Новый темник роспропаганды. Три момента после заявления Медведева о ядерной войне 20 января, 15:20

Он, в частности, заявил что-то о том, что «проигрыш в войне» для ядерного государства невозможен, потому что это означает ядерную войну

На днях главный идиот российской политики, потративший много времени и усилий, чтобы получить этот почетный титул в тяжелой борьбе с Песковым и Рогозиным… Да, это он. Общеизвестный Дмитрий Медведев, выступивший с очередной порцией бреда.

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Он, в частности, заявил, что-то о том, что «проигрыш в войне» для ядерного государства невозможен, потому что это будет означать ядерную войну. Не знаю, это для «внешнего читателя» больше, или для внутреннего, но я вижу, что это мнение — явный новый темник роспропаганды, который они сейчас очень активно продвигают.

Мол, Россия ядерное государство, а ядерное государство не может проиграть войну, поэтому, очевидно, они не проиграют.

Но здесь сразу три момента, о которых, конечно, российские пропагандисты не говорят.

Момент первый. Они ведь не ведут официально войну. У них официально — «спецоперация». Да, спецоперация со стотысячными контингентами войск, ракетными ударами, танками и длительностью почти в год. Но сомневаться в столь демонстративном идиотизме в России нельзя, потому что можно получить подозрение и приговор в дискредитации росармии. Задавать вопрос, как само признание факта, что армия воюет, а значит выполняет свои непосредственные функции, может дискредитировать эту армию, это все тоже нельзя. Нельзя и все. Так вот, «войны нет», так какую войну собирается проигрывать Медведев? Очевидно, не войну с алкоголизмом, которую он уже проиграл.

«Войны нет», так какую войну собирается проигрывать Медведев?

Момент второй. Со времени, когда Россия (а тогда еще СССР) стала ядерным государством, она, собственно, официально войн не вела. Были другие «спецоперации», разные «интернациональные помощи» и тому подобное.

Соответственно, «не ведя официально войны», СССР и Россия спокойно и без особых проблем их проигрывали. Например, войну в Афганистане или первую войну в Чечне. Проигрывали, молча убирались, и никакой ядерной войны всему миру не устраивали. Кстати, нынешнюю войну они тоже предусмотрительно назвали спецоперацией, чтобы снова не проиграть войну.

В общем, роспропаганда — это хитрый феномен. На Западе любят рассказывать, что она «промывает мозги» гражданам РФ, но это не так. Для того, чтобы что-то «вымыть» из мозгов, надо сначала это там найти.

Главная функция роспропаганды — это не «промывание мозгов», а создание легких для потребления готовых смыслов об официальной государственной политике. Предназначены эти смыслы для агрессивных, шовинистических идиотов, которые и составляют активную часть российского общества.

Потребляя эти смыслы, агрессивный шовинистический идиот всегда имеет темы для разговора с другими агрессивными шовинистическими идиотами, получает смысл существования и веру в собственное величие. А больше, собственно, ему ничего и не нужно.

И все это отлично работает, пока реальность пропаганды и реальность, где существуют потребители пропаганды, существуют параллельно. Тогда все нормально. Можно рассказывать о «второй армии», обещать превратить все в «ядерный пепел», показывать по телевизору Армату, обещая, что она «всех порвет». И агрессивных шовинистических идиотов это вполне удовлетворяет. А потом внезапно наступает «спецоперация», и все начинают ждать, что колонны Армат будут всех «рвать», но их почему-то не видно. Агрессивные идиоты начинают проявлять агрессию уже не против комфортных воображаемых врагов, но и против создателей пропаганды. Создатели показывают им какие-то видосики, рассказывают, что вот-вот…

Но даже агрессивные идиоты что-то уже не очень верят в сотни тысяч уничтоженных хаймарсов, миллионы убитых «польских наемников», и Европу, которая ужасно мерзнет. Они еще готовы потреблять фейки о том, как принцы Уильям и Гарри сражались за сосиски, но как-то в самый главный фейк о «второй армии» все меньше верят даже они.

Поэтому выпускают очередных медведевых и киселевых, рассказывающих агрессивным идиотам, как будут уничтожать огромными ядерными ракетами человечество. Идиоты пока довольны. Их даже не очень интересует, что в этот момент тотального уничтожения будут делать они.

Но надолго ли это? Увидим.

Текст опубликован с разрешения автора

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