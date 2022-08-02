Мир сошел с ума? 2 августа, 15:07

В последнее время часто слышу и читаю одну и ту же фразу: «Мир сошел с ума»! Это о событиях вокруг Тайваня и Косово, а также войны России против Украины

Нет, это не мир «съехал с катушек». Я вижу несколько иную причинно-следственную цепочку.

В 1993 году на первых выборах в только что созданную Госдуму РФ победила ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. За агрессивно-шовинистическую жириновщину тогда проголосовали 12 млн россиян (почти 23% от числа избирателей, принявших участие в выборах). Известный российский публицист и общественно-политический деятель Юрий Карякин сказал в ночь тех выборов, когда стали известными первые их результаты: «Россия одумайся, ты одурела»!

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Если бы знал Юрий Федорович, что произойдет с Россией через 28 лет и два с половиной месяца после тех выборов. В 1993-м Россия только начинала дуреть. Апогей коллективного сумасшествия произошел в 2022 г. В экстазе бесноватого припадка слились параноидальный российский диктатор и его «агрессивно-послушное большинство» (это, кстати, термин времен перестройки, вновь ставший актуальным). Увы, не только отдельные люди, но и целые страны и народы могут сходить с ума. Такое иногда наблюдалось в истории, например, в гитлеровской Германии.

И именно в годы Второй мировой войны наблюдался и эффект заражения политическим сумасшествием — вирусом насилия и агрессии, милитаризма и диктатуры, маниакальной ксенофобии.

Сегодня мы вновь видим — политическое сумасшествие может быть заразным

Сегодня мы вновь видим — политическое сумасшествие может быть заразным. В 2014 году в Украине Путин протестировал возможность ломать мировой порядок в своих интересах. К сожалению, тогда цивилизованный мир не прореагировал должным образом и не начал лечить эту болезнь своевременно. 24 февраля 2022 года российский диктатор, подхвативший манию геополитического величия, вступил в буйную фазу. Его звериная жестокость стала угрозой не только для Украины, но и для многих других стран мира. Вместо силы международного права он продвигает право силы. И этот подход к международным отношениям и к своим соседям, похоже, становится заразным в воздействии, по крайней мере, на некоторых политико-идеологических партнеров России.

И у Сербии по отношению к Косово, и у Китая по отношению к Тайваню появляется соблазн действовать так же, как Россия — по праву силы. Надеюсь, что и в Пекине, и в Белграде все-таки хватит благоразумия не переступать через красную черту. Ведь и в Китае, и на Балканах хорошо знают кровавую цену войны. К тому же ответ Украины и международного сообщества на российское вторжение в Украину показал, что агрессия не будет безнаказанной.

Если зараза российского геополитического сумасшествия будет распространяться по миру, то международные отношения ждет хаос и глобальное военно-политическое противостояние, чреватое третьей мировой войной. Пока не поздно, кремлевский вирус международной агрессии надо остановить. И сделать это можно только одним путем — нанеся поражение России на украинской земле. А для этого цивилизованный мир должен действовать более решительно — и в военно-ресурсной поддержке Украины, и в политико-экономическом давлении на Россию.

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