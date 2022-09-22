Россия начала использовать иранские беспилотники. Насколько они эффективны 22 сентября, 11:19 Эксклюзив НВ

В последние дни задают много вопросов об иранских БПЛА, стоящих на вооружении РФ: что я о них думаю, насколько они эффективны и каковы будут последствия их применения?

Я не любитель предсказывать будущее и положа руку на сердце: прямо сейчас у меня нет четкого ответа на этот вопрос. Но я попытаюсь предложить кое-что в ходе объяснения того, что я знаю об иранских БПЛА, их предыстории и истории эксплуатации. Надеюсь, это поможет оценить их влияние и на события в Украине.

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Как это часто бывает, я начну так, что многим это может показаться «необычным». Причина в том, что мне смешно читать реакцию на одно из моих недавних интервью в стиле «он аналитик и историк воздушных боев, специализирующийся на ближневосточных, африканских и азиатских военно-воздушных силах, что же он может знать о Путине, России и войне в Украине?»

Что ж, позвольте напомнить, что воздушная война — это четырехмерное дело: пытаться изучать ее с одномерной точки зрения не получится. Более того, по моему опыту, знать вообще ничего не нужно — если знаешь, где найти нужную информацию, и любопытно ее искать.

Например: можно сделать то, что делают многие моделисты-энтузиасты, собирающие комплекты самолетов в масштабах 1:72, 1:48 или 1:32 и сказать: «Нет, я просто хочу сосредоточиться на камуфляжных цветах и ​​маркировке». Звучит прекрасно, не так ли?

Но как вы хотите узнать подлинную окраску какого-нибудь, скажем, египетского МиГ-21 октября 1973 года, если вы отказываетесь выяснить, как функционировала египетская военная экономика в рассматриваемое время? И, таким образом, отказываетесь выяснить, как работала советская военная экономика в то время? И, соответственно, выяснить, что Советы просто адаптировали британский стандарт 381C (BS381C) в качестве ключевого ориентира для определения конкретного цвета краски, используемого их вооруженными силами. И египтяне не только использовали BS381C с более ранних времен (из-за «британского влияния» в стране с более ранних времен), но затем продолжали покупать советские цвета и, таким образом, окрашивать свои МиГ-21 в цвета, указанные в таблице BS381C.

Если вы думаете, что это «действительно только для энтузиастов» — глубоко ошибаетесь. Несколько лет назад пара академических историков из Израиля заслужила много похвал и всевозможные почести за публикацию книги, рассказывающей сказки о том, как Советы развернули свои сверхсекретные МиГ-25РБ в Египте в мае 1967 года, а затем летали на сверхсекретных самолетах в разведывательные вылеты над Израилем — и его ядерным реакторным комплексом в Димоне — все на основе одного или двух плохо информированных (и, следовательно, дезинформирующих) сообщений на веб-сайте Минобороны РФ.

Хороший пример « второго поколения» БПЛА иранского производства — Mohajer-4

Но пытались ли они выяснить, были ли где-либо на этой планете летающие МиГ-25Р по состоянию на май-июнь 1967 года, чтобы понять, летали ли МиГ-25Р до 1969−1970 годов? Неа. Пытались ли они выяснить, как кто-либо будет эксплуатировать — и какие логистические усилия потребуются для эксплуатации — самолета размером, весом и мощностью МиГ-25Р из-за пределов небольших египетских передовых оперативных площадок в центре Синая в мае-июне 1967 года? Неа. Пытались ли они проводить исследования с помощью пилотов-ветеранов египетских ВВС? Неа. Они хотя бы пытались завести себе РЛЭ такого типа, как МиГ-25Р? Ответ отрицательный. Чего тогда удивляться, что вышеуказанные академики так и не узнали, что в то время боеспособных МиГ-25Р просто не было даже в СССР. А полеты, о которых идет речь, выполнялись египетскими МиГ-21Ф-13 — которые, да, могли летать на высоте 20 000−21 000 метров (это 60 000−63 000 футов, или так называемые «динамические высоты»), как широко обсуждается в современном тактическом руководстве для этого типа, но «только при очень специфических обстоятельствах».

Извините, я не использую одномерное мышление. Я придерживаюсь точки зрения, что, поскольку воздушная война — это четырехмерное дело, исследования о ней также должны проводиться в четырех измерениях. Здесь мы увидим, как это работает, на примере иранских БПЛА, которые в последние несколько месяцев находятся в процессе поступления на вооружение в России, а тем временем дают о себе знать на полях сражений в Украине.

Система IRI

Чтобы понять современную Исламскую Республику Иран и ее вооруженные силы, нужно понять «систему правления» в этой стране. Около 15 лет назад мой дорогой коллега заметил, что «можно заработать небольшое состояние, если сумеешь объяснить эту систему». Я был и остаюсь согласен с ним и не претендую на то, что не могу; но я действительно думаю, что могу резюмировать это в полезной форме.

Номинально Иран является Исламской Республикой (Исламская Республика Иран = ИРИ): страна с очень хорошей конституцией, управляемая всенародно избранным правительством и парламентом. На самом деле конституция Ирана закрепляет исключительный суверенитет и право издавать законы в буквальном смысле слова за «Богом» — и, следовательно, требует, чтобы все демократические процедуры и права подчинялись Совету стражей и Верховному лидеру («исламской революции»). Последний является главнокомандующим вооруженными силами, руководителем правительства… и директором средств массовой информации страны.

Согласно Конституции, ИРИ, Исламская революция и Верховный лидер находятся под защитой «Стражей исламской революции» — Корпуса стражей исламской революции (КСИР). КСИР был создан в 1979—1981 гг. как вооруженная сила, непоколебимо лояльная (квази)клерикальному режиму, пришедшему к власти в Иране в начале 1979 г., с целью защиты этого правительства от таких угроз, как возможный переворот, спровоцированный регулярными вооруженными силами или организованный кем-то извне.

