Самое интересное — возле Херсона. Что происходит на передовой 23 июня, 09:17 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Есть события, которые нельзя игнорировать, и поэтому вот вам — мой следующий обзор

Список сокращений:

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

ЦБУ — бомбовые кассеты

GCAA — Гвардейская Общевойсковая Армия (Россия)

Видео дня

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

GTA — Гвардейская Танковая Армия (Россия)

ГТД — Гвардейская танковая дивизия (Россия)

интел — интеллект

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КIA — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

ПБВ — пропал без вести

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

OPSEC — операционная безопасность (предотвращение непреднамеренного раскрытия потенциально важных или конфиденциальных данных)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

ГСМ — бензин, масло, смазочные материалы

РФА — армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Воздух

Keystone Сops в Москве (так автор называет Минобороны России — НВ) заявили, что один МиГ-29 был сбит под Апостолово (Днепр) 20 июня, а Су-25 был сбит вчера возле Мазановки (Харьковская область) — вместе с примерно 32 украинскими БПЛА. Украинцы сообщили о ВКС Су-25, который разбился в Ростовской области: видимо, очередное столкновение с высоковольтными проводами. (Кстати, зарегистрированный серийный номер RF-90958, Bort, 23 Yellow, разбился еще в 2011 году).

Битва за Донбасс

Харьков. Видимо, никаких новостей, кроме того, что россияне снесли один из инфраструктурных объектов метро и собираются готовить новое наступление на 25 июня.

Северодонецк. Теперь очевидно, что после того, как россияне не сумели прорваться у Долины и Богородичного в направлении Славянска, Дворников и Жидко передислоцировали свои силы для нового наступления на Северодонецк. Говорят, что это стало возможным благодаря тому, что у них есть около 10 БТГ, отремонтированных и недавно завербованных резервистами: они прошли несколько дней переподготовки, а затем все были отправлены в Украину. Этот шаг был необходим, потому что силы, участвовавшие в штурме Северодонецка, были истощены, но находились в более перспективном положении, чем штурмовавшие Славянск с запада.

Украинское правительство, кажется, просит всех держать язык за зубами

Сообщается, что на заводе «Азот» идут ожесточенные бои: пока украинские рубежи держатся. Сообщения о находящихся там гражданских лицах противоречивы: одни говорят о 300, другие о 500; одни говорят, что русские не разрешили их эвакуацию, другие — что те сами от неё отказались.



Конечно, связь с украинскими защитниками слаба: все мосты через Северский Донец разрушены. Тем не менее, защитники явно получают достаточно припасов. Т. е. связь уцелела, в частности, с украинскими войсками в Вороново и Боривском, рядом.

Лисичанск находится под постоянным российским обстрелом, большая часть населения эвакуирована, но ситуация там находится под контролем.

Ситуация к югу от города остается критической. Два дня назад сообщалось, что это место занято 4-й мотострелковой бригадой (сепаратисты), потом были сообщения, что оттуда наступают на Мирную Долину и Белую Гору, потом (вчера утром) поговаривали, что украинская артиллерия обстреляла их так сильно, что сепаратисты не только отступили к Тошковке, но и потеряли полсела. Тем временем, точно известно, что после вышеуказанной битвы сепаратисты смогли пересечь P66 и взять Мирну Долину, а затем Пидлисное. Прежде всего: это было подтверждено сегодня утром. Извините за эту часть, но это может означать, что 17-й танковой снова не повезло, и она была вынуждена отойти от Устиновки.

Итог: оказавшись не только под постоянным обстрелом с трех сторон (востока, юга и запада), но — из-за падения Подлесного — почти отрезанные от снабжения, украинцы вчера отошли из Золотого. На сегодняшнее утро они, вероятно, вышли и из восточной части Камышевахи и Горского (внимание: тяжелая техника уже выведена несколько дней назад).

Попасная дуга. Последние два дня россияне занимали Нырково, а затем наступали на Белогоровку, Берестово и Николаевку. Дорога T1302 по-прежнему полностью находится под контролем Украины.

