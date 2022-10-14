Война с Россией и Китаем одновременно. Чем все закончится? 14 октября, 07:13 Эксклюзив НВ

Если вы не заметили, позвольте мне предупредить вас о бодрящем повороте событий: США сейчас находятся в конфликте с Россией и Китаем одновременно

Бабушка всегда говорила: «Никогда не воюйте с Россией и Китаем одновременно». Как и Генри Киссинджер. Увы, сегодня есть серьезные основания для конфронтации с обеими этими странами в национальных интересах. И даже не сомневайтесь: мы в неизведанных водах. Я просто надеюсь, что это не станет нашими новыми «вечными войнами».

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Борьба с Россией носит косвенный, но очевидный, обостряющийся и насильственный характер. Американцы вооружают украинцев умными ракетами и разведданными, чтобы заставить русских уйти из Украины. Ничуть не умаляю храбрости украинцев, но поддержка США и НАТО сыграла огромную роль в успехах Украины на поле боя. Просто спросите россиян. Но чем закончится эта война? Никто не сможет точно сказать.

Однако сегодня я хочу сосредоточиться на борьбе с Китаем, которая менее заметна и не требует стрельбы, потому что борьба ведется в основном с помощью транзисторов, которые переключаются между цифрами 1 и 0.

Однако именно эта борьба окажет такое же, если не большее, влияние на глобальный баланс сил, как и исход битвы между Россией и Украиной. И она имеет мало общего с Тайванем.