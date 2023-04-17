Противостояние с США усиливается. Зачем министр обороны Китая приехал в Москву 17 апреля, 20:13 NV Премиум

Сейчас в Пекине понимают, что сами являются одним из центров, от которого многое зависит

Меня спрашивают, о чем нам говорит этот четырехдневный визит главы Минобороны КНР Ли Шанфу в Москву? О том, что Китай хочет и дальше использовать российские технологии, которые у них еще остались, и хочет наложить на них лапу. О том, что Китай и дальше будет использовать ослабленную Россию для себя стратегически в своем противостоянии с США, которое постепенно обретает очертания. Но я не думаю, что этот визит приведет к каким-то прорывным решениям в поставках летального оружия в Россию. Китайцы сознательно несколько дней назад устами министра иностранных дел сказали, что не будут поставлять оружие ни нам, ни России.

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Похоже, это был ответ на слив конфиденциальных данных в США и последние американские заявления. Китайцы, кстати, умело выбрали момент. Они выбрали его перед встречей министров иностранных дел Большой Семерки в японской Хиросиме, которая состоится в мае.

Но я не исключаю, что китайцы будут говорить с Россией о возможности поставки некоторых товаров двойного назначения. Это критично, конечно, для России, поскольку российский ВПК без китайских компонентов, в частности чипов, но также некоторых других компонентов, эффективно работать не может. Ну и обратите внимание — китайский министр обороны (был назначен пару месяцев назад) находится под американскими санкциями.

Это человек, который управлял операцией, когда китайцы сбили свой устаревший метеорологический спутник в 2007 году во время испытания в космосе баллистической ракеты среднего радиуса действия. Это повлекло за собой очень большую шумиху по поводу способности китайцев вести космическую войну.

Китайцы и дальше будут использовать Россию

Совсем-совсем коротко: китайцы и дальше будут использовать Россию, но красных линий, установленных Западом, пересекать не будут.

Сам этот Ли Шанфу является человеком, который, фактически, будет отвечать за перевооружение технологическое китайской армии. Это человек, насколько я знаю из своих источников, не столько военный стратег, сколько человек, который стратегически видит техническую перезагрузку китайской армии, китайского сектора безопасности. И думаю, что этот его визит в Москву в каком-то смысле тоже результат состоявшейся почти месяц назад встречи Си и Путина. Так что я бы не был склонен недооценивать. Одно дело — непосредственные поставки вооружения, и пока мы их не видим, а другое — возможность сотрудничества в различных технологических сферах. Ну и вы видите — фактически Путин перенимает опыт Китая по цифровому контролю. В России это будет похоже на цифровой ГУЛАГ. Поэтому думаю, что между Россией и Китаем есть определенная автократическая солидарность по поводу того, как они будут поддерживать друг друга.

Сейчас в Пекине понимают, что сами являются одним из центров, от которого многое зависит. Пекин начал продуцировать идеи и принципы в отношении применения, извините за тавтологию, принципов международного права. Вы помните, как они обнародовали принципы глобальной безопасности, потом будто бы урегулирования ситуации вокруг нас. А на днях, чего у нас многие не заметили, МИД Китая опубликовал новые принципы из 11 пунктов по Афганистану. И это значит, что Китай хочет наложить лапу на Афганистан. Он может предложить деньги и технологии, и китайцы, не особо чувствительно относящиеся к теме прав человека, конечно, могут контактировать с талибами и не только с ними. Таким образом, постепенно вырисовывается новая модель мирового поведения Китая, которая гласит — а давайте не обращать внимания на чувствительные для вас вопросы, но из-за этого вы будете уважать наш принцип, а наш китайский принцип — мы теперь будем теми, кто также трактует, как жить миру.

Пока Китай не может протолкнуть свои решения, но без него принять значительные решения на самом деле сложно. И вот та стремительная динамика, которую вы видите вокруг Китая, — и с Макроном, и с Урсулой фон дер Ляйен, и с Анналеной Бербок, и с премьером Испании Педро Санчесом — как раз и отражает это новое поведение Китая. По-моему, если использовать экономическую терминологию, это пока поведение блокирующего меньшинства. Китай не может надеть на голову кому-то свое решение, но уже может избежать, чтобы ему на голову надевали чужое. И это то, что Китай показывает. В том числе и московским визитом своего министра обороны, встречей с Путиным и многим другим.

Полную версию интервью с Павлом Климкиным слушайте на Радио NV: