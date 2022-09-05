Ужасный сценарий третьей мировой. К чему ведет грязная война Путина 5 сентября, 15:43 Эксклюзив НВ Луис Мартинес-Фернандес: Китай и Россия в 21 веке постепенно укрепляют экономические и военные связи и узы дружбы (Фото:REUTERS)

Я рассматриваю глобальные геополитические корректировки с 2019 года и усиление двух союзных блоков авторитарных наций в противостоянии с двумя блоками демократических государств

Я использую историческую перспективу, чтобы оценить вероятность расширения войны в Европе, Азии и за ее пределами: ужасный сценарий третьей мировой войны.

Китайский экспансионизм: евразийские наземные мосты, долговая ловушка и тикток

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С 3,383 млн баррелей в день Китай является седьмым по величине производителем сырой нефти в мире, но это даже отдаленно не соответствует удовлетворению внутреннего спроса. Вторая по величине экономика мира также занимает второе место по потреблению нефти (15,4 млн баррелей в день), а это означает, что она должна закупать остаток того, что ей нужно, из иностранных источников. В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что Россия впервые превзошла Саудовскую Аравию как главный источник нефти Китая. По состоянию на май этого года Китай получает на 55% больше российской нефти, чем в 2021 году.

Китай, неспособный использовать нефть как часть своего дипломатического арсенала, уже около десяти лет использует в этом качестве мирную стратегию строительства амбициозных инфраструктурных проектов по всему миру. Возьмем, к примеру, инициативу «Один пояс, один путь» — транспортную систему, призванную соединить тихоокеанский портовый город Ляньюньган с Роттердамом. Так далеко на запад простиралась в своё время империя Аттилы.

Его южный аналог, Новый Евразийский сухопутный мост, начинается на тихоокеанском побережье Китая, пересекает несколько стран, включая Казахстан, Туркменистан и Турцию, где он соединяется со Средиземным морем (новый Босфор) и продолжается в Западную Европу. Именно это я имел в виду, когда говорил, что китайцы мыслят долгосрочными перспективами, исчисляемыми десятилетиями и веками. Если все пойдет по плану, все дороги в конечном итоге будут вести в Пекин.

Другим важным инструментом китайской экспансии является то, что индийский ученый Брахма Челлани впервые назвал (в 2017 году) китайской «дипломатией долговой ловушки». Нет ничего нового в этой стратегии, веками ловко используемой мировыми коммерческими державами в качестве колониального и неоколониального оружия для получения влияния и власти над экономически и политически более слабыми странами. Китай знаком с этой стратегией, поскольку сам был жертвой этой схемы с 1870-х по 1940-е годы.

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