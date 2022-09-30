Война против Украины. В чем заинтересован Китай? 30 сентября, 12:03

Тоталитарная коммунистическая власть разрывается между сохранением экономических связей и доходов от сотрудничества с Западом и желанием навредить тому же Западу

В 1994 году подписан Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины в связи с обретением ею неядерного статуса. Подписи Украины, США, Великобритании и России поставлены под этим документом. Позже к подписантам присоединились Франция и Китайская Народная Республика.



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Россия как государство-террорист начала войну против Украины в 2014 и 24 февраля 2022 перешла к полномасштабному вторжению, фактически вытерев ноги о международное право, двусторонние соглашения и тот же Будапештский меморандум, цинично захватывая территории и убивая мирных граждан Украины.

Лидерскую позицию по поддержке Украины заняли США и Британия, оказывающие нам наибольшую военную помощь.

Начала предоставлять вооружение и системную поддержку Франция. А какие действия Китая, как страны, которая также присоединилась к Будапештскому меморандуму и соответственно обязалась обеспечивать безопасность Украины? Сразу же можно сказать, что поддержка Китаем Украины в войне с РФ не визуализируется.

Нет поддержки Пекина во время голосования в международных организациях при осуждении агрессии против нашей страны и зверств рашистов против мирных граждан. Условный нейтралитет больше к лицу демонстрировать странам, ничего никому не гарантировавшим.

В период до 24 февраля только ленивые не обсуждали планируемое широкомасштабное наступление России на украинские земли. Однако никакого заявления или политического сигнала со стороны Пекина как гаранта безопасности Киева в сторону Москвы не было.

Си Цзиньпин пригласил Путина на XXIV зимние Олимпийские игры. Хотя отмена такого приглашения или встречи с генсеком КПК была бы недвусмысленным сигналом Кремлю, что Китай не поддерживает агрессию против Украины.

Мир равен прекращению агрессии

Если Китай призывает к миру, то это, очевидно, возможно только при остановке агрессии. Мир равен прекращению агрессии. Призыв к миру равен призыву к выводу оккупационных войск.

Никакого заявления авторства Поднебесной об осуждении оккупации не наблюдается. Следовательно, очевидно нет и желания мира.

В чем тогда Китай действительно заинтересован? Понятно, что тоталитарная коммунистическая власть разрывается между необходимостью сохранения экономических связей и доходов от сотрудничества с Западом и желанием навредить тому же коллективному демократическому Западу.

Очень удобно тестировать Европу и США на устойчивость руками других, в данном случае, руками безумных кремлевских дурачков. К примеру, даже через молчание подталкивать РФ к войне.

Очевидно, что никаких гарантий безопасности со стороны Поднебесной не может существовать, ведь у Пекина была и есть возможность влиять на Кремль, выполняя взятые на себя обязательства по Будапештскому меморандуму, однако никаких действий нет. Именно с этим связано отсутствие Китая среди стран, которые могли бы присоединиться к новому Киевскому договору безопасности авторства Ермака-Расмуссена.

Сегодня, на фоне всеобщего обсуждения возможного ядерного удара со стороны РФ, мы не слышим от Пекина хоть какой-то отговорки от такого шага. Это уменьшает доверие к Китаю как стране, позиционирующей себя сторонником мирового порядка и глобального мира, однако на примере российской агрессии против Украины это не подтверждается.

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