Таким образом, КСИР послужил прототипом, например, для Росгвардии, ополчения Мадуро в Венесуэле и нескольких других подобных «полувоенных» организаций, основной целью которых является «защита своего правительства» (некоторые говорят, что то же самое справедливо и для Национальной гвардии Украины).

Исходя из этого, можно быстро сделать вывод, что КСИР — это что-то вроде простой военизированной организации" — и не более того.

Это далеко не так.

Уже в 1980-е годы КСИР имел собственное министерство и был по уши втянут в «бизнес и экономику» — и эндемически коррумпирован, как и вся ИРИ. Это министерство было расформировано в 1990-х годах, но не волнуйтесь: сегодня КСИР является доминирующей силой в иранской экономике.

При этом КСИР не «монолитный блок», где все дергают за одну ниточку, движутся в одном направлении и думают одинаково. Наоборот — это «группа клик»: одна клика контролирует иранские банки и страховой сектор; другая — транспортный сектор, третья клика контролирует телекоммуникации; четвёртая — СМИ; пятая — нефтяную промышленность; шестая — строительный сектор; седьмая — аграрный сектор, восьмая — оборонный сектор, девятая — министерство обороны в Тегеране и, таким образом, все «регулярные» вооруженные силы.

И каждая из этих клик состоит из подклик (обычно они «географически организованы»), и они часто находятся в разногласиях, если не в разладе друг с другом: можно сказать, что они пребывают в состоянии перманентной борьбы за власть, влияние и деньги. Снова и снова та или иная клика или подгруппа может быть более или менее доминирующей. Обычно на очень ограниченный период времени: любая «победа» носит временный характер (как это видно на примере бывшего президента ИРИ Ахмадинежада и его клики, которые раньше контролировали часть банковского/страхового сектора, а закончили обвинениями в коррупции, несколько лет назад).

Самое главное: КСИР превыше всех законов. Она «защищена Конституцией» и законами до такой степени, что может делать, что хочет, и с ней ничего не может случиться — потому что она «действует от имени Бога» и, таким образом, «ответственна только перед Богом».

… точно так же, как Путин и его «клики» в России.

Ранние иранские БПЛА

Иранцы, возможно, не являются «первопроходцами» в использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военных целях — будь то на Ближнем Востоке (по иронии судьбы иракцы были пионерами на Ближнем Востоке, за которыми последовали израильтяне) или за его пределами — но: они быстро стали их восторженными пользователями. Одной из причин было то, что они узнали об эффективности БПЛА «из первых рук» — от израильтян. Большая часть первоначальных кадров КСИР была обучена Организацией освобождения Палестины в Ливане в конце 1970-х годов, а затем КСИР де-факто создала «Хизбаллу». Таким образом, иранцы видели, как израильтяне использовали там БПЛА.

Неудивительно, что уже к 1985 году иранцы перепроектировали некоторые из израильских проектов, особенно семейство Scout/Searcher, и начали использовать их в войне против Ирака. Действительно, к 1986 году они применили первый БПЛА (боевой беспилотный летательный аппарат) на Ближнем Востоке — в виде одного из ранних вариантов их серии Mohajeer, вооруженных парой РПГ-7.

В течение следующих 20 с лишним лет оборонный сектор ИРИ выпустил большое количество самых разных БПЛА: большинство из них служило для целей тактической разведки (эффективная дальность 20−50 км), немногие — в качестве дронов-мишеней, очень немногие могли быть вооружены — и большинство выпускались только ограниченной серией. Основной причиной была описанная выше «неразбериха» в управлении и перманентная борьба за власть между различными кликами, доминирующими в КСИР.

Хороший пример «второго поколения» БПЛА иранского производства — Mohajer-4. По-прежнему основан на аэродинамической конфигурации, восходящей к разработанному в Израиле Scout/Searcher, но значительно изменен и стал намного мощнее.

Затем произошло вторжение США в Ирак в 2003 году, и иранцы осознали, что они могут быть «следующими» (подвернуться вторжению). Поэтому КСИР принялся реформировать себя, оборону Ирана и оборонный сектор. Одним из побочных продуктов этого стало массовое распространение местных БПЛА. В последующие годы были разработаны и приняты на вооружение дополнительные еще более мощные разновидности.

Теперь основной проблемой всего этого были высокие технологии, необходимые для их питания и эксплуатации: из-за этого беспорядка и повальной коррупции в управлении, а также бесконечных распрей между кликами КСИР, в одиночку налаживающие серийное производство того или иного типа БПЛА. Клики, не контролирующие его, сразу же пожалуются на фаворизм/кумовство и коррупцию. Таким образом, в большинстве случаев Ирану не удалось наладить собственное производство двигателей и электроники, несмотря на наличие необходимых навыков и средств управления производством. Вместо этого большая часть оборудования была ввезена контрабандой — обычно из ОАЭ.

Еще одна проблема заключалась в том, что КСИР можно охарактеризовать и как «ботаников», и как «завистников»: они готовы зайти так далеко, что если, скажем, регулярные вооруженные силы разработают какую-то новую систему вооружения, которая будет лучше, чем сопоставимые системы, находящиеся на вооружении КСИР, он собирается саботировать или узурпировать рассматриваемый проект. Помимо прочего, он будет перехватывать и угонять партии двигателей и электроники, связанных с БПЛА, контрабандой ввозимых регулярными вооруженными силами…

На фоне этого хаоса общее развитие БПЛА в Иране все еще продолжалось медленными темпами. Прежде всего: они заслужили довольно плохую репутацию — дома и за границей.

Продолжение будет опубликовано в разделе Мнения. Следите за обновлениями.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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