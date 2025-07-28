Россия готовится к новым боевым действиям? Где и что происходит

Информация о поставках техники и боеприпасов на российскую базу в Гюмри вызывает множество вопросов и гипотез

Россия значительно усиливает 102-ю военную базу в Армении. Отмечается, что в последние недели на базу в Гюмри завозится большое количество военной техники и боеприпасов. Ежедневно садится несколько грузовых самолетов с военным грузом. Информация о поставках техники и боеприпасов на российскую базу в Гюмри действительно вызывает множество вопросов и гипотез.

Гипотеза первая: Россия, вероятно, стремится усилить свою 102-ю военную базу в Гюмри, чтобы сохранить стратегическое влияние на Южном Кавказе. Этот регион остается геополитически важным, ведь расположен на пересечении интересов России, Турции, Ирана и западных стран. Усиление базы может быть реакцией на ослабление позиций России в Армении. Россия может наращивать военное присутствие, чтобы напомнить о своем влиянии и предотвратить дальнейший дрейф Армении на Запад.

Гипотеза вторая: Усиление базы может быть ответом на напряженные отношения с Азербайджаном. Также это может быть сигналом Турции, которая активно поддерживает Азербайджан и расширяет свое влияние в регионе.

Эксперты предполагают, что Москва « готовится к возможным изменениям в регионе»

Гипотеза третья: Поставки могут быть связаны с подготовкой к возможным изменениям в регионе, включая потенциальные конфликты или нестабильность в Армении, Азербайджане или Грузии. Эксперты предполагают, что Москва «готовится к возможным изменениям в регионе».

Гипотеза четвертая: Поставки военной техники могут быть частью стратегии России по давлению на правительство Никола Пашиняна, который в последние годы дистанцируется от Москвы. Пашинян неоднократно выражал недовольство действиями России, в частности невыполнением обязательств по поставкам оружия и отсутствием поддержки в рамках ОДКБ.

Также существует гипотеза, что Россия может поддерживать оппозиционные силы в Армении, чтобы подорвать позиции Пашиняна перед парламентскими выборами 2026 года. Например, украинская разведка (ГУР) утверждала, что Россия вмешивается во внутренние дела Армении, в частности пытается организовать государственный переворот. Поставки техники могут быть частью подготовки к поддержке пророссийских сил в случае политического кризиса, хотя прямых доказательств этому нет.

Не стоит исключать, что поставки могут быть частью планового обновления вооружений или ротации техники на базе, которая существует с 1995 года и продлена до 2044 года.

Подытоживая, поставки военной техники в Гюмри, скорее всего, связаны с укреплением позиций России в условиях геополитической неопределенности на Южном Кавказе. Это может быть ответом на прозападный курс Пашиняна, напряженность с Азербайджаном или подготовкой к непредсказуемым сценариям. Гипотеза о смене власти остается недоказанной и маловероятной в краткосрочной перспективе, а угроза соседям ограничена стратегической ролью базы как оборонительного форпоста. Армянские власти, вероятно, избегают публичных комментариев, чтобы не обострять отношения с Москвой, сохраняя хрупкий баланс.

