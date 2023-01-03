Сейчас война в переходной фазе. Как будет меняться военная стратегия России 3 января, 19:13 Эксклюзив NV

Представляется все более очевидным, что частью российской стратегии является попытка затянуть войну на весь 2023 год и даже дольше

Колонка записана в рамках выступления Майкла Кофмана на специальной панели Kyiv Jewish Forum, проведенной Еврейской конфедерацией Украины 13 декабря

Сейчас война в переходной фазе. Украина провела ряд успешных одновременных наступлений на харьковском и херсонском направлениях. После ухода россиян из Херсона в течение прошлого месяца шли ожесточенные бои. Думаю, что зимой может состояться еще одна крупная украинская наступательная операция, но этого может и не произойти. В общем, зимние условия накладывают ограничения — как на наступление, так и на оборону. Прямо сейчас наблюдается жестокая борьба. Россияне давят в Бахмуте. Украина в то же время оказывает давление на российские войска в Луганской области.

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В целом, Украина имеет относительное преимущество в логистике и поставках, особенно благодаря материальной поддержке с Запада. Глядя на средне- и долгосрочную перспективу конфликта, возможно, на 2023 год Украина имеет относительное военное преимущество, но с неизвестным результатом. Во время войны все зависит от обстоятельств. Это преимущество в значительной степени зависит от постоянной внешней поддержки со стороны западных стран, наличия материальной помощи (оборудование, боеприпасы, финансирование), а также от политики, от того, насколько западные государства будут продолжать поддерживать Украину, оказывая такую помощь.

Представляется все более очевидным, что частью российской стратегии является попытка затянуть войну на весь 2023 год и даже дольше. Россия ограничена в первую очередь в боеприпасах, потому что ее способ ведения войны достаточно неэффективен и очень затратен. Нужна артиллерия, боеприпасы. Тем не менее, Россия пытается сделать ставку на то, что если они нанесут большой ущерб Украине и критической инфраструктуре, а значит, ее экономике, усилят отток населения, уменьшат инвестиции и увеличат стоимость поддержки Украины в течение длительного времени, они смогут попытаться истощить Запад с точки зрения готовности его стран поддерживать украинскую экономику. Ставка на это.

Военная стратегия носит фундаментально политический характер

Военные аналитики склонны сосредотачиваться на военных нуждах, но военные нужды для Украины составляют, по моему мнению, около 50% расходов ВВП. Российские военные расходы сейчас выросли, возможно, примерно на 7−8% ВВП. Это существенно. Разница наглядная. Я здесь имею в виду то, что, естественно, существуют другие измерения конфликта, кроме просто результата на поле боя, и чем дольше длится война или чем дальше за горизонт мы пытаемся смотреть, тем больше потенциальная неопределенность.

Война в значительной степени имеет свою логику. А вот военная стратегия носит фундаментально политический характер. Она основывается на политических расчетах.

Цель, которую поставили в Украине, по крайней мере, когда я посещал ее не так давно, главный вопрос людей заключался в том, насколько они могут рассчитывать на постоянную поддержку от Соединенных Штатов. Причина этого очень проста. Военные усилия Украины вне ее собственной воли воевать и способности делать это зависят не только от поддержки Запада, но, в частности, от поддержки Америки по ряду причин, не только из-за имеющихся возможностей, не только потому, что Соединенные Штаты организационно управляют большой частью поддержки по всей Европе и обеспечивают оборудование, техническое обслуживание и прочее, но также поскольку европейская политика во многом ориентирована на Соединенные Штаты с точки зрения того, что они готовы делать то же, что и США, и могут не захотеть делать что-либо при отказе обеспечения США.

Но когда речь идет о военной стратегии, я бы сказал, что контуры стратегии обеих сторон к зиме становятся все более четкими.

Российская стратегия состоит в том, чтобы попытаться закрепиться, защищаться и восстановить свою силу, которая достаточно уязвима зимой. В частности, они страдают дефицитом боеприпасов, потому что потратили значительное количество артиллерийских боеприпасов в течение весны и лета, чтобы компенсировать большой дефицит живой силы на поле боя.

Украинская стратегия состоит в том, чтобы продолжать давить на российские войска и пытаться воспрепятствовать им восстановиться, потому что они знают, что если России будет предоставлена передышка на несколько месяцев, то российские военные попытаются возобновить инициативу и снова начать. наступление.

Понятно, что российское политическое руководство все еще хочет забрать оставшийся Донбасс, отсюда и бои за Бахмут. Здесь уместно сравнение с Первой мировой с точки зрения разрушений и истощения в этом сражении.

Насколько Россия следит за политикой США? Я не думаю, что Россия здесь игрок. Я считаю, что в течение этого года российское политическое руководство поначалу предполагало, что сможет уничтожить Украину, закончив значительные потери. На протяжение лета произошло бы резкое облегчение, поскольку Россия нанесла Украине потери в артиллерии, боеприпасах и многих артиллерийских установках и оборудовании. А Соединенные Штаты и европейцы отыграли немаловажную роль, особенно если посмотреть на весну и лето. После этого российская стратегия или, по крайней мере, некоторые их предположения были опровергнуты, что наглядно доказано поражением под Харьковом.

