность, то для нас — констатация факта, в который мы верили и раньше, а сейчас в очередной раз убедились. Героические действия украинской армии уже сделали нашу страну уникальной. У Украины есть чему поучиться, что недавно отметил в комментарии изданию Financial Times директор ЦРУ Уильям Бернс.

В заключение сделаю небольшое предупреждение для всех нас. Опыт показывает, что завершающий этап войны самый тяжелый, ведь сопровождается эмоциональным истощением. Давайте не позволять себе этого истощения. Если у защитников Мариуполя до сих пор есть силы для защиты города, то что уж говорить нам — тем, кто просто пытается продолжать работать в эти бурные времена.

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