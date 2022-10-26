Новая стратегия России. Как будет вести войну Суровикин 26 октября, 10:46 Эксклюзив НВ Уже через день после вступления в должность Суровикин начал «ракетное наступление» на Украину (Фото:REUTERS)

Исход «ракетного наступления» Суровикина окажет прямое влияние на развитие событий на поле боя

Сегодня я постараюсь поймать — или хотя бы начну ловить — самые главные из последних событий, связанных с боевыми действиями в Украине за последние 2−3 недели. Для начала я коснусь воздушной войны, потому что она оказывает влияние на всю войну в целом.

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Пожалуйста, имейте в виду, что после длительного перерыва мой отчет, скорее всего, поначалу будет «немного заржавелым»: потребуется несколько дней, прежде чем я действительно поймаю все имеющие значение новости.

Сергей Суровикин

8 октября 2022 года, сразу после объявления о «мобилизации 300 000 (по данным Шойгу) или 1 000 000 (по другим данным) резервистов», Путин назначил нового командующего всеми силами ВС РФ (и «союзных» сил) в Украине — Сергея Владимировича Суровикина.

В отличие от предыдущих офицеров на этой должности, Суровикин является военным, имеющим «по крайней мере, некоторое подобие опыта работы в авиации». Конечно, большую часть своей карьеры он служил в мотострелковых войсках Вооруженных Сил Российской Федерации. Затем с июня 2016 года и где-то до лета 2017 года Суровикин занимал пост командующего российской группировкой войск в Сирии. Однако именно тогда его карьера стала выглядеть «интересно». Во время своего «турне» по Сирии Суровикин совершил несколько «подвигов». Он объединил командование российских, асадистских и иранских сил в стране (чтобы они начали серьезно координировать свои операции, вместо того, чтобы вести совершенно разные войны); поручил подразделению ВКС российской группы войск в Сирии перекрыть поток снабжения из Турции повстанческим частям на передовой и «успешно» завершил кампанию по преднамеренному преследованию гражданских властей до такой степени, что они перестали функционировать.

В результате для повстанцев стало невозможным поддерживать какие-либо запасы боеприпасов и линии снабжения на территории Сирии, десятки тысяч сирийцев бежали в Турцию, а повстанцам в конечном итоге пришлось уйти в северо-западный Идлиб. Неудивительно, что в ноябре 2017-го Суровкин был назначен командующим Воздушно-космическими силами (ВКС).

Это показало Путину, что он может положиться на Суровикина

По моему скромному мнению, это задание дало ему «лучшее» понимание и, следовательно, лучшее представление о реальных возможностях современной авиации, а также об арсенале баллистических и крылатых ракет ВС РФ, — чем у его предшественников, командующих войсками, дислоцироваными в Украине. И оно же укрепило его представление о том, как вести войну такими средствами как «звуковые» ракеты. Прежде всего, это доказало Путину, что он может положиться на Суровикина в достижении желаемых результатов — и, таким образом, позволить ему командовать самостоятельно, без его постоянного микроуправления. Неудивительно, что уже через день после вступления в должность Суровикин начал «ракетное наступление» на Украину.

Стратегия

Суть стратегии Суровикина очевидна — и «хорошо зарекомендовала себя» на примере Сирии 2015−2017 годов: для вражеского правительства и государства сделать невозможным вести повседневную гражданскую жизнь, сделать жизнь мирных жителей как можно более несчастной — потому что это деморализует тех, кто их защищает, и даже делает их неспособными сражаться.

Последнее имеет особое значение, учитывая, что:

а) восьмимесячные попытки русских прервать поток западного оружия и припасов для украинских вооруженных сил, с треском провалились;

б) русским срочно нужно было выиграть время, чтобы компенсировать собственные потери.

Снова и снова за последние восемь месяцев мы видели — на самом деле — «ограниченные» усилия России по сдерживанию потока поставок с Запада для ВСУ, когда они пытались поразить железнодорожную сеть, складские базы и крупные компании, занимающиеся капитальным ремонтом и ремонтом тяжелой техники для вооруженных сил Украины. В целом, эти усилия можно охарактеризовать только как провал: много боеприпасов было потрачено, а взамен, на самом деле, получено мало. Даже если был нанесен некоторый ущерб, ничто не сделало провал более очевидным, чем очень успешные украинские контрнаступления на севере Херсона и на востоке Харькова в сентябре-октябре.

Эти наступательные действия де-факто уничтожили «спокойное время» для ВС РФ после того, как они вступили в войну. Хотя остается неясным, потеряли ли они 60 000 или до 90 000 человек убитыми в бою и такое же количество ранеными, несомненно, что они утратили около 50% живой силы и техники, с которыми они пошли на войну. Именно это в конечном итоге вынудило Путина в итоге решиться на эту мобилизацию.

Почему это «очевидно»?

