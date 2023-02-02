Африканские интриги России и Пригожин. Какую цель преследует Путин 2 февраля, 07:13 Эксклюзив NV

Африка становится приоритетом русской наружной политики по умолчанию. Посмотрим, что из этого получится

Широкая коалиция, созданная для поставок основных боевых танков в Украину, означает новый подъем в укреплении единства западного альянса во главе с США, и Россия никак не отреагировала на это обновление. На подготовку и оснащение новых бронетанковых батальонов украинской армии для прорыва российских окопов на Донбассе уйдет несколько месяцев, но политические отголоски этого соглашения мгновенны, а новый уровень западного единства может вызвать дискомфорт у некоторых акторов на Глобальном Юге.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находившийся 23 января с рабочим визитом в ЮАР, попытался внушить внимательным хозяевам, что их позиция нейтралитета может измениться из-за усиливающегося давления враждебного Запада на Россию. Тем не менее, хотя труды Лаврова принесли мало практических результатов, этот фейковый антиколониальный дискурс находит понимание и отклик у достаточного количества людей.

Лавров надеялся заложить основу для второго российско-африканского саммита, который был перенесен на конец июля 2023 года в Санкт-Петербурге после его отмены из-за пандемии в 2020 году, но содержание этих усиленно культивируемых связей сильно изменилось с первого такого саммита в Сочи в октябре 2019 года. Лавров, если на то пошло, исключил из своего турне Ботсвану, но предпочел поехать в Эритрею, которая была одной из пяти стран, проголосовавших против резолюции, осуждающей российскую агрессию против Украины, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 2 марта 2022 года.

Тем не менее, основным направлением российского министра иностранных дел по-прежнему оставалась Южная Африка,