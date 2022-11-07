Кремль подбирает оружие. Что стоит за словами Медведева о новой цели войны 7 ноября, 07:13

Бывший президент России и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что главная цель войны, которую Россия ведет в Украине — это победа над Сатаной

На перший погляд, ця заява чиновника може виглядати просто набором пропагандистських кліше чи свідченням непростого душевного стану. Але хочу нагадати, що Медведєв не проголошує промови від власного імені та не пише постів у соціальних мережах, — пише Віталій Портников для Радіо.Свобода.

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«Творчість» Медведєва — від статей про Україну до коротких текстів у «ВКонтакті» — результат продуманої тактики кремлівських пресслужб та тієї самої «сигнальної» політики, яка має демонструвати найближчі наміри російського керівництва. Навіть філологічний аналіз виступу Медведєва демонструє, що над ним працювали фахівці, яким наказали перетворити тему війни в Україні на конфлікт між Добром та Злом. Росія, зрозуміло, на боці Добра. І бореться із Дияволом.

Навіщо Медведєву робити подібні заяви? Насамперед тому, що російські збройні сили розпочали програму руйнування України. Ані російських військових, ані російських пропагандистів більше не цікавить військова інфраструктура України. Продумано та цілеспрямовано б’ють саме по цивільних об'єктах. Мета? Щоб якнайбільше людей покинуло свої будинки. По можливості - померло від голоду та холоду. Як говорив попередник Путіна та Медведєва Йосип Сталін, «немає людини — немає проблеми»!

Але у співвітчизників колишнього президента Росії може закрастися сумнів: якщо росіяни та українці «один народ», якщо Росія «звільняє» українців, то чому вона вбиває їх у власних квартирах, позбавляє світла, тепла і води. І все це свідомо, без відмовок, що Росія стріляє по військових об'єктах?

«Творчість» Медведєва — результат продуманої тактики кремлівських пресслужб

У цій ситуації найкращий прийом — розлюднення ворога. Якщо Росія воює із самим Сатаною, будь-які сумніви для її населення є зайвими. Так у давнину з людей «виганяли Диявола». Й те, що наслідком процесу могла бути смерть людини, вважалося просто ексцесами процесу.

Мелодія розпачу

У виступі Медведєва, який часто та з очевидним задоволенням погрожує світові застосуванням ядерної зброї, є ще один важливий сигнал. Заступник голови російського Радбезу каже, що Росія могла б легко знищити всіх своїх ворогів — «відправити до геєни вогненної», але не робить це тому, що росіяни цінують життя.

Така інтерпретація застосування зброї масового знищення свідчить, що російське керівництво могло усвідомити, що застосування Москвою ядерної зброї може призвести до серйозних наслідків, що заяви західних лідерів витлумачені правильно. Але, з іншого боку, у Кремлі сьогодні можуть вважати, що знищать Україну і без допомоги ядерної зброї, лише бомбардуванням по інфраструктурі. Це такий дивовижний ефект гуманізму без гуманізму. А ще точніше — просто підбір зброї для злочину.

Але якими б не були причини тих високих політичних нот, які беруть останнім часом у своїх виступах російські керівники, всі ці ноти насамперед — мелодія розпачу, яку марно намагаються видати за бравурний марш.

У Москві чудово розуміють, що початкові плани встановлення контролю над Україною здійснити вже не вдасться, як не вдасться і змусити західні країни відмовитися від підтримки України у війні. Але як вийти з конфлікту з найменшими репутаційними втратами теж не розуміють. Тому із кожним новим днем градус ескалації стає все вищим, а голос російських керівників — все гучнішим.

Але ці гучні погрози таять у собі іншу небезпеку: будь-якої миті можна збитися на фальцет.

Опубліковано з дозволу Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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