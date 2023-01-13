Мария Золкина

Мария Золкина

Политический аналитик Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива»

Два сценария Кремля на дипломатическом фронте

13 января, 11:34
Эксклюзив NV
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Россия будет продолжать попытки втянуть Украину в переговоры

Текст опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікація заборонена.

Не маючи можливості перемогти Україну на полі бою, Росія активно взялася за інші інструменти. Перший — знищення критичної інфраструктури, аби перетворити Україну на непридатну для життя територію в умовах холодної зими. Другий — нав’язування переговорів. І до цього варто придивитися уважніше.

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Теги:   The Economist Война России против Украины Мир впереди 2023

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