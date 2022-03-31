Самая опасная ставка Си. Как военные неудачи Путина повлияют на Китай 31 марта, 07:13 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Поставив на Путина, Си рискует собственной властью

С каждым днем ​​становится все яснее, что решение председателя КНР Си Цзиньпина удвоить свою «безграничную» стратегическую дружбу с президентом России Владимиром Путиным всего за несколько дней до того, как российский диктатор начал войну в Украине, знаменует собой наиболее опасную и недальновидную игру за девять лет его правления.

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Если крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны приведет к выводу войск Путина, его неудаче или политическому свержению, это будут предпосылки к тому, чтобы создать самую большую угрозу для руководства Си в преддверии его решающего двадцатого съезда Коммунистической партии Китая, который состоится в ноябре.

Геополитические букмекеры все еще ожидают тщательно срежиссированного результата съезда, который провозгласит Си президентом на третий срок и, возможно, даже «пожизненным лидером». Тем не менее, любой провал Путина может «создать химию, необходимую для переосмысления китайского лидерства внутри партии», — говорит мне Кевин Радд, бывший премьер-министр Австралии. Хотя контроль Си остается «всеобъемлющим», уточняет Радд, он не «абсолютный».

Нет никаких сомнений в том, что Си должен начать обдумывать последствия поражения Путина. Пожалуй, самой значительной речью за долгую политическую карьеру президента США Джо Байдена стало его выступление в Польше, в нем он отошел от заранее подготовленного текста, чтобы предложить цену, которую должен заплатить Путин за его неоправданную, ничем неспровоцированную и преступную войну против мирных жителей Украины.

«Ради Бога, — сказал Байден, — этот человек не может оставаться у власти».

Тремя днями ранее в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Си помощником Путина. «Пекин присоединился к Москве, подвергая сомнению право независимых государств выбирать свой собственный путь, — сказал он. — Китай оказал России политическую поддержку, в том числе путем распространения откровенной лжи и дезинформации».

Си должен начать обдумывать последствия поражения Путина

В вопросе выживания Украины на карту поставлено не что иное, как будущее мирового порядка и то, кто будет его формировать. Для мировых демократий пришло время перевести свой ответ на брошенный Путиным вызов в Украине в активное использование стратегической возможности. Неудача Путина в Украине может повернуть вспять мировой авторитарный импульс, подорвать стратегическое общее дело Си и Путина и разоблачить лицемерие, которое портит глобальные амбиции Си.

Проблема для Си в этот самый важный для его исторического наследия год заключается в том, что его трудности возникают сами по себе, накапливаются и нарастают. Ни одной из них самой по себе было бы недостаточно, чтобы настроить товарищей по партии против него, особенно после серии чисток, в результате которых были устранены потенциальные противники. Однако вместе взятые они резко изменили общее настроение.



Неспособность Си предвидеть военные неудачи Путина и растущие военные преступления может усилить сомнения в правильности суждений китайского президента и по ряду других направлений.



Это включает:

1. Более напористый и агрессивный глобальный подход Си, отбрасывающий в сторону направляющую международную философию бывшего китайского лидера Дэн Сяопина «скрыть свою силу и выждать время». Даже элита коммунистической партии, которая враждебно настроена по отношению к Соединенным Штатам, начинает понимать, что более спокойное наращивание китайской военной, экономической и технологической мощи дало бы лучшие результаты, чем так называемая «дипломатия воинов-волков».

2. Репрессии Си против власти и свобод китайского частного сектора, особенно его технологических гигантов, также имеют неприятные последствия. Потеря доверия и сокращение иностранных инвестиций в частный сектор Китая, который по-прежнему составляет более 60 процентов ВВП, замедляют рост Китая и снижают его конкурентоспособность.

3. Многие представители элиты Коммунистической партии Китая, особенно представители поколения Си и старше, беспокоятся о своей карьере и судьбе, если Си будет переизбран на рекордный третий срок в ноябре этого года. Ходят слухи, что Си приведет к власти новое поколение лидеров, которые, скорее всего, будут послушными, в то время как он гонит любые намеки на возможных преемников.

4. Разрушается миф о мастерстве Си в борьбе с пандемией COVID-19, которая до недавнего времени была одним из основных источников доверия к его лидерству. Беспокойство китайцев растет в связи с новыми вспышками, которые уже привели к серьезным блокировкам в юго-восточном городе Шэньчжэнь и Чанчуне на северо-востоке. Строгий подход Си к нулевому показателю COVID привел к тому, что в его стране низкий уровень вакцинации (особенно в отношении повторных прививок), менее эффективные вакцины и непредвиденные экономические трудности.

5. На фоне этого контекста, а также на фоне открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и скопившихся на границе с Украиной более 150 000 российских солдат — Си и Путин 4 февраля подписали свое заявление из 5300 слов «о том, что новые межгосударственные отношения между Россией и Китаем превосходят политические и военные альянсы эпохи холодной войны. Дружба между двумя государствами не имеет границ, нет „запретных“ сфер сотрудничества».

Анализируя этот пакт, я написал: «Это большое дело. Два ведущих авторитарных лидера нашего времени провозгласили беспрецедентное общее дело — возможно, даже де-факто союз безопасности — со стремлением сформировать новый мировой порядок, который заменит тот, который был создан Соединенными Штатами и их партнерами после Второй мировой войны».

Наивно полагать, что Путин не поделился своими планами вторжения с Си до этого шага или что Си не понял, что совместное заявление дало зеленый свет путинской войне с Украиной. Западные лидеры ошибаются, полагая, что пришло время отделить Си от Путина. Их аргументация заключается в том, что репутационные, экономические и внутриполитические соображения неизбежно изменят расчеты Си. Китайские официальные лица с тревогой наблюдали за тем, как Генеральная Ассамблея ООН 141 голосом против 5 потребовала от России «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ».



Однако Си должен сопоставить это с более масштабными стратегическими императивами: своей решимостью защитить свою северную границу, своим желанием получить постоянный доступ к российским энергоносителям (теперь очень упавшим в цене) и всем, что Китай получает благодаря действиям России, направленным на подрыв и отвлечение Соединенных Штатов по всему миру — от Ближнего Востока до собственных выборов в Соединенных Штатах.



Наконец, даже сильно ослабленный Путин лучше для Си, чем отсутствие Путина вообще, учитывая, сколько китайский лидер вложил в отношения, приняв участие в более чем трех десятках встреч, начиная с 2014 года. Потенциальные последствия отставки Путина для Си настолько ужасны, что он с большей вероятностью поддержит в последнюю минуту мирное соглашение, в результате чего Путину будет далеко до достижения его максималистских целей в отношении Украины.



Чего это не изменит, так это ущерба, который Путин нанес глобальным интересам Китая. «Демократии мира, — сказал Байден в Варшаве, — возрождаются благодаря цели и единству, достигнутым за месяцы, на которые раньше у нас уходили годы».

Перевод НВ

Впервые опубликовано на CNBC.com

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Фредерика Кемпа. Републикация полной версии текста запрещена.

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