Россия идет на все ради победы. Что происходит на фронте 16 мая, 22:18 Цей матеріал також доступний українською

На основных направлениях ситуация контролируемая и стабильная

Отступление российских войск от Харькова — это результат контрнаступления ВСУ на отдельном направлении. Используя слабость противника, мы частично освободили нашу территорию и почти вышли на государственную границу Украины. Это полная заслуга ВСУ, этакая, я бы сказал, проба пера — каким может быть контрнаступление — и собственные возможности проверили, и ситуацию на фронте в направлении выровняли в нашу пользу. Батальонно-тактические группы по Харьковскому направлению россияне частично вывели на восстановление боеспособности, потому что мы их достаточно сильно покрошили, частично их перебросили на Луганское направление.

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Затем, напоследок, когда мы уже стали приближаться к границе, они были вынуждены вернуться обратно, чтобы остановить наше наступление. Вот такая ситуация. Пока они пытаются закрепиться на тех рубежах, сидят в обороне, но вперед даже не думают продвигаться.

На основных направлениях ситуация контролируемая, стабильная — это Криворожское, Запорожское, Южно-Бугское, за исключением Донецкого и Луганского. Там РФ продолжает наступательные действия, пытаясь выполнить политическую задачу Путина — выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. На сегодняшний день даже в Донецкой области меньше атакуют наши позиции, чем в Луганской. Осталось 10% области под нашим контролем, поэтому они пытаются дожать окончательно наши войска, чтобы выйти на ее границу.

Поэтому Лукашенко и гоняет свою армию по просторам Беларуси

Вопрос открытия второго фронта на сегодняшний день не стоит. Такую вероятность мы исключать не можем. Но она довольно низкая.

И даже те учения белорусские, которые начал проводить самопровозглашенный президент, не несут нам прямой или существенной угрозы. Потому что переброска механизированных и мотострелковых десантных подразделений на границу не происходит. То есть ударную группировку Беларусь на границе с Украиной не формирует. А она продолжает проводить демонстрационные действия для Путина, показывая тем самым, что белорусские войска заняты прикрытием, как сказал Лукашенко, «спины» российским войскам. Чтобы никто там по ним сзади не ударил. Поэтому Лукашенко и гоняет свою армию по просторам Беларуси с севера на юг, затем на запад и так далее. Показывает интенсивность защиты либо от НАТО, либо от Украины.

Что касается Приднестровья, то там силовые структуры так называемой ПМР переведены в обычный режим работы. То есть ситуация немного улучшилась — они успокаиваются. А российский контингент по-прежнему остается в полной боевой готовности. Но его боеспособность не несет нам большой угрозы. А для них нет возможности усилить эту группировку, поэтому они понемногу успокаиваются.

Обстрел инфраструктуры Одесской области (в четвертый раз пытались разрушить мост через Днестровский лиман) — это больше попытка отрезания этого региона и попытка прекратить железнодорожное сообщение, которое следует в Румынию. Потому что высаживать десант на сегодняшний день — у них нет возможности подойти к побережью, у нас есть противокорабельные комплексы, да и действуют достаточно успешно. А вот нарушить сообщение с Румынией, чтобы мы не могли вывозить то же зерно через румынские порты, они все же пытаются.

Давайте вспомним еще о Мариуполе. Там ситуация продолжает оставаться критической, а порой катастрофической. Применяются зажигательные боеприпасы, принадлежащие к типу негуманного оружия, для создания очагов пожара. Это уже похоже на то, что оккупанты выкуривают наших защитников из подземельных комплексов Азовстали. Россия применяет любые методы, чтобы победить. Критичность ситуации обусловлена тем, что Путин категорически отказывается вообще вести разговор по поводу эвакуации хотя бы наших раненых. А о военнослужащих вообще не желает говорить. В настоящее время выхода из ситуации нет. Однако необходимо найти такой рычаг, который повлияет лично на Путина.

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