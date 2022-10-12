Путину поставили ультиматум: закончить войну до 15 ноября. Что будет дальше 12 октября, 16:57 Эксклюзив НВ Ключевая дата для Путина — 15 ноября (Фото:REUTERS)

Почему именно 15 ноября? Мне кажется, это ключевая дата во всей этой истории

Россия уже вжилась в роль террористического государства и действует в этой канве. Россияне считают: раз у нас не получается воевать обычными методами, будем ассиметричными (как говорит Владимир Путин), то есть — террористическими.

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Таким образом, террористическая манера РФ уже полностью отвечает всем необходимым критериям террористического государства, и я буду надеяться, что в ближайшее время американцы примут соответствующее решение. Тем более, Россия не сможет остановиться на «достигнутом». Один раз встав на этот путь, как говорил учитель Йода, ты уже не сможешь с него свернуть. Это — как наркоман, которому нужна будет все больше доза, в данном случае, насилие, доза террористических активностей.

Подозреваю, что американцы за этим наблюдают достаточно активно. Понимают, чем это все грозит. С одной стороны, они готовят меры противодействия, с другой — пытаются быть максимально осторожными, чтобы не спровоцировать нечаянно Россию на ядерный удар. Именно поэтому, сейчас в Сенате был зарегистрирован законопроект о признании России страной — спонсором терроризма. Это случилось сразу после массированного ракетного удара 10 октября. Автором стал американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, достаточно влиятельный республиканец. Есть сейчас высокая вероятность того, что эта резолюция все-таки будет принята. В этом случае для любой глобальной компании или компании, дорожащей своей репутацией, станет невозможным вести какие-либо дела с РФ.

Я предполагаю, что признание России страной — спонсором терроризма не будет введена в США до 15 ноября. Почему именно 15 ноября? Мне кажется, это ключевая дата во всей этой истории.