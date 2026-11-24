По иронии судьбы, за эти тринадцать лет Украина сама стала Майданом Европы, а Россия — ее коллективным Януковичем

Утром проходил мимо Майдана и вспомнил два вечера. Один был здесь, тринадцать лет назад, а второй недавно в Брюсселе, когда мы запускали объединение украинских оборонных компаний UARM Hub. Это было в библиотеке Сольве, где за несколько лет до Второй мировой войны проходили Сольвеевские конференции с участием самых светлых умов человечества, в частности Эйнштейна, Марии Склодовской-Кюри, Макса Планка, Гайзенберга, Шрёдингера и Бора.

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За окнами библиотеки шел дождь, а в зале политики и дипломаты, привыкшие видеть в новостях, не спеша переходили с кофе от одного разговора к другому. Говорили о войне, спорили об оборонных доктринах, а наши, с фронта и производства, рассказывали, как им удавалось выживать и дальше делать свою работу.

Тринадцать лет назад мне бы и в голову не пришло, что нам когда-нибудь придется учить Европу Эйнштейна и Бора готовиться к войне и объяснять, почему дешевый «шахед» следует воспринимать серьезно, даже если ты можешь поднять в небо F-35.

Успеет ли сама Европа подготовиться ко дню, когда придется отстоять свой выбор

Тогда на Майдане мы говорили о Европе, к которой хотели принадлежать. За это время выросло поколение людей, которые той осенью еще и подростками не были, и у них — своя память о Европе.

Кто-нибудь будет помнить танки Leopard, шведские Gripen, ракеты Storm Shadow, системы IRIS-T и NASAMS. А кто-то не забудет, как в той же Европе продолжали строить Северный поток 2, сертификация которого была остановлена 22 февраля 2022 года, всего за два дня до полномасштабной войны.

Говоря о европейском выборе, потерявшие своих родителей завтрашние подростки будут вкладывать в эти слова уже совсем другой опыт, которого у нас тогда еще не было. Кто-то будет помнить, как ему открыли дверь чужого дома, когда пришлось уехать из Украины, а кто-то не забудет, как мы месяцами ждали решения о помощи, от которой зависело, что будет дома.

По иронии судьбы, Украина за эти тринадцать лет сама стала Майданом Европы, а Россия стала ее коллективным Януковичем. Мы и тогда выходили без гарантий, что кто-то поддержит нас, введет санкции или поможет победить. Януковича принимали в Брюсселе, когда оппозиция сидела в тюрьме, так же как жали руку Путину после Чечни, Грузии и Крыма.

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Тринадцать лет назад в Киеве тоже были люди, которые говорили, что достаточно разойтись по домам, и все успокоится. Кто-то осуждал выходивших, кто-то был уверен, что лично к нему никто не придет, а кто-то почти не интересовался тем, что происходило в нескольких кварталах.

Сегодня в Европе есть те, кто также полагается на расстояние до фронта или считает, что достаточно уговорить Украину остановиться, и Россия остановится сама.

Тринадцать лет назад мы уже видели, чего стоит такой расчет, когда по ту сторону баррикад уверены, что могут решать за тебя, и своих планов не меняют. Многие, кто стоял тогда на Майдане, теперь воюют, и достоинство и свобода до сих пор много для них.

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Но пока от решений в том брюссельском зале и других таких залах зависит, вернутся ли они домой, хорошо было бы сделать все, чтобы они услышали, как ими гордятся при жизни, а не посмертно.

В тот первый вечер на Майдане мы хотели, чтобы Украина сама решала, куда ей идти. Тринадцать лет спустя это право все еще приходится защищать.

Я мало верю в скорый мир и еще меньше — в скорую войну. Масштабы, в которых мир готовится к противостоянию, намекают на неизбежность выбора между войной за то, во что веришь и миром за счет свободы.

Украина и наше поколение слишком далеко прошли по первому пути, чтобы чей-то выбор за спиной мог заставить нас повернуть назад. Вопрос в том, успеет ли сама Европа подготовиться ко дню, когда ей придется отстоять свой выбор. Для этого Европе придется заново себя придумать и рядом с ценностями положить оружие, которым эти ценности можно защитить и которым оно готово воспользоваться.

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Текст опубликован с разрешения автора