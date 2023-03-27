После визита Си Цзиньпина в Москву. Что теперь будет с мирным планом Китая? 27 марта, 11:37

О китайском «мирном плане» — по крайней мере, публично — вообще не разговаривали. Разве что Владимир Путин подтвердил, что этот план нравится Кремлю

Премьер-министр Испании Педро Санчес, который 31 марта должен посетить Пекин для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, заявил, что мир должен прислушаться к Китаю, чтобы найти выход из войны в Украине.

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«Китай является глобальным игроком, поэтому очевидно, что мы должны прислушаться к его голосу, чтобы понять, сможем ли мы положить конец этой войне и сможет ли Украина восстановить свою территориальную целостность», — заявил глава правительства Испании Педро Санчес на пресс-конференции в Брюсселе.

Эти слова главы испанского правительства еще раз продемонстрировали, насколько позиция многих европейских политиков по поводу возможного китайского участия в урегулировании конфликта отличается от позиции Соединенных Штатов, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

В Вашингтоне к китайскому «мирному плану» поначалу отнеслись скептически. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан саркастически отметил после его обнародования, что ему понравился только первый пункт плана — уважение суверенитета всех государств.

«На этом план мог бы завершиться, потому что Российская Федерация может завершить эту войну путем уважения к суверенитету Украины и вывода» войск, отметил американский чиновник.

Нет никакой ясности

И действительно, если Педро Санчес захочет разговаривать с Си Цзиньпином об Украине — а наблюдатели считают, что этой теме может быть посвящена важная часть их переговоров — он мог бы задать главе КНР один очень простой вопрос по этому первому пункту китайского «мирного плана». Как все-таки в Пекине планируют решить проблему с уважением к территориальной целостности всех сторон конфликта, если Российская Федерация объявила о включении в свой состав Автономной Республики Крым и еще четырех областей Украины?

Пока остается ожидать, что глава КНР конкретизирует свои предложения

Если даже официальной целью, начатой Владимиром Путиным «спецоперации» является «восстановление территориальной целостности» так называемых «народных республик» Донбасса — при том, что с точки зрения международного права и с точки зрения самого Китая никаких «народных республик» никогда не существовало! Ведь это не теоретический вопрос, а практический. Без понимания того, как должна выглядеть политическая карта мира после окончания войны, развязанной Владимиром Путиным против Украины, никакого согласия не добиться.

Между тем, и в этом вопросе, и в остальных вопросах, касающихся китайского «мирного плана», до сих пор нет никакой ясности. У наблюдателей была надежда, что практические подробности того, как должно выглядеть урегулирование конфликта, появятся во время переговоров Си Цзиньпина и Владимира Путина в российской столице.

Впечатляюще, но ничего подобного не произошло. О китайском «мирном плане» — по крайней мере, публично — вообще не разговаривали. Разве что Владимир Путин подтвердил, что этот план нравится Кремлю и может быть использован как основа для переговоров, когда к этим консультациям будут готовы Запад и Украина.

Пока остается ожидать, что глава КНР конкретизирует свои предложения во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако когда может состояться такой разговор и состоится ли он вообще, мы пока не знаем. Из Офиса президента поступают сигналы, свидетельствующие о том, что подготовка общения главы КНР и президента Украины — первого такого контакта со времени начала войны — оказалась непростой задачей.

А кто агрессор?

Именно поэтому останется открытым ответ на вопрос «что значит услышать Китай»? Признает ли Пекин территориальную целостность Украины или видит возможность «сочетания» признания этой территориальной целостности с возможностями признания территориальной целостности России в ее «путинских» границах?

Готов ли Китай согласиться с евроатлантической интеграцией Украины, если китайские чиновники постоянно говорят о понимании российской «обеспокоенности» в связи с «продвижением НАТО к границам России»? Кто, с точки зрения Китая, должен оплачивать восстановление украинской экономики и инфраструктуры — агрессор или союзники жертвы? А кто, кстати, агрессор?

На самом деле глобальный игрок не тот, кто имеет большую территорию, экономику и население, а тот, кто не боится давать конкретные ответы на конкретные вопросы. Педро Санчесу придется убедиться в обоснованности этого простого вывода.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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