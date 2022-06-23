Самое интересное — возле Херсона. Что происходит на передовой
Есть события, которые нельзя игнорировать, и поэтому вот вам — мой следующий обзор
Список сокращений:
САА — Общевойсковая армия (Россия)
БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)
ЦБУ — бомбовые кассеты
GCAA — Гвардейская Общевойсковая Армия (Россия)
ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)
GTA — Гвардейская Танковая Армия (Россия)
ГТД — Гвардейская танковая дивизия (Россия)
интел — интеллект
Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)
КIA — убит в бою
ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)
ОБТ — основной боевой танк
Мех — механизированная бригада (Украина)
ПБВ — пропал без вести
МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)
МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)
OPSEC — операционная безопасность (предотвращение непреднамеренного раскрытия потенциально важных или конфиденциальных данных)
ЧВК — частная военная компания/подрядчик
ГСМ — бензин, масло, смазочные материалы
РФА — армия Российской Федерации
Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)
Танк — танковая бригада (Украина)
ТР — танковый полк (Россия)
ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)
Воздух
Keystone Сops в Москве (так автор называет Минобороны России — НВ) заявили, что один МиГ-29 был сбит под Апостолово (Днепр) 20 июня, а Су-25 был сбит вчера возле Мазановки (Харьковская область) — вместе с примерно 32 украинскими БПЛА. Украинцы сообщили о ВКС Су-25, который разбился в Ростовской области: видимо, очередное столкновение с высоковольтными проводами. (Кстати, зарегистрированный серийный номер RF-90958, Bort, 23 Yellow, разбился еще в 2011 году).
Битва за Донбасс
Харьков. Видимо, никаких новостей, кроме того, что россияне снесли один из инфраструктурных объектов метро и собираются готовить новое наступление на 25 июня.
Северодонецк. Теперь очевидно, что после того, как россияне не сумели прорваться у Долины и Богородичного в направлении Славянска, Дворников и Жидко передислоцировали свои силы для нового наступления на Северодонецк. Говорят, что это стало возможным благодаря тому, что у них есть около 10 БТГ, отремонтированных и недавно завербованных резервистами: они прошли несколько дней переподготовки, а затем все были отправлены в Украину. Этот шаг был необходим, потому что силы, участвовавшие в штурме Северодонецка, были истощены, но находились в более перспективном положении, чем штурмовавшие Славянск с запада.
Украинское правительство, кажется, просит всех держать язык за зубами
Сообщается, что на заводе «Азот» идут ожесточенные бои: пока украинские рубежи держатся. Сообщения о находящихся там гражданских лицах противоречивы: одни говорят о 300, другие о 500; одни говорят, что русские не разрешили их эвакуацию, другие — что те сами от неё отказались.
Конечно, связь с украинскими защитниками слаба: все мосты через Северский Донец разрушены. Тем не менее, защитники явно получают достаточно припасов.
Лисичанск находится под постоянным российским обстрелом, большая часть населения эвакуирована, но ситуация там находится под контролем.
Ситуация к югу от города остается критической. Два дня назад сообщалось, что это место занято 4-й мотострелковой бригадой (сепаратисты), потом были сообщения, что оттуда наступают на Мирную Долину и Белую Гору, потом (вчера утром) поговаривали, что украинская артиллерия обстреляла их так сильно, что сепаратисты не только отступили к Тошковке, но и потеряли полсела. Тем временем, точно известно, что после вышеуказанной битвы сепаратисты смогли пересечь P66 и взять Мирну Долину, а затем Пидлисное. Прежде всего: это было подтверждено сегодня утром. Извините за эту часть, но это может означать, что 17-й танковой снова не повезло, и она была вынуждена отойти от Устиновки.
Итог: оказавшись не только под постоянным обстрелом с трех сторон (востока, юга и запада), но — из-за падения Подлесного — почти отрезанные от снабжения, украинцы вчера отошли из Золотого. На сегодняшнее утро они, вероятно, вышли и из восточной части Камышевахи и Горского (внимание: тяжелая техника уже выведена несколько дней назад).
Попасная дуга. Последние два дня россияне занимали Нырково, а затем наступали на Белогоровку, Берестово и Николаевку. Дорога T1302 по-прежнему полностью находится под контролем Украины.
