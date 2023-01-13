Два сценария Кремля на дипломатическом фронте
Россия будет продолжать попытки втянуть Украину в переговоры
Текст опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікація заборонена.
Не маючи можливості перемогти Україну на полі бою, Росія активно взялася за інші інструменти. Перший — знищення критичної інфраструктури, аби перетворити Україну на непридатну для життя територію в умовах холодної зими. Другий — нав’язування переговорів. І до цього варто придивитися уважніше.