Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Какой сигнал от Си скоро получит Путин

21 апреля, 20:03
NV Премиум
Google Читайте NV в Google
Павел Баев: Путин вряд ли может рассчитывать на то, что его предстоящий визит в Си принесет ощутимые плоды в виде помощи КНР (Фото: Sergei Bobylyov/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS)

Павел Баев: Путин вряд ли может рассчитывать на то, что его предстоящий визит в Си принесет ощутимые плоды в виде помощи КНР (Фото: Sergei Bobylyov/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS)

x1
0:00
-
8:16

Путин вряд ли может рассчитывать на то, что его предстоящий визит в Китай принесет какие-то ощутимые плоды

Интенсивность дипломатических контактов между мировыми державами в последние недели была настолько высокой, что на этом фоне легко было не заметить явное затишье в традиционно тесном взаимодействии России и КНР.

Реклама

Президент России Владимир Путин провел множество телефонных переговоров с лидерами стран Ближнего Востока, однако его последний разговор с генсеком Китая Си Цзиньпином состоялся еще в начале февраля, во время празднования Нового года по лунному календарю. Последняя же личная встреча прошла в начале сентября 2025 года, когда Путин был одним из многочисленных гостей на военном параде в Пекине.

Апрельский визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин должен был продемонстрировать стабильность двусторонних связей, однако

Теги:   Война России против Украины Россия-Китай Владимир Путин Си Цзиньпин

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies