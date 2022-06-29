У всего есть своя цена. Сможет ли Украина вернуть Крым? 29 июня, 17:09

Катастрофа произошла не двадцать четвертого февраля. Катастрофа произошла даже не в четырнадцатом году

Катастрофа произошла первого декабря тысяча девятьсот девяносто первого года, когда вместо Черновола первым президентом Украины был избран секретарь ЦК.

Окно возможностей в тот момент было упущено. Дальше двадцать пять лет Украина только теряла время. Россия же, напротив, кристаллизировалась как Рейх.

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У всего есть своя цена. За все приходится платить. Четверть века, потерянные в метаниях неизбранного курса, набрали максимально большую цену. Отложенную на тридцать лет, однако куда большую, чем заплатили страны Балтии, например. Которые за это окно возможностей ухватились сразу, сразу поняли свой курс и использовали эти тридцать лет по максимуму.

И теперь Эстония размером с половину Киевской области поставляет сорокамиллионной Украине треть своего военного бюджета.

Возможно, война была неизбежна при любом раскладе. Но воевать с монстром, который уже почти скончался, совсем не то же самое, что воевать с монстром, который двадцать лет пытался встать на ноги — и до четверенек как минимум поднялся все же.

В 1995-м его победила маленькая Чечня. Сейчас цена будет совсем другой.

Дмитрий Медведев заявил, что любая попытка посягнуть на Крым приведет к Третьей мировой. И это правда. Я уже писал об этом неоднократно. В отличие от Донбасса, который россиянам особо не нужен, Крым в самом полном смысле этого слова сакральная для них земля. Для всех. Для самого либерального либерала.

Это долгий марафон. А Крым — это даже супермарафон

Ментальный перелом в крымском вопросе там произошел.

И в их представлении теперь Крым — это Россия. Без вариантов. Для всех. И не просто какая-то вновь присоединенная Россия, а самая что ни на есть посконная. Как какая-нибудь Курская область. И попытка возврата Крыма в их представлении будет прямым нападением на Россию.

А за Россию они готовы воевать. Даже с Путиным во главе. И я вам гарантирую — в этот момент они объединятся все. И либералы, и скрепоносцы, и Кадыров с Муратовым.

Навальный напишет заявление с просьбой заменить ему срок на штрафбат и выдать винтовку. Яшин будет принимать добровольцев в своей призывной комиссии. А кто там у них еще есть, даже и не знаю уже — в обнимку с Гиркиным будет говорить слезные речи господам офицерам про место славы русского оружия.

Можно сколько угодно сейчас говорить, что Крым мы вернем сразу и одним наскоком, но реальность такова — окна возможностей по возвращению Крыма на данный момент нет.

Украина не сможет вернуть сейчас Крым. Более того — Запад сам не даст ей этого сделать.

Потому что, помимо популистов, которые рассказывают, как они вернут все максимум за две недели, там есть еще люди, более-менее адекватно определяющие ситуацию. И они совершенно точно понимают — перенос военных действий в Крым гарантированно приведет к ядерному удару.

А это им не нужно уже от слова совсем.

В этот раз боевые действия остановятся в лучшем случае на границе Украины по востоку и на линии разграничения с Крымом. Очистить свою территорию от Харькова до Одессы Украина, уже в этой перспективе, может. Это будет стоить очень большой крови, но это — достижимая цель. Она лежит в плоскости реальности.

Крым в этой плоскости пока не лежит.

Для возврата Крыма надо ждать нового окна возможностей. И самое главное — быть к нему готовым. Готовиться, готовиться и готовиться. Тренироваться и тренироваться. Годами. Чтобы, как только, так не пропустить в этот раз.

Сколько ждать нового окна возможностей? Я не знаю. Предыдущего пришлось ждать семьдесят лет. Профукали.

Новое, надеюсь, придет быстрее, потому что в двадцать первом веке все процессы ускоряются, но это в любом случае годы. При лучшем раскладе. А то и десятилетия.

Исламская революция в Иране произошла в 1976-м. Спустя сорок лет режим Аятолл все так же устойчив, как в первый день.

Путинский режим только начал свое окукливание. Корпус стражей православной революции еще даже не вошел в свою полную силу.

Все остальное — только красивый популизм. Который лишь формирует завышенные ожидания. Которые действуют против построения украинской государственности. Ну, об этом мы с вами говорили. Формула простая: «Крым вернем сразу! — Крым не вернулся — где Крым? — А, зрада!».

Еще раз — это марафон. Это долгий марафон. А Крым — это даже супермарафон. К которому надо тренироваться. И быть готовым. И — ждать.

Других рецептов, к сожалению, нет. Легко в этот раз — как тридцать лет назад — не будет.

Еще раз — у всего есть своя цена. Такова реальность. К сожалению.

В рамках проекта Журналистика без посредников

Текст опубликован с разрешения автора

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