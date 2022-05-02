Москва готовится. Зачем Лавров озвучил байку о «еврейских корнях Гитлера» 2 мая, 14:43 Цей матеріал також доступний українською

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал очередную глупость, которая, однако, может иметь очень серьезные последствия

И точно демонстрирует с еще большей очевидностью нацистскую природу нынешнего московитского империализма.

Отвечая на логичный вопрос итальянского журналиста (который за более чем два месяца успели повторить все люди планеты Земля, у которых есть мозг), почему Россия хочет «денацифицировать» государство, где президент — еврей, Лавров начал говорить, что это не аргумент, потому что, мол, и у Гитлера были «еврейские корни».

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На первый взгляд, имеем дело с очередным проявлением пропагандистского бреда, который несет старый психопат, но все гораздо серьезнее.

К слову, в Израиле ответили сразу. Руководство мемориального центра «Яд ва-Шем» сразу назвало заявления психопата «лживыми, опасными и заслуживающими осуждения». И это понятно, ведь в центре, являющемся мемориалом катастрофы, не могут не понимать, что могут означать подобные заявления.

Начнем с того, что никаких научных доказательств тезиса о «еврейских корнях Гитлера» просто не существует. Это «историческая легенда, основанная на предположении, а вот если…», которую вы можете встретить только в двух типах источников: бульварная пресса и откровенно антисемитская литература.

В частности, идея «Гитлера-еврея» распространена в так называемой ревизионистской литературе, которая касается отрицания Холокоста. Там об этом пишут регулярно с очевидной целью: показать «Холокост» какими-то «еврейскими делами»; перевести все в плоскость «личных проблем».

Так что нет ничего удивительного, что еврейские организации поспешили осудить заявления Лаврова, потому что как им еще быть, когда они слышат элементы нескрываемого антисемитизма?

Кстати, в Израиле ответили сразу

Но главное не это. Лавров, конечно, фигура одиозная, но у него есть невероятный опыт, и он точно не глуп. Все, что говорит публично, не может не иметь смысла и значения. И басню о «Гитлере-еврее» он озвучивает не потому, что внезапно вспомнил какую-нибудь статью, которую прочитал десятилетия назад. Нет, наверное, это продуманная и выверенная аргументация. И эта аргументация не может не иметь последствий.

Хочу напомнить, что сейчас россияне активно составляют списки «изменников», и никого не должно удивлять, что большинство фамилий в этом списке — еврейские. Каждый московит знает, что президент враждебной Украины — еврей. Теперь будут им рассказывать, что Гитлер, олицетворение того же «нацизма», с которым они до сих пор воюют, тоже еврей. Значит, все евреи — нацисты. Здесь буквально полшага к этому выводу. И сейчас это может казаться бредом, но мы живем в мире, где вчерашний бред становится реальностью почти мгновенно.

Если коротко, в Московии погромы будут, даже не сомневайтесь. Не скажу когда точно, но точно будут.

Мы справедливо критикуем нынешнюю Европу, которая, увлекшись торговлей, не заметила рождение у своих границ нацистского режима. Но о чем уже говорить, если рождение крупнейшего с 1945 года нацистского режима не заметили в Израиле! Даже сотрудничали с ним до последнего. Очевидно, они себя успокаивали: да, этот режим агрессивен и имеет нацистские черты, но он не демонстрирует антисемитизм, поэтому это не наши проблемы. Но в реальности получается так, что любой нацизм рано или поздно приходит к одним и тем же практикам, идеологем и концепциям. Он не может функционировать другим способом.

Пожалуй, сейчас правительству Израиля нужно очень серьезно задуматься, что делать дальше. Ждать погромов на Московщине? Ждать расползания этой пошести по миру или заняться реальной помощью Украине, чтобы именно мы здесь смогли остановить эту заразу? Ну и разрабатывать операции по эвакуации евреев с территории недогосударства им тоже придется. Пусть хотя бы вспомнят, что одно из немногих слов, которые английский язык (и много других) заимствовал из русского — это «pogrom». И это, конечно, не случайно.

Текст опубликован с разрешения автора

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