Россия, Китай и шахматы. Что покажет 2023 год 15 августа, 12:52

На протяжении веков шахматы были метафорой войны в мифах и литературе. В следующем матче чемпионата мира — 2023 между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем, сравнение может быть более уместным, чем когда-либо

И исход, вероятно, будет решен как превосходством в универсальных суперкомпьютерах, так и индивидуальной человеческой изобретательностью в шахматах. И хотя плачевные первые результаты российских военных в Украине вряд ли предполагают возможность использования искусственного интеллекта в военных действиях, Китай является реальным игроком на этом фронте.

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Матч между «Непо» и «Дином», как называет их шахматный мир, возник потому, что лучший шахматист мира и действующий чемпион Норвегии Магнус Карлсен решил, что, выиграв титул чемпиона мира пять раз с 2013 года (не всегда легко), он готов уйти в отставку в любой момент в возрасте 31 года. (Непо 32 года, Дину — 29.)

Непо, который, как и многие российские спортсмены, должен отказаться от российского флага, чтобы выступать на международном уровне, четко высказался против войны в Украине и был одним из 44 ведущих российских шахматистов, подписавших открытое письмо президенту Владимиру Путину в начале марта. «Мы против любых военных действий на территории Украины и призываем к немедленному прекращению огня и мирному урегулированию конфликта путем диалога и дипломатических переговоров, — написали они. — Для нас невыносимо больно видеть катастрофу, которая происходит в эти дни с нашим народом».

Мало кто из комментаторов или топ-игроков ожидал, что Карлсен откажется от своего титула, но его решение вполне объяснимо. Он уже претендовал на звание лучшего шахматиста всех времен (наряду с россиянином Гарри Каспаровым и американцем Бобби Фишером) и создал успешную шахматную платформу. Он не хотел участвовать в очередном матче чемпионата мира без необходимой жесткой сосредоточенности, требующей экстраординарного уровня запоминания, даже большего, чем десять лет назад. (По иронии судьбы, фамилия Непомнящий по-русски означает «забывчивый человек»; хотя он какой угодно — только не забывчивый)

Подготовка к очным шахматным матчам чемпионата становится все более напряженной

Подготовка к очным шахматным матчам чемпионата становится все более напряженной, растет роль компьютеров, уже превышая их значимость в обычных многопользовательских турнирах по круговой системе. В обычном соревновании проводить месяцы дорогостоящих компьютерных исследований, чтобы выиграть одну игру у сильного соперника, как правило, не стоит. Слишком много игр и слишком много турниров; элемент неожиданности исчезает, как только новая идея используется на видном месте хотя бы один раз.

Но в быстрых матчах чемпионата мира (последний матч в 2021 году между Непо и Карлсеном был рассчитан на 14 партий) одна досрочная победа имеет колоссальный эффект, потому что тогда лидер может позволить себе сыграть вничью во всех оставшихся играх. Хотя одна победа не дает решающего преимущества, она означает гораздо больше, чем в обычном турнире, где для победы обычно требуется как минимум на несколько побед больше, чем поражений.

Карлсен в конце концов решительно выиграл матч за титул чемпиона мира 2021 года, но только после того, как его соперник, игравший свой первый чемпионат, сломался, не вытянув шестую партию. За первые пять партий Непо, который смог протестировать свои новые идеи на российском суперкомпьютере «Жорес», дважды был на грани победы, но не смог полностью переиграть блестящую защиту Карлсена.

На матче Непо-Дин в следующем году Дин, скорее всего, получит огромную помощь от китайского технического сообщества. Непонятно, сможет ли Непо все еще ожидать подобного от России, даже при том, что шахматное мировоззрение Путина поставит целью снова возвести Россию на пьедестал. Тем не менее, у Непо есть в запасе хороший опыт из его титульного матча 2021 года с Карлсеном — опыт, который он использовал, чтобы решительно выиграть недавний турнир претендентов в Мадриде, определяющий, кто бросит вызов чемпиону.

После ухода Карлсена занявший второе место в Мадриде Дин получил право сыграть титульный матч. Дин, который вполне мог бы быть лучшим игроком, чем Непо, приехал на турнир претендентов крайне неподготовленным из-за ограничений передвижения по миру для участия в соревнованиях с начала пандемии COVID-19.

Но тихоговорящий китайский игрок легко вытеснил Хикару Накамуру, что сильно разочаровало преданных поклонников американца. Накамура, который славится сообразительностью как в шахматных ходах, так и в разговоре, стал суперзвездой Twitch (1,5 млн подписчиков), одновременно играя в скоростные шахматы высокого уровня и со знанием дела рассуждая обо всем — от покупки машины до свиданий и искусственного интеллекта.

Если бы Накамура сыграл вничью только в последнем раунде против Дина в Мадриде, он стал бы третьим американцем после Фишера в 1972 году, сыгравшим в матче чемпионата. Фишер попал в заголовки мировых газет, победив Бориса Спасского и завоевав титул чемпиона мира, тем самым в одиночку положив конец гегемонии российского шахматного Джаггернаута. Хотя Накамура в значительной степени добился успеха своими собственными силами, можно предположить, что DeepMind от Google, который раздвинул границы искусственного интеллекта, возможно, решил бы оказать ему помощь, если бы игрок столкнулся с российским соперником на чемпионате мира.

Шахматы будут привлекать все больше людей по всему миру. Онлайн-шахматы выстрелили во время пандемии, и, хотя всплеск несколько ослаб, такие показатели, как членство в ведущих виртуальных игровых сайтах, указывают на то, что интерес остается значительно выше уровня трехлетней давности. Безусловно, помог успех сериала «Ход королевы», самого успешного из сериалов Netflix всех времен, когда он вышел в эфир в 2020 году и получил премию «Эмми» за лучший мини-сериал. Хотя сюжет у него не сказать чтобы детский, он, тем не менее, привлек к игре новое поколение молодых девушек, о чем Дженнифер Шахаде рассказывает в своей проницательной новой книге «Шахматные королевы».

Кстати, я предсказываю, что Дин станет следующим чемпионом мира, хотя это займет больше времени, чем я думал в 2018 году. Если он проиграет, это расскажет нам не только кое-что о характере Непо, но и о том, что, возможно, китайские суперкомпьютеры не такие продвинутые, как мы предполагаем.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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