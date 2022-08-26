Мир между Россией, Китаем и США 26 августа, 20:13

В отличие от России, Китай граничит по суше со странами, которые большей частью являются друзьями и союзниками

Первую часть колонки о будущих войнах читайте здесь

Изучение карт Европы и Евразии помогает «понять» геополитическую паранойю России и ее желание дестабилизировать НАТО и ЕС и подорвать демократию во всем мире. Россия зажата между «полноценными» или «несовершенными» демократиями Европы, с которыми она имеет общую границу протяженностью 2665 миль; а также Соединенными Штатами и Японией, с которыми она имеет общие водные границы. В ожидании окончательного принятия Финляндии в НАТО Россия будет иметь 1458 миль сухопутной границы со странами НАТО, все из которых связаны уставом организации обязательствами по взаимной обороне. Украина и Грузия находятся на стадии диалога с НАТО; и если они присоединятся, граница Россия-НАТО увеличится более чем в два раза по сравнению с нынешней.

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Петродипломатия России

До сих пор Россия не столкнулась с экономической катастрофой, ожидаемой от ужесточения международных санкций, в основном из-за ее сохранившихся валютных резервов, созданных нефтью, и доходов от продолжающегося экспорта нефти. Россия является третьим по величине производителем и крупнейшим экспортером нефти на мировой рынок, и в начале этого года цены на нефть резко выросли. Российская нефть подпитывала российские танки и бронетехнику и поддерживала путинский режим.

Сразу же после пересечения танками РФ границы Украины и обстрела ее территории Канада объявила о запрете на импорт российской нефти; Соединенные Штаты последовали этому примеру через несколько дней, как и Великобритания. Исторически сильная зависимость ЕС от российских источников топлива замедлила принятие решения о введении собственных нефтяных санкций до начала июня, когда было объявлено о поэтапном эмбарго на экспорт российского и белорусского топлива.

Важно смотреть на Китай и его историю так, как это делают китайцы, с долгосрочной перспективой

Было много споров о целесообразности и эффективности таких санкций. Некоторые утверждают, что они нанесут больше вреда Европе, чем России, потому что Россия успешно расширила свои нефтяные рынки, особенно в Индии и Китае. Это правда, что Европа сильно пострадает — на куда большую сумму, чем один или два дополнительных доллара за галлон на заправке, на которые жалуются американцы, — а нехватка топлива и растущая инфляция, вероятно, вызовут социальную и политическую нестабильность. Но в долгосрочной перспективе нынешние обстоятельства расширят использование чистых форм возобновляемой и атомной энергии.

Многие съеживаются при любом упоминании атомной энергии — я тоже ее не люблю, — но зависимость от нефти и угля уже нанесла, на первый взгляд, непоправимый ущерб нашей планете и уничтожит ее, если эта зависимость сохранится. Германия, самая зависимая от импорта нефти страна Западной Европы, планировала закрыть три оставшиеся атомные электростанции до конца 2022 года, но канцлер Олаф Шольц недавно признал, что это уже невозможно. Вполне вероятно, что мы являемся свидетелями начала глобального возврата к ядерной энергии.

Китайский блок

Важно смотреть на Китай и его историю так, как это делают китайцы, с долгосрочной перспективой — на десятилетия и столетия, а не на четыре года или кварталы вперёд, как мы привыкли смотреть на время в Соединенных Штатах.

Стремление Китая стать крупнейшей экономикой мира и увеличить свое национальное богатство следует понимать, как стремление восстановить экономическое величие Китая как крупнейшей экономики мира и самой богатой страны (на душу населения), как это было на протяжении большей части 1200−1700-х годов. У Китая долгая память, там помнят об экономической агрессии и унижениях, которые КНР перенесла от рук иностранных держав: британцев (опиумные войны, 1839−1860 гг.), Японии (первая и вторая китайско-японские войны, 1884−1895 и 1937−1937 гг., 1945 г.) и торговые обязательства Альянса восьми наций, известные как Боксерский протокол (1901 г.).

Возобновление гражданской войны в Китае после Второй мировой войны завершилось победой коммунистических сил в 1949 году над Китайской Республикой, которая была вынуждена отступить на остров Тайвань. Десять лет спустя Китай имел ВВП в размере $59,92 млрд (шестое место в мире), но занимал последнее место (99 из 99) по ВВП на душу населения. Начиная с 1994 года, — но особенно быстрыми темпами с 2006 года, — ВВП Китая стал расти в геометрической прогрессии до нынешнего уровня в 17,7 трлн долларов. С ВВП на душу населения, который является лучшим индикатором благосостояния населения, и который составил 12 600 долларов США, Китай занял 77-е место среди 194 стран.

В отличие от России, Китай граничит по суше со странами, которые большей частью являются друзьями и союзниками (например, Россия, Монголия, Мьянма, Северная Корея). Исключениями являются Индия (с которой у нее есть пограничные споры), Бутан и Вьетнам. За пределами своего непосредственного периметра Китай находит множество противников на Тайване, в Южной Корее, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

И не будем забывать, что их главный соперник, США, имеет многочисленные военные базы в Азии и Океании: на Американском Самоа, в Австралии, на Гуаме, в Японии, на Маршалловых островах, Северных Марианских островах и в Южной Корее. Каким бы могущественным ни был Китай, он может похвастаться только одной военной базой на чужой территории в Джибути, Африка. Соединенные Штаты, напротив, имеют более 750 баз в более чем 80 странах.

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Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Оригинал

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