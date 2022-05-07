НАТО не обещает облегчения 7 мая, 21:57

Чем жила страна 7 мая 2022 года

● НАТО не обещает облегчения. В ближайшие недели Украине нужно готовиться к еще более жестокому наступлению российских оккупантов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag. «Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов», — сказал он.

Видео дня

● По словам генсека Альянса, нынешнее наступление РФ на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска хорошо обороняются. «Мы видим сильный контраст между российскими и украинскими силами: украинские войска мужественны и знают, за что борются. Российские же войска страдают от плохого руководства, низкой морали, и многие не знают, за что они борются», — отметил он.

● Кремль пока не взялся за ядерную дубину? С начала войны в Украине НАТО не заметило изменения в российской ядерной стратегии, рассказал генсек Альянса. «Мы слышим угрожающую ядерную риторику российского руководства. Это безответственно и необдуманно. Ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует вести, в том числе в России. С начала войны в Украине 24 февраля НАТО не заметило никаких изменений в ядерной стратегии России», — уточнил Йенс Столтенберг. И добавил, что Альянс не видит изменения уровня готовности российских ядерных сил.

● Надо быть осторожнее. Президент США Джо Байден провел разговор с высшими должностными лицами разведки и обороны США, в ходе которого заявил, что недавние сообщения в СМИ об обмене разведданными США с Украиной были контрпродуктивными, информирует NBC. Мол, подобные сообщения «отвлекают от нашей цели».

● По словам еще одного источника, Байден заявил, что утечки должны прекратиться.

● Снаряды для Украины. Минобороны США сообщило о предоставлении Украине нового пакета безопасности на сумму до $150 млн. В нее входят 25 тыс. 155 мм артиллерийских снарядов и противоартиллерийские системы.

● Потери врага растут. За время войны РФ потеряла в Украину уже 25,1 тыс. своих солдат (+200 за последние сутки), подсчитали в Генштабе ВСУ. Кроме того, враг лишился: танков — 1122 (+12 за сутки) ед, боевых бронированных машин — 2713 (+27) ед, артсистем — 509 (+7) ед, РСЗО — 172 (+1) ед, средств ПВО — 84 (+1) ед, самолетов — 199 (+0) ед, вертолетов — 155 (+0) ед и многого другого.

● Катер отправился искать крейсер. В акватории Черного моря украинские военные уничтожили очередное российское судно — катер типа Серна. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. А видео с уничтожением катера опубликовала пресс-служба оперативного командования Юг.

● Серна — серия скоростных десантных катеров РФ на воздушной каверне. Они предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колёсной и другой техники общей массой до 45 т, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека) с высокой скоростью 30 узлов. Относятся к кораблям 4-го ранга.

● Путинский корабль встал на прикол. Власти Италии арестовали 140-метровую люксовую яхту Шехерезада (Scheherazade), которая стоит $700 млн. Ее владельцем, как установили журналисты-расследователи, является российский диктатор Путин.

● Итальянский Минфин заявил, что у яхты обнаружены «значительные экономические и деловые связи» с высокопоставленными лицами в российском правительстве и людьми, находящимися под санкциями ЕС. О ком именно идет речь, итальянцы не сообщили. Но ранее американские журналисты, а за ними и команда Навального установили — яхта принадлежит российскому диктатору.

● Ситуация с флагами в Берлине. Вчера СМИ сообщили, что власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую символику страны, — как и любую символику страны-оккупанта и ее сателлитов, включая те самые буквы, — непосредственно на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая.

● Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал это решение «пощечиной украинскому народу».

● Сегодня активист Александр Снидалов уточнил, что власти Берлина все же разрешили использовать украинскую символику во время мероприятий 8−9 мая, — примерно на час.

● Напуганный «парад». Кремлевское руководство заставило российских офицеров покинуть боевые позиции и обеспечивать круглосуточную охрану предполагаемому «военному параду» в разрушенном Мариуполе. Такой информацией располагает наша военная разведка — ГУР Минобороны.

● «Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, которые приехали в Мариуполь, заставили весь командный состав 71-го мотострелкового полка оккупационных войск. Российские захватчики так боятся нападения защитников Украины», — сообщили в ГУР.

● Спасены с Азовстали. С осажденного завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук: «Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди с Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена».

● Подлая атака врага. Вчера во время эвакуации гражданских с завода Азовсталь в Мариуполе погибли трое украинских военных, еще шестеро получили ранения. Об этом в комментарии УП рассказал замкомандира полка Азов капитан Святослав Паламар.

● «Вчера [6 мая] во время эвакуации гражданских с территории завода положили жизнь трое военнослужащих и шестеро получили тяжелые ранения. Один погиб от ПТУРа [противотанкового ракетного комплекса], попадание в эвакуационную машину. Двое погибли от бомб, сброшенных БПЛА», — рассказал Палмар.

● Одесса оказалась под ударом. Стратегическая авиация РФ ударила шестью ракетами по Одессе. Четыре из них повредили гражданское предприятие в жилом районе, на котором вспыхнул пожар. Информация о раненых уточняется. Еще две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу.

● В Одесской области украинские военные уничтожили вражеский беспилотник Форпост. Его стоимость оценивается в $7 млн. Это уже третий подобный аппарат, сбитый в регионе.

● Враги обстреляли лицей. Оккупанты нанесли ракетный удар по профессиональному строительному лицею в Константиновке на Донетчине (город на полпути между Краматорском и Горловкой). Погибли два человека, еще девять пострадали.

И для финала:

● Часть Зеленского ушла с молотка. Флисовую кофту цвета хаки президента Владимира Зеленского продали за 90 тыс. фунтов стерлингов (свыше $111 тыс) на аукционе по сбору средств для Украины в Лондоне. Об этом сообщила The Telegraph.

● Премьер Великобритании Борис Джонсон предложил продать кофту гораздо дороже стартовой цены в 50 тыс. фунтов, призвав покупателей тратить большие деньги. Перед началом торгов Зеленский выступил по видеосвязи с речью, в которой похвалил Великобританию и «храброго Бориса», посетившего Киев.

● На аукционе, который проводился Christie’s, были выставлены и другие лоты, включая кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по украинской столице, а также экскурсия по Киеву в сопровождении мэра Виталия Кличко.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.