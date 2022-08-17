Ценники вместо ценностей. Какую ошибку повторяет Москва со всеми соседями 17 августа, 11:35

Она делает ставку на элиты. Инвестирует в крупный бизнес, коррумпирует политиков, замыкает на себе бизнес-цепочки

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Вероятно, причина в том, что Кремль не верит в субъектность обывателя. Не верит, что протест может быть «низовой». Вместо того чтобы создавать искренних и конкурентоспособных союзников, выбирает ситуативных и вороватых.

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А Запад все это время предпочитает сотрудничество с гражданским обществом. Инвестирует в образование, финансирует программы обмена, организует семинары. Его методы отличаются горизонтами — он вкладывает в тех, кто способен завтра стать лидером общественного мнения и составить скелет гражданского общества. Западу не надо ничего придумывать — достаточно познакомить молодежь с самим собой, со своей логикой и архитектурой, чтобы впоследствии она возжелала перенести западные правила на почву родной страны.

Как следствие, сценарий уличных протестов неизменен. По одну сторону политические долгожители с сомнительной репутацией. По другую — общество, требующее новых правил игры.

Москва любит рассуждать о «цветных революциях». О сходстве сценариев в разных странах. Приходит к выводу, что все это инспирировано извне. Но в этот момент она уподобляется человеку, который постоянно ставит на аутсайдера, но предпочитает обвинять тотализатор.

Никакого привлекательного образа будущего в России не существует

Иногда в самой РФ раздаются голоса, что Москве уже следует усвоить науку. Начать работать с «низами». Отказаться от поддержки токсичных политиков. Формировать когорту умных и искренних адвокатов для себя самой. Но в том-то и дело, что ничего такого Кремль сделать не может.

Потому что никакого заманчивого образа будущего в России не существует. У нее нет картинки завтрашнего дня, способной захватить и мобилизовать. У нее нет цивилизационной идеи — такой, как у коллективного Запада. Современная Россия — это ценники вместо ценностей. Монетизация убеждений и принципов. Что она может предложить своим соседям?

Инвестиционные проекты? От них не выигрывает никто кроме российских монополий. Уникальные технологии? Россия сама их покупает. Региональная безопасность? Об этом вообще нет смысла говорить.

Москва регулярно ставит на те элиты, которые ценностно близки ей самой. В итоге ее партнерами становятся те, кто ведет себя как мародер на оккупированной территории. Она не способна договариваться ни с кем иным — российская элита не верит никому, кто от нее отличается.

Россия может покупать себе союзников, но она не способна создавать их. Она может предлагать секс за деньги, но это не имеет ничего общего с любовью. Ее масскульт — вторичен, толкование «рускости» напоминает матрешку из duty free, а единственное универсальное предложение — репертуар радио «Шансон».

"Рим полюбили не за величие — Рим получил величие, потому что его полюбили". Эта формула Честертона неприменима к современной России. Она обречена на поражения в битвах за будущее только потому, что не имеет образа будущего. Она проигрывает битву за сердца, потому что не умеет влюблять в себя.

Но и выводы из своих поражений Москва тоже не будет делать. Просто потому, что эти выводы прозвучат для нее слишком нелестно.

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