Украина, НАТО и неожиданные последствия войны для России 7 июля, 20:45 Эксклюзив НВ

Переосмысление роли НАТО как будущей мировой глобальной системы безопасности открывает совсем другие возможности для многих стран, и, в первую очередь, для Украины

Драматические события, происходящие сейчас в Украине и вокруг нее из-за широкомасштабной войны, имеют неожиданные последствия в плане взглядов на то, что такое Россия и что делать после победы над Россией.

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Первый огромный положительный сдвиг в сознании наших западных партнеров уже произошел. Он состоит в том, что Россия перемещена из категории партнера в категорию враг. Хотя дипломатически названо угрозой, вызовом, но расшифровывая эти дипломатические формулы, это враг, с которым надо бороться и сдерживать.

На фоне предыдущих десяти лет — это революция в сознании. Потому что если Россию все время пытались привлекать к демократии, строить с ней эфемерные общие пространства безопасности, экономики, политики, культуры, то сейчас поняли, что все это — бред. Это все не работает, и никогда работать не будет. Следовательно надо переосмыслить свое отношение к этой стране и понять, что с ней нужно работать по-другому.

На этом фоне второй чрезвычайно важный вывод состоит в том,

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