Теперь они перешли к предположению, по крайней мере, это моя гипотеза, что Россия может продолжить войну и может поддерживать ее таким образом, чтобы следующая зима для европейцев стала еще тяжелее, чем эта. Если эта зима загонит Европу в рецессию, то будут материальные ограничения в европейских экономиках, и это будет побуждать Европу задуматься, насколько она готова поддерживать Украину.

В любом случае я не утверждаю, что так оно и произойдет. Российское руководство делало много предположений относительно Украины, политической сплоченности и воли Запада. До этого времени все было наоборот. Только объясняю, как я воспринимаю российскую стратегию. Таким образом, военная стратегия все больше отражает некоторые политические предположения или начинает гораздо больше согласовываться с ними.

Думаю, что в начале войны главным вызовом для России было то, что они лишились своих лучших людей. Они потеряли много элитной пехоты, десантников и спецназа. Они также лишились многих младших командиров, командиров рот, батальонов, которых гораздо труднее заменить. Лучшее оборудование было уничтожено. Значительная часть бронетехники была уничтожена. Они также использовали значительное количество высокоточного управляемого оружия большой дальности.

Тем не менее, с первого месяца краха, которым стало российское вторжение, российские военные искали разные способы компенсировать потери. В так называемом «ЛДНР» весной и летом активно использовали мобилизованных. Объединили разные типы добровольческих отрядов и батальонов по всей России. Впоследствии возросла роль ЧВК «Вагнер», и началась вербовка «Вагнером» в российских тюрьмах.

Таким образом, российские военные искали способы возмещения потерь реальных регулярных сил. Можно сказать, что эта стратегия в большинстве своем напоминает поезд, в конце концов сошедший с колеи к концу лета. Поэтому, прошла российская мобилизация, введение военных мер и политика прекращения разглашения потерь в армии. Благодаря мобилизации российские военные получили значительное количество живой силы, вероятно, от 200 000 до 300 000 человек. Мобилизацию приостановили для проведения очередного призыва, проводимого дважды в год, а это еще 120 000 призывников.

Однако очень вероятно, что мобилизация будет продолжаться в следующем году. Через несколько месяцев мы увидим ее реальные результаты. Думаю, нужно еще три месяца для этого. Поначалу россияне бросили новичков для стабилизации фронта. Честно говоря, я считаю справедливой оценкой то, что это сработало. Российские линии в определенной степени стабилизировались, что позволило отступить из Херсона. Что будет дальше, еще непонятно. Но цифры — это еще не все. Значение имеет качество силы. Важно, как эта сила используется. Это зависит от многих вещей, от командования и управления, материально-технического обеспечения, руководства, того, что происходит.

Но даже несмотря на то, что цифры это еще не все, количество все же имеет значение на войне, не правда ли? Особенно в обычной войне, потому что обычная война принципиально сводится к истощению, возможности пополнения живой силы, техники и боеприпасов.

В начале войны Россия имела значительное преимущество в артиллерии. Украина имела значительное преимущество в живой силе. Преимущество в артиллерии России заметно сократилось как из-за того, что тратилось много боеприпасов, так и из-за влияния таких систем, как HIMARS. Преимущество Украины в живой силе сократилось с октября. Интересно будет посмотреть на фактическую численность российских военных в Украине. Вероятно, многие мобилизованные будут использоваться для ротации подразделений и формирования резервов. В ближайшей и среднесрочной перспективе наибольшим ограничением для обеих сторон, вероятно, будет наличие боеприпасов, постоянная поставка артиллерии, боеприпасов. Отдельно для Украины в ближайшей перспективе весомым фактором был бы дефицит средств ПВО и влияние российских ударов, дополнительная цель которых — оставить украинскую ПВО без боеприпасов.

Поэтому западным странам крайне важно изучить ситуацию с противовоздушной обороной и сосредоточиться на ситуации с артиллерийскими боеприпасами в среднесрочной и долгосрочной перспективе этого конфликта. Я думаю, что с точки зрения человеческой силы, если бы не другие ограничения по боеприпасам, оборудованию и конечно другим проблемам, российские военные могли бы иметь больший потенциал для наступления после зимы, но из-за этих и других ограничений я достаточно скептически к этому отношусь. Для них это настоящая проблема. Бои в Херсонской области кое-что выявили. Российские военные теперь обладают гораздо большей плотностью сил на территории, которую они занимают и пытаются защищать. Они закрепляются вдоль эшелонированных оборонительных линий. Поэтому будущие битвы, вероятно, будут дорогостоящими и, возможно, принесут дополнительные достижения.

Если коротко, у меня осторожный оптимизм по поводу перспектив Украины, но одновременно я стараюсь обратить внимание на ожидания. Впереди еще немало тяжелой борьбы. Я часто говорю, что Украина побеждает и побеждала, но еще не выиграла. Как аналитик, я больше сосредотачиваюсь на худших сценариях, а не на каком-то состоянии из двух результатов.

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