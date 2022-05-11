Россия меняет тактику войны. Один важный момент, о котором не все упоминают 11 мая, 14:26 Цей матеріал також доступний українською

Сейчас мы наблюдаем переход врага к позиционной стадии войны на истощение, и это начинает сопровождаться соответствующими информационными спецоперациями

Много разговоров о том, как оккупанты в Мариуполе еще до захвата города начали менять украиноязычные надписи на надписи на языке оккупанта.

Здесь есть один момент, о котором не все упоминают. Одновременно с этим они рушат на оккупированных территориях памятники, хоть как-то связанные с украинским духом. «Переименовывают» улицы и населенные пункты путем возврата названий времен совка. Достают из безграничных «ленинохранилищ» корявых идолов «вождя мировой революции». Лепят везде свое безумное «победоносие» и т. п.

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И это, очевидно, система, и это не от «больших военных побед», а совсем наоборот — от понимания невозможности какой-либо как минимум быстрой победы.

Фактически мы наблюдаем переход врага к позиционной стадии войны на истощение, и это начинает сопровождаться соответствующими информационными спецоперациями, которых со временем будет становиться все больше и больше.

Когда надежды на блицкриг еще были, они надеялись запугать украинский народ неслыханным ранее террором: массированным разрушением городов, зверствами, пытками, геноцидом. Результат оказался обратным — рост ненависти к оккупанту.

Теперь агрессор меняет тактику. Нет, от зверств, они, конечно, не откажутся, но информационно будут делать упор на другом. На том, что «сопротивление — бесполезно».

Они хотят представить ситуацию так, что империя двигается «катком», неумолимо продвигаясь вперед, истребляя сами следы всего украинского. После напрасных надежд посеять среди украинцев страх они хотят сеять уныние, чтобы потом, опираясь на него, добиться капитуляции. План явно не безупречен, но что еще им остается?

Нет, от зверств они не откажутся, но информационно будут делать упор на другом

Но у плана есть одна очевидная проблема — коалиция более 40 государств, которые объединились ради реальной помощи Украине вооружениями, чтобы она могла победить агрессора.

Это аргумент очевидной силы, ведь современная война — это война ВПК. Может ли ВПК коррумпированной и «санкционной» Московии противостоять ВПК развитых стран современного мира? Особенно когда речь идет об определенном промежутке времени? Ответ — очевиден. И он, по большому счету, очевиден и для «ваньки», которого завтра могут мобилизовать, посадить на «расконсервированный» хлам и послать «завоевывать Украину». Даже он может догадываться, что будет только мясом, чтобы немного передвинуть линию фронта.

Поэтому враги боятся. Поэтому бросают все ресурсы на противостояние идее вооружения Украины, реализуя соответствующие информационные операции.

Направления информационных спецопераций следующие.

Во-первых, это дискредитация самой идеи вооружения Украины. Здесь привлекают многочисленных «левых интеллектуалов», пацифистов и других специфических людей, которые сейчас массово доказывают на Западе, что не нужно вооружать Украину, потому что это только «продолжение войны». В условиях зверств россиян аргументы этих людей кажутся все более абсурдными, но они стараются.

Во-вторых, это дискредитация эффективности использования вооружений Украиной. Здесь и разные идеи, что украинцы не смогут освоить ту или иную технику, и постоянные заявления агрессора, что они будут уничтожать все западное оружие. Отдельная тема — разжигание истерик о краже или неэффективном использовании западного оружия. Здесь можно привлечь немало «полезных идиотов» и в пределах Украины. Можно использовать эту тему и за пределами нашего государства, пугая всех «утечками» оружия для террористов. Следует понимать, что сейчас сотрудничество Украины и Запада на очень высоком уровне. Информация об обмене разведданными между США и Украиной — лучший индикатор этого. А также индикатор уровня взаимного доверия, который сейчас формируется между нашими государствами. Ну а использование данных для ликвидации военных объектов агрессора — индикатор эффективности сотрудничества. Очевидно, Украина смогла наладить такой уровень сотрудничества с США, Великобританией и другими цивилизованными странами на таком уровне, что там пошли на сверхважное, стратегическое и историческое решение — санкционировали масштабное перевооружение Украины. И это решение столь исторического масштаба, что наша обязанность его поддерживать.

А враг и дальше будет распространять уныние любым способом, давить, шокировать. К сожалению, мы еще увидим очень много демонстративных попыток унижения Украины и всего украинского. Но в данном случае это совсем не от силы и уверенности.

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