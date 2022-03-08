Аудиторская «большая четверка» говорит «раша, гудбай»: экономические победы 7 марта 8 марта, 20:44 Цей матеріал також доступний українською

За 12 дней войны против Украины россия завоевала желанное мировое лидерство… только в санкциях

За это время союзники ввели против рф 2778 новых санкций — мировой рекорд. В этом соревновании россия обогнала даже Иран, Северную Корею и Сирию. На фоне экономических потерь аналитики Morgan Stanley & Co прогнозируют дефолт россии уже 15 апреля — дедлайн по выплатам по внешнему долгу агрессора. Поэтому у россии есть все шансы не только перегнать Венесуэлу по количеству санкций, но и вступить в очень ограниченный клуб стран, чьи котировки внешнего долга упали до однозначных цифр.

Основания для таких прогнозов весомы. Санкции продолжают сыпаться на россию как из «рога изобилия». Только вчера Южная Корея заявила о приостановке сделок с рашистским Центробанком. А от ЕС постоянно раздаются заверения о новом пакете санкций.

Конечно, на фоне санкций и сворачивания бизнесов летит к черту и курс валют — к концу понедельника он обвалился на 20% и достиг 150 рублей за доллар. Еще и правительство России утвердило целый список «недружественных» стран, которым долги можно выплачивать в рублях. Кажется, они уже не скрывают приближающегося дефолта, как и агрессию против Украины и мирных украинцев.

Кроме того, из россии продолжают уходить известные компании и бренды, что ударит и по экономике, и по бизнесу, и по обычным потребителям. Кратко о том, кто покинул российский рынок в понедельник, 7 марта.

Самой громкой новостью дня, конечно, стал выход всех аудиторских компаний «большой четверки». PwC, Deloitte, KPMG, EY менее чем за сутки вышли с объявлением о прекращении работы в россии. Получить международную гарантию соответствия цивилизованным стандартам бизнеса российским компаниям будет очень тяжело.

Работать с россией стало токсично не только для брендов, но и для отдельных людей

С каждым днем все дальше сворачивается рынок креативных индустрий. В РФ и Беларуси прекращает работать крупнейшая биржа фриланса Upwork, оставляя без доступа к заказчикам и десятки тысяч граждан этих стран. О прекращении работы и расторжении отношений с клиентами сообщила ІТ-компания Andersen. Apple расширяет ограничения для российских пользователей — теперь российские приложения невозможно будет рекламировать в AppStore. Ну и доступ к видеоиграм у россиян тоже ограничивается с каждым днем. Продажи на российском рынке прекращает разработчик видеоигр Ubisoft Entertainment SA (Assassin Creed, Far Cry, Rainbow Six), а Microsoft отключает российских пользователей от своих игр в Steam.

На рынке ритейла тоже есть новые потери. Международный ритейлер Sephora закрывает магазины и онлайн-продажи. Две финские продуктовые компании — производитель молочной продукции Valio и кофейная компания Paulig — останавливают свои производства в России. С рынка также идет самый известный бренд джинсовой одежды Levi Strauss&Co.

Первые шаги по прекращению бизнес-отношений сделали еще две компании. Спортивный бренд Adidas закрывает магазины в России, а Procter & Gamblе останавливает новые капитальные инвестиции и, что важнее — все медийные и рекламные кампании. Последнее существенно ударит по российскому рекламному рынку, поскольку компания является одним из крупнейших клиентов.

Продолжает страдать и туризм (хотя уже и так осталось не так много стран, где россиянам еще можно попытаться спланировать отпуск). Туроператор ANEX Tour приостановил обслуживание рейсов из России из-за высоких рисков ареста самолетов за границей.

В отрасли индустрии новый удар получило создание титана. Американский авиаконструктор Boeing приостановил закупку титана у россии — до этого 1/3 необходимого для производства самолетов титана компания закупала у агрессора.

Работать с россией стало токсично не только для брендов, но и отдельных людей. Так, из совета директоров крупного российского производителя серебра и одного из самых крупных производителей золота на Лондонской бирже Polymetal вышли сразу шесть из семи иностранцев. Из руководства ВКонтакте, кстати, тоже ушли иностранцы, но я удивлен, что они там вообще были.

Впрочем, еще не все компании полноценно осознают весь масштаб репутационных потерь из-за работы в стране-фашисте. Так, немецкий ритейлер METRO AG и японский бренд одежды Uniqlo отказались останавливать работу в России. Посмотрим, будут ли они так уверены в этом решении через несколько дней.

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