Донецкая область. После опустошения содержимого нескольких более крупных складов боеприпасов в Донецкой области, уже двое суток украинская артиллерия сильно обстреливает НПЗ в Верхнекаменке. Поступают сообщения о массовых пожарах и распространении огня. Этот нефтеперерабатывающий завод производил большую часть топлива, используемого русскими и сепаратистами, сражавшимися в районе Попасной. Для меня это звучит как «сначала боеприпасы, потом топливо…»: Заметьте, у Украины нет ВВС для такой работы, но она получает все больше 155-мм артиллерийских орудий от НАТО, а тем временем уже 22 июня, и, таким образом, все больше и больше их находится в эксплуатации.

Юг

Позвольте мне начать с восточной стороны Днепра, на этот раз: думаю, я не упоминал об этом в течение нескольких недель, — потому что считаю украинское продвижение в направлении Крыма из южного Запорожья гораздо лучшей идеей, чем «лобовая» атака на Херсон.

Как бы там ни было: в последние дни все больше слухов об украинских атаках и продвижениях в этом районе. Говорят, идет наступление в направлении Токмака. Однако в настоящее время ранние сообщения указывают на нападения на различные участки линии фронта. Например, вчера украинцы взяли Павловку и продвинулись к Егоровке, как южнее Угледара (и севернее Мариуполя). Это южный Донецк. На западной стороне этой линии фронта два-три дня назад украинцы освободили Пологи, южнее Гуляйполя.

Херсон. Украинское правительство, кажется, просит всех держать язык за зубами о событиях в Херсонской области. Хорошо, это вполне понятно — особенно учитывая всю эту истерию, которую распространяют соцсети. Тем не менее, я надеюсь, что если я сейчас продолжу, они это стерпят. Во всяком случае, западнее Днепра и с севера на юг ситуация выглядит примерно так.

— украинцы пытаются вывести последних россиян из Хрещеновки и Золотой Балки.

— несмотря на российские сообщения о разрушении плацдарма между Андреевкой и Давидовым Бродом все еще существует, только немного меньше (это может измениться довольно быстро; смотрите ниже, почему);

— украинцы вышли на северную сторону Снигиревки и пытаются выбить россиян из их укреплений в Новопетровке;

— после зачистки Киселевки в последние два дня украинцы дошли до Клапаи, в 7−8 км от Херсона, и отбили контратаку россиян на Александровке, удержали Станислав и рвутся на Широкую Балку.

Тем временем 49-я САА понесла достаточно потерь, чтобы отвести большую часть XX армейского корпуса из севера Херсонской области ближе к городу, иными словами: с севера на юг (по западному/правому берегу Днепра).

Так что да: с каждым днем ​​это становится все интереснее.

Море

Реконструкцию украинских атак на остров Змеиный на основе украинских источников и спутниковых фотографий смотрите здесь. Теперь о русской версии — потому что это довольно забавно. Keystone Cops вчера сообщили, что украинцы «пытались захватить Змеиный остров» — видимо, 19 или 20 июня. Кроме того, по их утверждению, это была скоординированная операция, в которой участвовали 15 БПЛА и 2 «Байрактара» при поддержке одного ЗРК С-300, дислоцированного в районе Очакова, и RQ-4 Global Hawk ВВС США. Потом по острову ударили Точки, за ними Ураганы и М777.

Кстати, просто нет боеприпасов, с которыми М777 могли бы долететь до Змеиного, но: российские ПВО (видимо: Панцири), должны были, сбили тогда все, что попадалось им на пути: 13 БПЛА, 4 Точки, 21 артиллерийскую ракету… наверное, все поступающие 155 мм снаряды тоже, потому что Keystone Сops подчеркивают: ни один из украинских снарядов до Змеиного не долетел.

И, поскольку эта попытка не удалась, опять же, по сообщению Keystone Cops, «укронацисты» затем атаковали газодобывающие платформы БК-1 и Крым-1 (морские буровые установки). Эта (цитата) «провокация» вызвала поджог БК-1, и, таким образом, россияне затем поразили авиабазу Школьный под Одессой двумя ракетами «Оникс», «уничтожив ангары для украинских БПЛА «Байрактар», а затем уничтожили два M777 на Кубанском острове (хотя видео, якобы подтверждающее это, снято где-то на Донбассе), плюс две пусковые установки для С-300 под Очаковом… и несколько компонентов для (McDonnell-Douglas/Boeing) истребителей-бомбардировщиков F-15 ВВС США тоже…

Иными словами: там все было уничтожено, никто из украинцев не выжил, и ни один россиянин даже не был ранен. По крайней мере, если верить Keystone Сops. Теперь вы знаете всю правду…

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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