Самый важный вопрос. Как далеко готов зайти Китай в поддержке России 10 марта, 19:17 Эксклюзив NV Си Цзиньпин и китайские дипломаты очень внимательно стараются не соглашаться целиком с позицией Кремля (Фото:REUTERS)

Война в Украине продолжает тестировать способность Китая продвигаться в терновнике конфликтующих интересов и быстро меняющихся настроений

Один из самых важных вопросов войны в Украине: насколько далеко готов зайти Китай в своей поддержке России. 20 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что вскоре Китай может начать поставки оружия Москве («летальная поддержка»). Однако после этого, 24 февраля, в день годовщины российского вторжения, Китай опубликовал заявление о своей позиции, в котором призвал к политическому урегулированию с целью завершить конфликт. О многом говорит тот факт, что в этом заявлении не содержится никаких упоминаний «безграничного партнёрства» с Россией.

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Цель Китая заключалась в том, чтобы представить себя в качестве нейтрального посредника. Однако в реальности связи Пекина с Россией остаются неизменными, хотя за последний год эти отношения и стали сильным раздражителем для китайских дипломатов. Их задача — продолжать поиск деликатного баланса, а справляться с ней становится всё труднее, потому что президент России Владимир Путин усиливает бряцание ядерным оружием и безответственную риторику.

Поскольку Путин пропагандирует закон джунглей в его наиболее жёсткой форме, Китаю следует действовать крайне осторожно, не втягиваясь слишком сильно в этот конфликт. Важно, что Россия явно проигрывает, а Китай лелеет надежды на улучшение отношений с экономически крупными европейскими странами. Путин, естественно, очень хочет показать, что у него за спиной стоит Китай. Именно поэтому он расстелил недавно красную дорожку для руководителя китайской дипломатии, Вана И, а затем намекнул на предстоящий (хотя и не подтверждённый) визит главы КНР Си Цзиньпина. Такое развитие дипломатических событий позволяет ему представить двойственную позицию Китая как фактическую поддержку вторжения.

Для Китая издержки союза с Россией могут легко перевешивать возможные выгоды, но нельзя забывать, что причины сохранения Китаем хороших отношений с Кремлём связаны не столько с войной в Украине. Начать с того, что у этих стран имеется общая граница протяжённостью 4300 км, что примерно эквивалентно ширине всей Европы, и вплоть до начала нынешнего века отсутствовало определение точной линии этой границы, что было сделано лишь после переговоров нескольких поколений дипломатов (было проведено примерно две тысячи встреч).

Путин пропагандирует закон джунглей в его наиболее жёсткой форме

Тем не менее над обеими сторонами до сих пор сильно нависает призрак китайско-советского разрыва в 1950-х и 1960-х года, и маловероятно, что от этого призрака удастся избавиться в ближайшем будущем. Поскольку сейчас внимание Китая сосредоточено на действиях США и их союзников в Восточной Азии и в Индо-Тихоокеанском регионе, он просто не может позволить себя бряцать оружием или допускать беспорядки на других границах.

Кроме того, в отличие от коллективного Запада, внешняя политика Китая всегда определялась интересами, а не ценностями. При всём уважении к России связь двух стран опирается главным образом на их общее недовольство американской гегемонией. Углубляя двустороннее сотрудничество в последние годы, они смогли достичь уровня великих держав, которые способны создать противовес Америке.

Однако неудачи Путина в Украине заставляют Си и недавно сформированное китайское Политбюро справляться с новым набором экономических, финансовых и политических рисков. Благодаря российской войне Запад стал намного более единым, чем в течение многих лет до неё. А в условиях, когда отношения Китая с США достигли нового дна, китайское руководство не хочет допустить отчуждения ещё и Евросоюза, который является одним из крупнейших торговых партнёров страны.

Именно поэтому Си и китайские дипломаты очень внимательно стараются не соглашаться целиком с позицией Кремля. Оказаться в изоляции от «коллективного Запада» — это малопривлекательный вариант для Китая, который надеется на уверенный подъём экономики после нескольких лет политики «нулевого Covid». Китай стремится поддерживать дипломатические и торговые каналы открытыми, а его главной тактикой стали заверения европейских стран в том, что он использует свои связи с Россией, чтобы удержать Путина от применения ядерного оружия.

Одновременно Китай с новой силой взялся за укрепление связей с Глобальным Югом, где многие страны не смотрят на войну в Украине с тех же моральных позиций, что и Запад. Акцент на энергетической и продовольственной безопасности в недавнем позиционном заявлении Китая мог задеть определённые струны у развивающихся стран, чья экономика пострадала из-за негативного эффекта домино, спровоцированного этой войной. Большинство незападных стран хотят подтолкнуть вперёд восстановление своей экономики после пандемии Covid за счёт оживления торговли и инвестиций, поскольку они не могут переключиться на оборонную промышленность, переживающую сейчас бум.

Если Китай почувствует, что он вступает в противоречия со всем Западом, а не только с американцами, ему нужно будет уклониться от дальнейшего сближения с Россией. Однако мудрость может не возобладать. Война в Украине продолжает тестировать способность Китая продвигаться в терновнике конфликтующих интересов и быстро меняющихся настроений. Возможно, это один из его последних хороших шансов на получение глобального признания и похвал за содействие урегулированию крупного международного кризиса. Однако Си Цзиньпину нужно прямо заявить о пределах в отношениях со своим «беспредельным» другом в Кремле.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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