Посмотрите статистику, предоставленную инстанциями, подсчитывающими визуально подтвержденные потери (как, например, блог Oryx): из них ясно видно, что по состоянию на 15 сентября ВСРФ потеряли около 50% своего довоенного парка Т-72, ​​Т- 80 и основных боевых танков (ОБТ) Т-90. Сочетание данных и оценок потерь российской артиллерии дает аналогичные результаты.

Далее, имейте в виду, что требуется время, чтобы вытащить резервные машины и артиллерийские орудия из нафталина, ввести их в строй, обучить новые экипажи, сформировать новые или восстановить потрепанные подразделения, а затем перебросить их в Украину. Напомню, что еще в мае последний трезвый российский военный аналитик полковник (в отставке) Михаил Ходарёнок объяснял, что на создание, подготовку и оснащение новой бронетанковой дивизии уходит не менее 90 дней (кстати, Ходарёнок предупреждал ещё до вторжения, что Россия не может победить и когда он начал задавать неприятные вопросы на канале Россия-1, ему быстро заткнули рот).

Таким образом, вывод напрашивается сам собой: второстепенная цель этой воздушной атаки на украинскую энергосеть — «выиграть время». Купить его за счет замедления украинского наращивания сил и логистики; отсрочить, оттянуть, хотя бы притормозить очередное украинское контрнаступление — до того времени, когда недавно мобилизованные российские резервисты не будут «готовы».

Выбор цели

В отличие от Сирии, где район поражения был относительно небольшим (менее, скажем, 120 км от главной авиабазы ​​ВКС Хмеймим до восточного Алеппо), Украина огромна. Прежде всего, в отличие от Сирии 2015−2017 гг.:

— когда ВС РФ имели «роскошь» разбазаривать десятки баллистических и крылатых ракет, чтобы поражать очень мало целей (до 60% развернутых ракет были неисправны), а ВКС могли наносить десятки тысяч ударов с воздуха при минимальном попадании, и не встречать при этом сопротивления со стороны несуществующего ПВО повстанцев;

— но были успешными, потому что могли продолжать повторно поражать одни и те же цели в течение длительного периода времени, пока фактически наконец не попадали в цель, и

— в отличие от Сирии 2015−2017 годов, где достаточно было вывести из строя несколько линий электропередач, одну электростанцию, два водоочистных сооружения и несколько продовольственных складов (и то на это у русских ушло около полугода).

В Украине 2022 года такое, собственно, малыми усилиями не получится. Если не по какой-то другой причине, то потому, что у России уже нет в наличии необходимого количества баллистических и крылатых ракет: слишком много израсходовано за восемь месяцев войны.

Именно поэтому и возникла необходимость в альтернативе: простая логика подсказывает, что вместо этого Россия может помешать работе всех этих предприятий — лишив их энергоснабжения. Очевидно: русские не могут выводить из строя большие атомные электростанции. По крайней мере, это приведет к выбросу радиации, которая быстро распространится по России, а не только отравит большую часть Украины, в первую очередь. Но они могут нацеливаться на газовые и угольные тепловые электростанции (ТЭС, количество которых ограничено примерно 15−16) и гидроэлектростанции (ГЭС). Еще проще — и перспективнее — нацелиться на энергосистему: она разбросана по всей стране и поэтому не так хорошо защищена, как ТЭС и ГЭС. Действительно, нацеливание на энергосети — самый простой способ выполнить эту миссию: соответственно, изначальная цель этой «ракетной атаки» — это украинская электросеть.

Это стало очевидным уже после первого дня этого наступления, 10 октября, когда русские развернули комбинацию баллистических и крылатых ракет, а также то, что украинцы называют «дронами-камикадзе» — т. е. дроны иранского производства «Шахед-131» и «Шахед-136» — 'барражирующие высокоточные ракеты — чтобы поразить (к примеру): ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкую ТЭЦ, Трипольскую ТЭЦ в Киевской области; Львовскую ТЭЦ-1; Бурштынскую ТЭЦ; Днепр ТЭС; Криворожскую ТЭЦ и аналогичные объекты.

Кроме того, они нацеливались на трансформаторные станции и подстанции. Например, в Хмельницком, Тернополе, Львове, Кременчуге (Полтавская область) и две-три в Харьковской области.

Между тем, украинцы заявили, что 50−60% развернутых ракет и БПЛА были сбиты, и предоставили множество доказательств большинства своих утверждений. Однако нет никаких сомнений в том, что за последние 12 дней «прошло» достаточно оружия, чтобы поразить и нанести ущерб. Прежде всего, после почти двухнедельного наступления нельзя отрицать, что оно наносит серьезный ущерб как украинскому энергоснабжению, так и энергосистеме. Правительство Украины было вынуждено ввести отключения электроэнергии: вся страна остается без электричества не менее четырех часов в сутки. Это необходимо для проведения ремонтных работ, а также для снижения нагрузки на ТЭС и ГЭС, которые еще работают.

