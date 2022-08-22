Что скоро придется признать россиянам 22 августа, 14:00

Такая перспектива вряд ли утешит обывателя

НВ публикует отрывок новой книги Павла Казарина Дикий Запад Восточной Европы

Любой режим нащупывает для себя пределы допустимого.

Мы видим это на примере России. Ее режим каждый раз тестирует всех на прочность и терпение. Устраивает вторжения. Передвигает границы. Убивает политических оппонентов.

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Вся эта эволюция сопровождается аплодисментами тех, кто не признает другую власть, кроме авторитарной. А заодно эмиграцией тех, кто с реинкарнацией Советского Союза соглашаться не готов. Но смешнее всего наблюдать за теми, кто до последнего ищет оправдание и объяснение всему происходящему. За теми, кто никак не решается назвать вещи своими именами. И, по примеру лягушки в кастрюле, оправдывает повышение температуры воды тем, что, мол, «везде такое».

Эти люди живут в девиантном государстве с островками нормальности. Но в то же время убеждают себя и всех вокруг, что Россия — нормальная страна с островками девиантности.

Пожалуй, это психологическая самозащита. Попытка убедить себя, что окружающая действительность — это всего лишь разновидность «нормы с недостатками». Этих людей даже можно понять, потому что если они снимут шоры, то им придется признать вещи, которые признавать не хочется.

Придется сказать вслух, что Россия — страна, развязывающая войны. Совершает военные преступления. Сбивает пассажирские самолеты. Придется признать, что их родина — это государство, совершающее террористические акты. Применяет химическое оружие. Физически обезвреживает неудобных людей, критикующих режим.

Такая перспектива вряд ли утешит обывателя. Ведь ему придется признать, что его страна наследует не по тем, кто победил во Второй мировой, а по тем, кто в ней потерпел поражение. Поэтому он отчаянно пытается убедить себя, что та же аннексия Крыма и война на Донбассе — это всего лишь небольшой исторический зигзаг, он локальный, глобально безвредный, и все рано или поздно устроится.

Но дело как раз в том, что этот зигзаг — не локальный. И он не обнулится самотеком — только если его обнулят. Потому что, как уже было отмечено, любой режим всегда проверяет границы допустимого. И если не подвергается сопротивлению, то двигается дальше. Ввинчивается с каждой новой итерацией как штопор — глубже и глубже.

Российский обыватель просто боится запустить принцип домино

И даже глобальное согласие с авантюрами режима не избавит тебя от опасности попасть в немилость. Алексей Навальный мог сравнивать Крым с бутербродом. Поддерживать войну в Грузии. Подкармливать имперский реваншизм. Но в конечном счете на очередном завитке своей эволюции режим решил опробовать новые границы допустимого уже на самом Навальном.

Наверное, российский обыватель просто боится запустить принцип домино. Ведь ты сначала говоришь о том, что режим захватил власть. Потом признаешь политические расправы. Следовательно, начинаешь замечать военные вторжения и интервенции. Потом говоришь о том, что Крым не принадлежит Москве. А в итоге придется признать, что Россия — это огромная полупустая страна, которая начинает расползаться по домам, как только центральная власть слабеет.

Придется признать, что вся российская экономика — это имитация. Что она существует только до тех пор, пока цены на нефть и газ позволяют наполнять бюджет. И как только положение меняется — экономика исчезает. Потому что в этой системе все, что не нефть, — только наросты на нефтяной трубе.

Придется сказать вслух о том, что Россия существует не для своих граждан. Что сверхценность для нее — это не гражданин, а государственное величие. Что свобода возможна только в четко определенных начальством границах.

Все это плохо согласуется с тем, как привык воспринимать свою реальность российский обыватель. А потому он и дальше будет пытаться не замечать окружающую действительность. И дальше будет утверждать, что «другие поступают так же». Провозглашать девиацию — нормой. И оправдывать себя тем, что если долго всматриваться в пучину, то и она начнет вглядываться в тебя.

Проблема только в том, что бездна все равно рано или поздно начнет всматриваться в него. Как бы он ни пытался отвести взгляд.

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