Россия, Китай или Запад: кто выиграет борьбу за страны Африки? 16 августа, 16:15

Мировая дипломатия может снова вернуться к типичной политике Холодной войны, когда два вражеских лагеря вынуждены вести борьбу в странах третьего мира

В конце июля руководитель российского министерства иностранных дел лавров отправился с официальным визитом в четыре африканских страны — Египет, Эфиопию, Уганду и Конго. Кремлевские пропагандисты сразу заявили, что никакого изоляционизма россии Западу не удалось добиться, ведь лавров находится с постоянными визитами, что свидетельствует об обратной ситуации — россия активна на дипломатическом уровне.

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Параллельно визиту россиян свое путешествие начал президент Франции Эммануэль Макрон, который в течение 25−28 июля посетил Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау с целью налаживания постколониальных отношений и восстановления взаимного доверия между Парижем и африканским континентом.

Приблизительно в это же время со своим визитом на востоке Африки находилась и администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. Ее визит касался борьбы с продуктовым кризисом на континенте.

В начале августа отправился в турне по странам Африки и госсекретарь Энтони Блинкен. Он посетил Южноафриканскую республику, Руанду и Конго. Кроме этого, перед визитом его ведомство представило новую стратегию США в отношении стран Субсахарского региона. Хотя для США на данный момент самым большим вызовом в Африке является отнюдь не россия, а Китай, экономическая и финансовая дипломатия которого в последние 20 лет получила немалую приверженность стран региона.

Такое оживление мировой дипломатии вокруг стран Африки имеет по крайней мере две причины. Прежде всего, это острая нехватка зерна из-за блокирования украинских черноморских портов, а 12% импорта странами континента приходится именно на Украину. Российско-украинская война еще больше усугубила и до того болезненный вопрос продовольственного кризиса в Африке. Поэтому лавров сразу же, ступив на египетскую землю, обвинил в продовольственном кризисе западные страны и санкции, наложенные на Россию.

Во-вторых, африканские страны в подавляющем большинстве заняли нейтральную позицию по осуждению российской неспровоцированной вооруженной агрессии по отношению к Украине. Во время голосования на Генеральной ассамблее ООН в марте 2022 г. 48% африканских государств-членов воздержались. Ни одна из стран континента не присоединилась к введению санкции против россии.

Таким образом, мировая дипломатия может вновь вернуться к типичной политике Холодной войны, когда два вражеских лагеря вынуждены вести борьбу в странах третьего мира.

Призрак колониализма

Африка долгое время являлась объектом мировой геополитики. Народы и ресурсы континента контролировали иностранцы, начиная со времен Средневековья, когда сюда вторглись арабы, и вплоть до XIX века, когда континент разделили европейцы. В середине XX века колониальные империи отжили свое, что стало началом обретения независимости африканскими странами. Процесс очень часто затягивался и становился проблематичным из-за болезненного разрыва между метрополией и периферией, сопровождавшихся вооруженными конфликтами. Бывшие имперские силы, такие как Великобритания, Португалия, Франция, при поддержке США, пытались оказать как можно большее влияние среди вновь образованных африканских государств, чтобы давние экономические связи продолжали функционировать.

Россия является главным поставщиком оружия в страны Африки

Однако в конце 1950-х годов появилась и нарастила мышцы другая глобальная супермощь — Советский Союз. Африка стала полем биполярного противостояния времен Холодной войны в тот момент, когда страны социалистического лагеря стали поддерживать местные антиимпериалистические движения. Часто советская модель плановой централизованной экономики, перераспределения частной собственности, с фокусом на коллективизации сельского хозяйства и развития тяжелой промышленности для постколониальных африканских стран казалась привлекательнее капиталистической западной модели. Тем более что в научно-техническом плане СССР в конце 50-х опережал западные страны, особенно в развитии космической отрасли.

Весомым также казался тот факт, что Советский Союз, как и позже россия, никак не ассоциировался среди политических движений Африки с империями или колониальными владениями. В отличие от США, где еще в середине XIX века процветала работорговля с африканских территорий, а в середине ХХ века действовали ограничения для темнокожего населения.

Тем более, руководство СССР еще со времен Коммунистического интернационала научилось удачно презентовать коммунизм перед международным сообществом, а также помогать местным коммунистическим партиям. Эта практика продолжилась во время Холодной войны. С продвижением своих интересов среди антиколониальных движений Африки СССР увеличивал свою поддержку не только финансово, но и в военном плане. Никита Хрущев, возглавивший Советский Союз после Сталина, провозгласил, что именно антиколониальные движения заслуживают советской помощи. В середине 1950-х экономическую и военную помощь от СССР получило египетское правительство Насера, хотя официально египтяне объявили о своем нейтралитете, начав таким образом движение за неприсоединение.

Позже африканскими полями сражений Холодной войны стали Конго, Ангола, Зимбабве, Намибия, Эфиопия, Сомали и другие страны. Многие из этих конфликтов не завершились ни после объединения Германии и демократизации стран Центрально-Восточной Европы, ни после распада СССР на независимые государства, а продолжили существовать в замороженной фазе, иногда перераставшей в горячую.

Таким образом, на отношение современных правительств африканских государств сильно влияет их опыт времен Холодной войны и восприятия Европы и США как имперских сил. Пропаганда СССР удачно подыгрывала этим чувствам, изображая США и союзников как эксплуататоров, капиталистов, работорговцев, чьи действия направлены на использование природных и человеческих ресурсов континента. Важно, что и сегодня такие мнения по поводу западных стран сохраняются. Во время горячей фазы войны в Европе об Африке снова упомянули в контексте именно продовольственного кризиса и европейской стратегии по энергонезависимости. Эксперты отмечают, что Европа и США вспоминают об Африке только тогда, когда им что-то нужно, вместо того чтобы строить последовательную стратегию взаимосвязей.

Российские влияния

После распада СССР россия не смогла институционально и финансово поддерживать существующие в то время связи с африканскими странами. В октябре 2019 года настоящим водоразделом стал российско-африканский саммит в Сочи, в котором приняли участие 43 главы государства. Тогда путин предложил лидерам стран континента увеличить торговый оборот, открыть доступ к российской финансовой помощи, которая в отличие от западной не нуждалась в правительстве реформ или обязательств по соблюдению прав человека, и оживить военное сотрудничество.

С последним пунктом все сложилось неплохо. Россия является главным поставщиком оружия в Африке и, согласно данным аналитического центра SIPRI, 18% российского оружия продается в африканские страны. Российские военные специалисты часто помогают африканским диктаторам, или же организуют государственные перевороты. Участники многих военных переворотов в африканских странах проходили военную подготовку при поддержке россии, в частности, такие данные есть относительно событий в Судане, Чаде, Гвинее-Бисау. К примеру, известно, что в начале января этого года российская военная группа наемников «Вагнера» тренировала специальные войска Мали. Похожая ситуация и в соседней Буркина-Фасо, Центральноафриканской республике.

С началом полномасштабного вторжения в Украину россия увеличила объем собственной пропаганды. Население африканских стран не стало исключением. Основной месседж, который продолжает отстаивать россия — это создать положительный для себя образ «защитника Африки» от западных капиталистов, поддерживающих так называемый «киевский режим». Российская дезинформация больше всего эксплуатировала вопросы расизма, особенно в начале войны, когда большое количество иностранных студентов выходцев из Африки пытались покинуть территорию Украины. Пропагандистские сервисы россии «спутник» и «RT» через свое позиционирование, как альтернативные источники информации с антизападной риторикой, смогли оказать определенное влияние среди африканской аудитории.

Появление украинской стратегии

Украина, как страна в условиях войны, не сможет посоревноваться за общественные настроения населения стран Африки. На данный момент у нас нет таких финансовых возможностей, как и отдельного телевизионного или интернет-ресурса, который бы пользовался популярностью в Африке. В то же время Украина интенсифицировала межгосударственные отношения. В частности, Владимир Зеленский уже успел пообщаться с руководителями африканских государств и журналистами. В целях углубления связей президент также назначил бывшего посла в Алжире Максима Субха специальным представителем Украины по Ближнему Востоку и Африке. Также уже анонсировано первое турне министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в страны Субсахарской Африки.

Таким образом, Африка, находящаяся на периферии в отношении российско-украинской войны, вновь втянута в мировое геополитическое противостояние. Россия еще перед вторжением активизировала свои контакты с африканскими странами в торговле и военном сотрудничестве, а ее дезинформационные кампании направлены на использование антиколониальной риторики для получения максимальной поддержки среди государств континента, которую российская дипломатия надеется использовать в международных организациях, таких как ООН, где любой нейтралитет относительно признания России агрессором или осуждения действия ее военных, является по сути дипломатической победой.

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