Надеюсь, мне не нужно объяснять, какие проблемы это создает для общих усилий Украины по продолжению этой войны.

…и какой чудовищную ошибку совершил Запад, когда почти восемь месяцев не мог поставить передовые средства противовоздушной обороны Украине.

Инструменты

За исключением — пока что критически малого — количества баллистических ракет «Искандер», Х-101 и Х-555 воздушного базирования и крылатой ракеты морского базирования «Калибр», Суровикин в настоящее время способен развернуть растущее количество барражирующих высокоточных ракет иранского производства (LPGM, или, по сути, БПЛА, запрограммированные на нанесение ударов по выбранным координатам). Особенно Shahed-136; видимо, также несколько Шахед-131.

Используя известные серийные номера иранских LPGM, обломки которых были обнаружены в Украине, коллега из Румынии подсчитал, что к настоящему времени Россия получила около 90 одних только Shahed-136. Это число, вероятно, увеличится, поскольку Иран, несмотря на все возможные опровержения со стороны официального Тегерана, скорее всего, вскоре отправит в Москву еще одну партию.

Более того, после визита в Москву 6 октября первого вице-президента Ирана, двух высокопоставленных должностных лиц КСИР и представителя Высшего совета национальной безопасности появились сообщения о том, что Иран собирается поставлять баллистические ракеты Fateh и Zolfaghar. в Россию. Другими словами: в отличие от бессистемного путинского микроуправления войной, существовавшего до сих пор, и кровавых лобовых атак Дворникова, кто-то вроде Суровикина, вероятно, лучше понимает ограниченность собственных сил и действует иначе; также более вероятно, что он лучше позаботится о разумном развертывании доступных активов.

Воздушные бои

Есть косвенные доказательства того, что у этого «ракетного наступления Суровикина» есть и «полезный побочный продукт»: это вынудило ВВС Украины запустить свои перехватчики.

Украинские МиГ-29 и Су-27 являются «1-й линией» ПВО страны — средством, которое обычно первым поражает приближающиеся российские крылатые ракеты и БПЛА — и пока что они сбили несколько крылатых ракет и «Шахедов».

Когда украинские перехватчики заняты выполнением боевых вылетов, они не могут наносить удары AGM-88 HARM по российским ПВО, как это было сделано еще в сентябре в районе Херсона (и, видимо, с немалым успехом: сообщалось о 30 попаданий по Букам, Панцирям и С-300). Более того, когда украинские перехватчики заняты поиском и стрельбой по приближающимся крылатым ракетам, они подставляют себя под удар российских перехватчиков и ракет класса «земля-воздух» большой дальности.

Почти «неудивительно», помимо подтвержденной потери двух украинских перехватчиков в сентябре, из России появились сообщения и о том, что украинский Су-27 (и/или один Су-24) был сбит ЗРК С-300В4 с использованием ракет большой дальности 40Н6 или 48Н6ДМ на расстоянии 217 км, 12 октября 2022 года. Возможно, некоторые россияне утверждают, что это произошло, когда этот самолет (или два самолета) участвовали в каком-то воздушном ударе по целям в районе Белгорода. Хотя у меня есть сомнения на этот счет.

Более того: некоторые утверждают, что настоящим «убийцей» был один из прототипов Су-57 с ракетой класса «воздух-воздух» Р-37М. Положа руку на сердце, я не верю никаким сообщениям о боевых развертываниях Су-57: по крайней мере, я не видел точных подтверждений этому; ВКС может иметь шесть из них «в чем-то вроде испытательной конфигурации» — фактически способных вести любые боевые действия (даже не учебные операции с боевым оружием).

Но Р-37М можно развернуть и на МиГ-31 и/или Су-35С; они имеют заявленную теоретическую максимальную дальность 400 км (при сбросе с большой высоты и большой скорости); и один попал на видео, снятое украинцами в Ивано-Франковской области две недели назад. …и не будем забывать, что крушение МиГ-31 из состава 790-го ИАП на авиабазе Бельбек, на оккупированном Крымском полуострове еще 1 октября подтвердило, что ВКС не только ведут интенсивное боевое воздушное патрулирование на этом транспорте, но на самом деле ещё и развертывают их «так близко» к линии фронта тоже.

В целом можно не сомневаться, что исход «суровикинского ракетного наступления» окажет прямое влияние на развитие событий на поле боя. Чем дольше это будет продолжаться — чем дольше Россия докажет, что способна его поддерживать, — тем больший ущерб понесет Украина; тем больше урона будет нанесено Украине, тем больше времени потребуется ее вооруженным силам для продолжения контрнаступления… и тем дольше будет продолжаться война, тем больше будет причинёно страданий мирным жителям.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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