Донецкая область. После опустошения содержимого нескольких более крупных складов боеприпасов в Донецкой области, уже двое суток украинская артиллерия сильно обстреливает НПЗ в Верхнекаменке. Поступают сообщения о массовых пожарах и распространении огня. Этот нефтеперерабатывающий завод производил большую часть топлива, используемого русскими и сепаратистами, сражавшимися в районе Попасной. Для меня это звучит как «сначала боеприпасы, потом топливо…»: Заметьте, у Украины нет ВВС для такой работы, но она получает все больше 155-мм артиллерийских орудий от НАТО, а тем временем уже 22 июня, и, таким образом, все больше и больше их находится в эксплуатации.
Юг
Позвольте мне начать с восточной стороны Днепра, на этот раз: думаю, я не упоминал об этом в течение нескольких недель, — потому что считаю украинское продвижение в направлении Крыма из южного Запорожья гораздо лучшей идеей, чем «лобовая» атака на Херсон.
Как бы там ни было: в последние дни все больше слухов об украинских атаках и продвижениях в этом районе. Говорят, идет наступление в направлении Токмака. Однако в настоящее время ранние сообщения указывают на нападения на различные участки линии фронта. Например, вчера украинцы взяли Павловку и продвинулись к Егоровке, как южнее Угледара (и севернее Мариуполя). Это южный Донецк. На западной стороне этой линии фронта два-три дня назад украинцы освободили Пологи, южнее Гуляйполя.
Херсон. Украинское правительство, кажется, просит всех держать язык за зубами о событиях в Херсонской области. Хорошо, это вполне понятно — особенно учитывая всю эту истерию, которую распространяют соцсети. Тем не менее, я надеюсь, что если я сейчас продолжу, они это стерпят. Во всяком случае, западнее Днепра и с севера на юг ситуация выглядит примерно так.
— украинцы пытаются вывести последних россиян из Хрещеновки и Золотой Балки.
— несмотря на российские сообщения о разрушении плацдарма между Андреевкой и Давидовым Бродом все еще существует, только немного меньше (это может измениться довольно быстро; смотрите ниже, почему);
— украинцы вышли на северную сторону Снигиревки и пытаются выбить россиян из их укреплений в Новопетровке;
— после зачистки Киселевки в последние два дня украинцы дошли до Клапаи, в 7−8 км от Херсона, и отбили контратаку россиян на Александровке, удержали Станислав и рвутся на Широкую Балку.
Тем временем 49-я САА понесла достаточно потерь, чтобы отвести большую часть XX армейского корпуса из севера Херсонской области ближе к городу, иными словами: с севера на юг (по западному/правому берегу Днепра).
Так что да: с каждым днем это становится все интереснее.
Море
Реконструкцию украинских атак на остров Змеиный на основе украинских источников и спутниковых фотографий смотрите здесь. Теперь о русской версии — потому что это довольно забавно. Keystone Cops вчера сообщили, что украинцы «пытались захватить Змеиный остров» — видимо, 19 или 20 июня. Кроме того, по их утверждению, это была скоординированная операция, в которой участвовали 15 БПЛА и 2 «Байрактара» при поддержке одного ЗРК С-300, дислоцированного в районе Очакова, и RQ-4 Global Hawk ВВС США. Потом по острову ударили Точки, за ними Ураганы и М777.
Кстати, просто нет боеприпасов, с которыми М777 могли бы долететь до Змеиного, но: российские ПВО (видимо: Панцири), должны были, сбили тогда все, что попадалось им на пути: 13 БПЛА, 4 Точки, 21 артиллерийскую ракету… наверное, все поступающие 155 мм снаряды тоже, потому что Keystone Сops подчеркивают: ни один из украинских снарядов до Змеиного не долетел.
И, поскольку эта попытка не удалась, опять же, по сообщению Keystone Cops, «укронацисты» затем атаковали газодобывающие платформы БК-1 и Крым-1 (морские буровые установки). Эта (цитата) «провокация» вызвала поджог БК-1, и, таким образом, россияне затем поразили авиабазу Школьный под Одессой двумя ракетами «Оникс», «уничтожив ангары для украинских БПЛА «Байрактар», а затем уничтожили два M777 на Кубанском острове (хотя видео, якобы подтверждающее это, снято где-то на Донбассе), плюс две пусковые установки для С-300 под Очаковом… и несколько компонентов для (McDonnell-Douglas/Boeing) истребителей-бомбардировщиков F-15 ВВС США тоже…
Иными словами: там все было уничтожено, никто из украинцев не выжил, и ни один россиянин даже не был ранен. По крайней мере, если верить Keystone Сops. Теперь вы знаете всю правду…
Перевод НВ
Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com
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