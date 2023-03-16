Играя в жертву 16 марта, 12:10

Выступление на Совбезе ООН, 14 марта 2023 года

Перевод историка Сергея Громенко

Дамы и господа, я выступаю перед вами как историк региона, как историк Восточной Европы и, в частности, как историк массовых убийств и политических преступлений. Я рад, что меня попросили проинформировать вас об использовании термина русофобия российскими государственными деятелями. Такая дискуссия может прояснить кое-что о характере агрессивной войны России в Украине и незаконной оккупации Россией украинской территории. Я скажу коротко и ограничусь двумя моментами.

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Мое первое замечание заключается в том, что вред жителям РФ и русской культуре — это прежде всего результат политики Российской Федерации. Если мы озабочены ущербом россиянам и русской культуре, то нас должна беспокоить политика российского государства.

Мое второе замечание заключается в том, что термин «русофобия», который мы обсуждаем сегодня, использовался во время этой войны как форма имперской пропаганды, в которой агрессор претендует на роль жертвы. В прошлом году это послужило оправданием военных преступлений России в Украине.

Позвольте мне начать с первого пункта. Предпосылка обсуждения «русофобия» состоит в том, что мы озабочены причинением вреда россиянам. Это предпосылка, которую я, безусловно, разделяю. Я разделяю обеспокоенность касательно россиян. Я разделяю беспокойство по поводу русской культуры. Вспомним же действия последнего года, нанесшие наибольший вред россиянам и русской культуре.

Я коротко назову десять.

1. Принуждение наиболее творческих и продуктивных россиян к эмиграции. Российское вторжение в Украину привело к тому, что около 750 000 россиян покинули Россию, включая некоторых из самых творческих и продуктивных людей. Это непоправимый вред для русской культуры, и это результат российской политики.

2. Уничтожение независимой российской журналистики, чтобы россияне не могли знать окружающий мир. Это тоже российская политика, и она наносит непоправимый вред русской культуре.

Утверждение, что вы жертва, когда на самом деле вы агрессор, — это часть преступления

3. Всеобщая цензура и подавление свободы слова в России. В Украине вы можете говорить все, что хотите, по-русски или по-украински. В России — нет.

Если вы стоите в России с плакатом Нет войне, вас арестуют и, скорее всего, посадят. Если вы стоите в Украине с плакатом " Нет войне", каким бы языком он ни был, с вами ничего не случится. Россия — страна одного основного языка, где мало что можно говорить. Украина — страна двух языков, где можно говорить что угодно.

Когда я посещаю Украину, люди сообщают мне о военных преступлениях России, используя оба языка, украинский или русский, как им удобнее.

4. Атака на российскую культуру методом цензуры школьных учебников, ослабление российских культурных учреждений, ликвидирование музеев и неправительственных организаций, занимающихся российской историей. Всё это политика России.

5. Извращение памяти о Второй мировой войне путем ведения агрессивных войн в 2014 и 2022 годах, т. е. лишение всех будущих поколений россиян этого наследия. Такова российская политика. Она нанесла большой урон русской культуре.

6. Унижение русской культуры во всем мире и конец того, что раньше называлось " русским миром" за границей. Раньше в Украине было много людей, которые дружелюбно относились к России и русской культуре. Этому положили конец два российских вторжения. Эти вторжения были политикой русского страны.

7. Массовые убийства русскоязычных в Украине. В результате русской агрессивной войны в Украине погибло больше носителей русского языка, чем в результате любого другого действия на сегодняшний день.

8. Вторжение России в Украину привело к массовой гибели русских граждан, воевавших как солдаты в ее агрессивной войне. Около 200 000 россиян погибли или получили увечья. Это конечно просто российская политика. Это российская политика — отправлять молодых россиян умирать в Украину.

9. Военные преступления, травма и чувство вины. Эта война означает, что поколение молодых россиян, выживших, будет замешано в военных преступлениях и на всю жизнь будет окутано травмой и чувством вины. Это большой вред русской культуре.

Весь этот вред россиянам и русской культуре был нанесен самим российским правительством, в основном за последний год. Если бы мы были искренне обеспокоены ущербом для россиян, мы бы задумались об этом. Но, возможно, самая плохая российская политика по отношению к россиянам — последняя.

