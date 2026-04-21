Какой сигнал от Си скоро получит Путин

Павел Баев: Путин вряд ли может рассчитывать на то, что его предстоящий визит в Си принесет ощутимые плоды в виде помощи КНР (Фото: Sergei Bobylyov/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS)

Путин вряд ли может рассчитывать на то, что его предстоящий визит в Китай принесет какие-то ощутимые плоды

Интенсивность дипломатических контактов между мировыми державами в последние недели была настолько высокой, что на этом фоне легко было не заметить явное затишье в традиционно тесном взаимодействии России и КНР.

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Президент России Владимир Путин провел множество телефонных переговоров с лидерами стран Ближнего Востока, однако его последний разговор с генсеком Китая Си Цзиньпином состоялся еще в начале февраля, во время празднования Нового года по лунному календарю. Последняя же личная встреча прошла в начале сентября 2025 года, когда Путин был одним из многочисленных гостей на военном параде в Пекине.

Апрельский визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин должен был продемонстрировать стабильность двусторонних связей, однако