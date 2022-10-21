На правах бывшего ПВО-шника. Что делать Украине с иранскими дронами 21 октября, 16:01 Эксклюзив НВ

Запуск целого роя таких дронов, сделанных из того, что было, означает одну цель — максимально вымыть у нас боезапас дорогостоящих противовоздушных ракет



Цель врага сводится к простым вещам: чем больше украинцев погибнет, чем больше украинской инфраструктуры будет разрушено, тем врагу будет легче. Думаю, нужно нам делать выводы. Во-первых, должна быть построена принципиально другая система ПВО. Если взглянуть на цели врага, то мое мнение, что запуск целого роя таких дронов, которые сделаны из того, что было, значит максимально вымыть у нас боезапас дорогущих противовоздушных ракет.

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Я как человек, служивший в советской ПВО, причем стратегической, которая охраняет города и крупные промышленные объекты, хорошо понимаю, сколько стоит одна ракета и как сложно ее запустить, и насколько несопоставимо пускать какой-нибудь С-300 против дрона. Дрон стоит несколько тысяч долларов, а ракета стоит несколько сотен тысяч долларов. Поэтому их цель такова: дронов может быть сколь угодно, а ракеты рано или поздно закончатся. Это элемент войны на истощение: у кого быстрее закончатся ресурсы.

Поэтому выступлю на правах бывшего ПВО-шника: есть стратегические войска, а есть войсковые, подвижные, мобильные. У них для низколетящих целей, что можно сбить даже стрелковым оружием, есть зенитная самоходная установка Шилка. Это мобильная установка, в которой спарены четыре ствола крупнокалиберного пулемета, последний выпускает по низколетящей цели достаточно большое количество пуль. Это довольно эффективно и, главное, дешево. Если окружить крупные энергетические объекты и наши мегаполисы такими шилками, то мы с дронами можем справиться довольно эффективно.

Это элемент войны на истощение: у кого быстрее закончатся ресурсы

Во-вторых, помимо дорогущих самолетов-истребителей, есть легкомоторные бразильские самолеты Embraer EMB 312 Tucano, одни из лучших образцов, которые мы можем закупать. Так вот для их базирования не нужны специально оборудованные аэродромы, а подходят киевские аэродромы типа Чайки. Если такие самолеты в случае воздушной атаки будут подниматься, то для них летящие на таких же скоростях дроны являются вполне удобной мишенью.



Кроме того, это хороший пример, как мы должны действовать. Я не понимаю, чем Украина хуже Ирана, и не может произвести огромное количество дронов. Здесь есть все для этого. Есть и производственные мощности, и конструкторские бюро, и частные компании, которые готовы за это взяться и сделать точно дрон не хуже иранского. И так, чтобы ответить по приграничным районам, чтобы военные базы, находящиеся в Белгороде, Ростове, Воронеже, Брянске, были под постоянным нашим ударом. Более того, именно они бы и отрабатывали, и тратили свои дорогие ракеты на то, чтобы сбивать украинские дроны, которые мы должны производить тысячами.

Мне кажется, не хватает политической воли нашего руководства. Потому что давно пора задать вопрос: зачем у нас существует Укроборонпром, который не сделал украинского танка и сейчас просит эти танки со всего мира и кровью наших бойцов их трофеить? Почему до сих пор не запущено производство не просто конкретных дронов типа Шахидов, а огромное количество беспилотных летательных аппаратов, которые могут выполнять разные функции — от аэроразведки до высокоточных ударных? Мы страна, которая когда-то произвела самолет-гигант Мрію, а не можем сделать дроны? Вот, мне кажется, атаки дронов эти вопросы ставят. И пора бы нашей власти на них реагировать.



О том, собираются ли киевляне после российских атак иранскими дронами переезжать в более безопасные города страны, читайте здесь

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