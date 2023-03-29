Авдеевка, новые Бахмуты и авиабомбы. Что сейчас беспокоит больше всего 29 марта, 17:21 Эксклюзив NV

Россияне поняли, что так просто Авдеевку не возьмут

Не хочу даже такого представлять, что мы сдадим Авдеевку. Но в стратегическом смысле, я не думаю, что это приведет к каким-либо серьезным поражениям Украины. В психологическом смысле — да, Авдеевка для нас психологически очень важный город. Во-первых, это пригород Донецка. И наше пребывание там означает, что оккупационный режим в Донецке всегда под угрозой — это первый момент.

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Второй момент: с Авдеевкой связано очень много героических моментов, уже ставших легендарными для нас. Выход на авдеевскую промку, защита авдеевской промки, на которой погибли очень многие знаковые для украинцев люди. Авдеевка связана с Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи), который имел свою базу, группа которого, первая штурмовая рота, имела там свою базу. Это тоже знаковое место для многих украинцев.

Многие украинские бригады прошли там бои во время АТО и впоследствии во время Операции объединенных сил. Там погиб Андрей Кизило, героический офицер. Это одна из немногих штурмовых операций, проводившихся во время АТО, активных операций, в ходе которой тогда украинцы захватили позицию Алмаз. Ее впоследствии назвали Орел, поскольку позывным у Андрея был Орел. Психологически это очень важное место и город для нас.

Россияне в Авдеевке пытаются повторить ситуацию с Бахмутом.