Несколько целей за последние сутки. Чего добивается Россия 29 июля, 17:55

Я напишу то, что многим может не понравиться, мысли, которые не популярны

Последние сутки запустили в Украине эмоциональный шторм. Сначала спецслужбы РФ специально выложили в сеть ролик с пытками украинского военного. Затем адресные прилеты по мирному населению в Николаеве и других городах, новые жертвы. Затем вбрасывается информация и видео о массовой казни защитников Азовстали, которую россияне очень неуклюже пытаются маскировать под обстрел HIMARS. Даже обломки ракет предоставили. Не поленились привезти их с Антоновского моста. А сотрудники СИЗО в Еленовке не пострадали. Чудо, да? Или ещё одно доказательство, что это была казнь, которую маскировали под страшную, циничную постановку.

Видео дня

Все это очередная российская ИПСО (информационно-психологическая спецоперация) с элементами психологического террора. Целей несколько.

Во-первых, Россия хочет запугать украинцев, чтобы мы захотели мира на любых условиях. Но нет. Мы становимся только злее. Во-вторых, эти видео с пытками и массовой казнью наших воинов в Еленовке должны запустить агрессивную реакцию среди наших военных. Россияне рассчитывают, что мы будем с пленными делать то же, что и они, а затем эти видео попадут в сеть.

Нельзя делать то, что от нас ждут российские спецслужбы

Зачем им это нужно? Их цель — используя эмоции подтолкнуть наших воинов к крайне агрессивным и жёстким действиям с пленными, чтобы расчеловечить нас в глазах цивилизованного мира. И этим показать, что мы такое же зло, как и они. А значит, нам не стоит давать западное оружие. Да, целью являются именно поставки западного оружия в Украину. Ведь именно HIMARS обвиняют в обстреле Еленовки. А тут ещё и слова Антона Геращенко, что ВСУ стреляет вслепую. Все в одну корзину. Так что нельзя вестись на эти провокации и дать российским спецслужбам возможность реализовать через ИПСО задуманное ими.

Напоминаю, что HIMARS доставляют россиянам огромные проблемы и, через свои говорящие головы на Западе, Кремль хочет сбить поставки этого и другого оружия. Недавно российские спецслужбы пытались вбросить информацию о том, что Украина продала западное оружие. У них не получилось. Пентагон тогда сломал рашистам все планы. А сейчас мы должны поломать планы Кремля. Нельзя поддаваться эмоциям. Нельзя делать то, что от нас ждут российские спецслужбы.

Мы отомстим. Мы накажем всех, кто исполнял и кто отдавал приказ. Мы это сделаем. И нам помогут наши западные и ближневосточные друзья и партнёры. Но сегодня нам нельзя поддаваться гневу. Месть — это блюдо, которое подают холодным. Мы рассчитаемся с военными преступниками за их дела. Но не будем делать то, что они ждут сейчас. Никаких видео и казней. Мы не они. Нас не запугать и не спровоцировать. Мы победим. И кара настигнет каждого, когда достойный руководитель Украины даст команду, которая когда-то прозвучала и до сих пор наводит ужас на всех террористов: «Посылай мальчиков». И тогда воздастся каждому за дела его. Иначе и быть не может.

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