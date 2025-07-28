Россия медленно продвигается на фронте? Давайте будем честными, а не глупыми

То ли пропаганда, то ли просто так случилось, но мы почему-то не слишком сосредотачиваемся на значении постоянного продвижения россиян вперед. Вот сегодня утром пришло сообщение о продвижении в районе четырех сел.

Да, нам выгоден тезис о том, что территориальные достижения россиян — мизерные по сравнению с целями, которые перед собой ставят они: геноцид украинского народа и уничтожение украинской государственности. Мол, такими темпами нас не уничтожить.

Но давайте будем честными, а не глупыми. Это не так!

Это успешная тактика геноцида. Она очень хорошо работает. Украинское государство через обстрелы, через разъедание все новых и новых территорий фронтом медленно, но тает.

Украинское государство медленно тает

И эта медлительность, на которую мы рассчитываем, — она вовсе не является константой. Средний темп кремлевской экспансии в мае-июне составил ~15 км²/сутки — почти втрое больше, чем зимние показатели (~5 км²/день) и даже немного выше, чем ранее в апреле (~13−14 км²). Опасность в том, что медленный темп иногда бывает совсем не медленным. В любой момент мы можем увидеть, что скорость продвижения в ту или иную неделю выросла в 5, в 10 раз.

Но главное вот в чем. Это, названное нашей пропагандой «медленным», продвижение — это и есть то, чем живут и чему радуются россияне в этой войне, это основа их веры и надежды на дальнейшую победу.

Эти километры съеденной украинской земли и тысячи убитых/искалеченных украинцев питают их веру, их религиозное мировоззрение, их империю, дают возможность РФ расти в своих амбициях и вдохновляться, собственно — дают возможность существовать в нынешней грозной форме. Это повод всему миру продолжать бояться россиян, а россиянам — гордиться собой.

Да, мы можем перед иностранцами, чтобы они верили в нас, преуменьшать достижения Кремля, приводить цитаты самих московитов, насколько они недовольны своей тактикой.

Но ее единственный кажущийся недостаток — медлительность. Все остальное работает. И медлительность эта обусловлена исключительно тем, что россияне не хотят перегрузить свою экономику расходами на уничтожение украинцев, делают все постепенно и просто максимально обходят все болевые пороги у себя. Их цель — совместить свою относительно беззаботную (по российским стандартам) жизнь с постепенным уничтожением Украины. Это пока успешно работает.

Но это и возможность для нас. Забрать у россиян веру в победу — это вопрос 5 или 20 квадратных километров в день, это вопрос нескольких посадок ежесуточно. Это реально, с учетом технологий и ресурсов, которые есть у нас и у наших стран-помощников. (Забегая вперед — нет, нам не реально мобилизовать больше людей, чтобы держать территории. Мы это безуспешно пытаемся уже который год. Надо применять другие пути, и они есть).

Если сосредоточиться на том, чтобы не давать РФ питаться нашей землей, она начнет голодать и приходить в упадок. Война будет продолжаться, обстрелы будут продолжаться, дроновые атаки будут расти — но россияне субъективно будут чувствовать, что их время проходит, что они проигрывают, что цели их недостижимы, а жертвы — напрасны. И вся та сумма жестокости, злобы и агрессии (вспомните массовые убийства и беспорядки, которые случались в РФ во время войны — невероятные для нас!) быстро найдет другой путь.

