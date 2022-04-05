Как санкции против РФ влияют на торговые планы Китая
Санкции против России рикошетом бьют по китайскому проекту Belt and Road — торговому пути из Китая в Европу через РФ
Массовый выход компаний из России уже прошел — теперь мы наблюдаем остаточные единичные выходы и работаем над тем, чтобы убедить такие «упрямые» бизнесы, как Danone, Auchan, Leroy Merlin или Raiffeisen. Вместо этого все больше разрушительный эффект от санкций испытывают как отрасли внутри страны-агрессора, так и связанные с ней экономики других стран.
Неделя началась с того, что две международные компании прекратили вести бизнес и с Россией, и с Беларусью. И любая компания является знаковой. Во-первых, это белорусский разработчик игр и, в частности, хита World of Tanks, компания Wargaming. Во-вторых, это производитель пищевых ингредиентов Kerry Group — буквально предпоследняя крупная ирландская компания, которая оставалась в РФ. Прекращение деятельности этих двух компаний в РФ и Беларуси может негативно повлиять на около 2500 сотрудников.
Кроме того, самый известный в мире сервис по поиску и аренде апартаментов по всему миру Airbnb закрыл доступ для пользователей из России и Беларуси.
В общем, вести и развивать бизнес в стране-агрессоре становится все сложнее. Согласно индексу промышленной активности S&P, показатели сроков поставки и товарных запасов в России за последний месяц достигли худшего с 2008 года уровня. Это отрицательно сказывается на разных отраслях — например, повышении цен на авто в среднем на 40% и пива на 20%, а также паузе на неопределенный срок открытия новых ресторанов и магазинов.
Санкции
В понедельник стало известно, что Польша и все три балтийские страны в ближайшее время могут приступить к полной транспортной изоляции России и Беларуси. Такое решение будет сильным ударом по экономике оккупантов, поскольку воздух уже закрыт, морское сообщение очень ограничено и, скорее всего, тоже закроют, и наземный транспортный коридор был последней надеждой для российских компаний. Но не только для россиян.
Вести и развивать бизнес в стране-агрессоре становится все сложнее
Санкции против России рикошетом бьют по китайскому проекту Belt and Road — торговому пути из Китая в Европу через РФ. В развитие этого пути власти Поднебесной вложили более $4 трлн инвестиций, подключили 140 стран и в прошлом году получили около $2 трлн доходов от торговли.
WSJ пишет, что уже сейчас грузовые поставки по железной дороге практически заморожены. И это еще до официального запрета ЕС на импорт через РФ и закрытие транспортных коридоров.
Переориентироваться на перевозку грузов по морю Китаю тоже будет сложно — с российскими портами прекратили работать основные логисты Moeller-Maersk, Hapag-Lloyd, Schenker, а морские страховщики, скорее всего, перестанут страховать грузы из РФ и Беларуси. Кроме того, санкции ограничивают возможности китайских компаний, в принципе, работать с российскими контрагентами.
В целом Китаю придется сильно пересматривать свои логистические планы, чтобы и дальше стремиться к своей цели ключевого торгового партнера западных стран. Вплоть до полного исключения России из маршрута поставок.
И вишня на торте: если Китай пересмотрит маршрут, то планы России увеличить контейнерные перевозки по своей железной дороге, а с ними и доходы, последуют за российским кораблем.
Энергетические баталии продолжаются
После скандала, вызванного заявлением министра экономики Словакии о готовности платить за российский газ в рублях, премьер-министр быстро заверил мир, что страна солидарна со странами ЕС и будет платить в валюте, согласно контрактам, а не выполнять требования шантажа путина.
К тому же Словакия заявила, что ищет возможности сокращать и отказываться от российского газа. Соответствующие шаги уже делает Польша — после заявлений о планах до конца года полностью отказаться от российских энергоносителей польский нефтеперерабатывающий гигант Orlen сообщил, что уже снизил использование нефти из РФ с 50% до 30%.
Еще два удара для России в энергетической сфере пришли из Германии и США. Во-первых, Германия «национализировала» немецкую дочку Газпрома в стране, чтобы кремль не оказывал влияния на энергетическую сферу страны. Во-вторых, американская ExxonMobil решила приостановить свое участие в проекте «Дальневосточный СПГ», вообще ставящем под вопрос строительство завода по производству сжиженного природного газа, который является частью крупного совместного проекта с Роснефтью «Сахалин-1».
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