10. Постоянное обучение россиян убеждению, что геноцид — это нормально. Мы видим это в неоднократных заявлениях президента России о том, что Украина не существует. Мы видим это в фантазиях о геноциде в российских государственных СМИ. Мы видим это в течение года, когда государственное телевидение каждый день выходит на миллионы или десятки миллионов граждан России. Мы видим это, когда российское государственное телевидение представляет украинцев свиньями. Мы видим это, когда российское государственное телевидение представляет украинцев паразитами. Мы видим это, когда российское государственное телевидение представляет украинцев червями. Мы видим это, когда российское государственное телевидение представляет украинцев сатанистами или упырями. Мы это видим, когда российское государственное телевидение заявляет, что украинских детей нужно топить. Мы это видим, когда российское государственное телевидение заявляет, что украинские дома нужно сжигать вместе с людьми внутри. Мы видим это, когда люди появляются по российскому государственному телевидению и говорят: «Их вообще не должно быть. Мы должны их расстрелять». Мы видим это, когда кто-нибудь появляется на российском государственном телевидении и говорит: «Мы убьем 1 миллион, мы убьем 5 миллионов, мы можем уничтожить вас всех», — имея в виду всех украинцев.

Итак, будь мы искренне обеспокоены вредом для россиян, то мы были бы обеспокоены тем, что российская политика делает с россиянами. Утверждение о том, что украинцы являются русофобами, является еще одним элементом разжигания русского языка ненависти на российском государственном телевидении. В российских СМИ эти и другие утверждения об украинцах смешиваются с утверждением, что украинцы — русофобы. Так, например, в выступлении на российском государственном телевидении, где спикер предложил уничтожить всех украинцев, он аргументировал это тем, что их всех нужно истреблять, потому что они проявляют " русофобию".

Утверждение о том, что украинцев нужно убивать, потому что у них психическое заболевание, известное как русофобия, вредно для россиян, потому что оно воспитывает их в духе геноцида. Но, конечно, такое утверждение гораздо хуже украинцев.

Это подводит меня ко второму пункту. Термин «русофобия» — это риторическая стратегия, известная нам по истории империализма.

Когда империя нападает, империя утверждает, что она есть жертва. Риторика о том, что украинцы каким-то образом являются русофобами, используется российским государством для оправдания агрессивной войны. Язык очень важен. Но наиболее важна обстановка, в которой она используется. Вот эта обстановка: российское вторжение в саму Украину, разрушение целых украинских городов, казнь украинских местных лидеров, насильственная депортация украинских детей, перемещение почти половины украинского населения, разрушение сотен больниц и тысяч школ, умышленное прекращение подачи воды и тепла в зимнее время. Такова обстановка. Это то, что происходит на самом деле.

Термин русофобия используется в этой обстановке для продвижения утверждения о том, что имперское государство является жертвой, даже несмотря на то, что имперское государство, Россия, ведет жестокую войну. Это исторически типичное поведение. Имперские власти дегуманизируют фактическую жертву и сами претендуют на то, чтобы быть жертвой. Когда жертва ( в данном случае Украина) выступает против нападения, убийства, колонизации, империя говорит, что хотеть, чтобы ее оставили в покое, глупо, это болезнь. Это «фобия».

Это утверждение о том, что жертвы иррациональны, что они " фобные", что они имеют " Фобия", цель отвлечь внимание от реального опыта жертв в реальном мире, который, конечно, является опытом агрессии, войны и жестокости. Термин «русофобия» — это имперская стратегия, направленная на то, чтобы перевести тему из реальной агрессивной войны на чувство агрессоров, поднимая тем самым существование и опыт людей, которым нанесен наибольший вред. Империалист говорит: «Мы здесь единственные люди. Мы — настоящие жертвы. И наши оскорбленные чувства означают больше, чем жизнь других людей».

Теперь военные преступления России в Украине могут быть и будут оцениваться по украинскому законодательству, потому что они совершаются на украинской территории и по международному праву. Невооруженным глазом видно, что идет агрессивная война, преступления против человечности и геноцид.

Употребление слова " Русофобия" в этой ситуации, утверждение о том, что украинцы психически больны, а не переживают зверства, является колониальной риторикой. Это служит частью более широкой практики разжигания ненависти. Вот почему эта сессия важна: она помогает нам увидеть обезумевшие высказывания России о геноциде. Идея о том, что у украинцев есть болезнь под названием " Русофобия", используется в качестве аргумента для их уничтожения, наряду с аргументами о том, что они паразиты, сатанисты и так далее.

Утверждение, что вы жертва, когда вы действительно агрессор, не является защитой. На самом деле, это часть преступления. Разжигание ненависти, направленное против украинцев, не является частью защиты Российской Федерации или ее граждан. Это элемент преступлений, совершаемых российскими гражданами на украинской территории. В этом смысле, созвав это заседание, российское государство нашло новый способ признаться в военных преступлениях. Благодарю вас за ваше внимание.

Опубликовано с разрешения автора. Впервые опубликовано на snyder.substack.com

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