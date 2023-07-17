Три приоритета. Что на самом деле решили на саммите НАТО 17 июля, 11:08

Никто не отрицал членство Украины в НАТО, все высказывались «за». Даже те, кто хочет, чтобы это произошло позже, чем раньше

Саммит НАТО в Вильнюсе признал принадлежность Украины к евроатлантическому сообществу, подтвердил будущее членство в НАТО и оказание на двусторонней основе необходимой помощи для восстановления своей территориальной целостности и суверенитета.

Видео дня

Никто не отрицал членство Украины в НАТО, все высказывались «за». Даже те, кто хочет, чтобы это произошло позже, чем раньше. Альянс показал непреклонность в усилении политической и практической поддержки Украине столько, сколько это потребуется.

Союзники подтверждают, что Украина станет членом НАТО, и признают, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции больше не нуждается в Плане действий по членству, рассчитанному на многие годы. Государства-члены НАТО будут регулярно оценивать дальнейший прогресс Украины в этом вопросе с помощью адаптированной Годовой национальной программы.

Приглашение присоединиться к Альянсу Украина получит тогда, «когда союзники это согласуют и будут выполнены все условия». Эта формула значительно лучше, чем то, что звучало тысячу раз до этого, например «Украина станет членом НАТО, когда закончится война». С такой формулировкой Россия будет тянуть войну бесконечно. А принятое утверждение позволяет применить политическое решение, которое могут принять и во время войны, если на это пойдут союзники при определенных обстоятельствах.

РФ определяется наиболее значимой и прямой угрозой безопасности членов Альянса

Союзники создадут специализированный координационный штаб НАТО-ЕС по Украине, согласован пакет расширенной политической и практической поддержки Украине (через Комплексный пакет помощи), учрежден Совет Украина-НАТО для продвижения политического диалога и евроатлантических стремлений Украины. Совет создан как целостный орган вместе с Украиной, и поэтому блокирование заседания какой-то одной страной (как это делала Венгрия) невозможно.



Будет предоставлено семь пакетов военной помощи на сумму более 1,5 млрд евро: ракеты дальнего радиуса действия SCALP, танки Leopard, системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, обучение пилотов на F-16, бронетехника и дроны, БМП Marder, БТР Bushmaster, зенитно-ракетные комплексы Bergepanzer, артиллерия и боеприпасы, инженерное оборудование для разминирования.

Российская Федерация определяется наиболее значимой и прямой угрозой безопасности членов Альянса. Государства стремятся привлечь Россию к ответственности, в том числе через санкции и экспортный контроль, а также путем поддержки Международного уголовного суда. НАТО осуждает намерение России развернуть ядерное оружие и ядерные системы на белорусской территории и её безответственный ядерный шантаж.

Учитывая приглашение к участию в саммите Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи, а также уделяя внимание в коммюнике действиям КНР, НАТО подтверждает растущее внимание к вопросам глобальной безопасности и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе. НАТО также уделяет внимание проблематике недопущения поддержки агрессивной политики России со стороны Китая.

Политика и амбиции КНР составляют вызов интересам, сохранности и ценностям союзников. Злонамеренные гибридные и кибероперации КНР, ее конфронтационная риторика и дезинформация наносят ущерб безопасности Альянса. Союзники нацелены на повышение устойчивости и готовности защищаться от усилий КНР, направленных на раскол НАТО.

Попытки КНР и России взорвать международный порядок противоречат ценностям и интересам союзников. Альянс призывает КНР играть конструктивную роль постоянного члена Совета Безопасности ООН, осудить войну России против Украины, воздержаться от любой поддержки военных усилий России (включая оказание летальной помощи) и её фейковых нарративов с обвинением НАТО в войне.

Сдерживание Китая уже проявляется в практических шагах по контролю поставок полупроводников. Правительство Нидерландов присоединяется к Соединенным Штатам и Японии в развертывании новых мер контроля над экспортом полупроводников и технологий, которые являются основой проектирования и испытания оружия массового уничтожения, используются в передовых военных системах и разработках новых систем наблюдения и задействованы для военных целей и нарушений прав человека.

В свое время первый Генеральный секретарь НАТО британский генерал лорд Гастингс Исмей заявил о приоритетах политики Альянса того периода, что нужно держать американцев внутри, россиян подальше, а немцев под контролем. Сегодня многое изменилось, однако российская захватническая империалистическая агрессивная политика осталась.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV