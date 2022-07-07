Владимир Огрызко

Владимир Огрызко

Украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007−2009)

Украина, НАТО и неожиданные последствия войны для России

7 июля, 17:00
Эксклюзив НВ

Переосмысление роли НАТО как будущей мировой глобальной системы безопасности открывает совсем другие возможности для многих стран, и, в первую очередь, для Украины

Драматические события, происходящие сейчас в Украине и вокруг нее из-за широкомасштабной войны, имеют неожиданные последствия в плане взглядов на то, что такое Россия и что делать после победы над Россией.

Видео дня

Первый огромный положительный сдвиг в сознании наших западных партнеров уже произошел. Он состоит в том, что Россия перемещена из категории партнера в категорию враг. Хотя дипломатически названо угрозой, вызовом, но расшифровывая эти дипломатические формулы, это враг, с которым надо бороться и сдерживать.

На фоне предыдущих десяти лет — это революция в сознании. Потому что если Россию все время пытались привлекать к демократии, строить с ней эфемерные общие пространства безопасности, экономики, политики, культуры, то сейчас поняли, что все это — бред. Это все не работает, и никогда работать не будет. Следовательно надо переосмыслить свое отношение к этой стране и понять, что с ней нужно работать по-другому.

На этом фоне второй чрезвычайно важный вывод состоит в том,

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Мнения
Дайджест авторских взглядов по наиболее острым вопросам
Каждый вторник

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия НАТО Украина Владимир Огрызко Распад Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Фарид Закария: На заключительном этапе войны Запад — и в особенности США — становятся ключевыми игроками (Фото:yes-ukraine.org)
Фарид Закария Время пришло. Каким может быть финал войны в Украине
7 июля, 17:15
1770
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Швейцарии Иньяцио Кассис и украинский премьер Денис Шмыгаль встретились у склонов швейцарских Альп, чтобы обсудить план восстановления Украины (Фото:Michael Buholzer/Pool via REUTERS)
Это было в Лугано /
Как Украина просила $750 млрд на восстановление и как к этому отнеслись международные доноры — репортаж НВ
7 июля, 14:34
Политика
Дариус Фору: «Старайтесь не использовать шоппинг для борьбы со скукой» (Фото:luminastock/Depositphotos)
Простые советы. Как накопить сбережения, не слишком себя ограничивая
Дариус Фору
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X