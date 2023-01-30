План из семи пунктов, чтобы заставить Путина уйти 30 января, 15:27 Эксклюзив NV

Украина может победить в войне, которую не начинала, и заставить Россию-агрессора понести международную ответственность

Это будет наша общая со всеми демократическими странами мира победа. А пока продолжаются ожесточенные бои, как под Бахмутом, и умирают украинские герои. Пока гибнут мирные люди — от Бучи, как в марте прошлого года, до Днепра, как только что в январе.

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Россия активно готовится к наступлению, к реваншу в военной кампании, в которой за месяц не реализовала ни одной из своих целей, поставленных перед вторжением. На прошлой неделе российский фюрер сделал ряд заявлений по поводу планов Кремля. Главные его месседжи: война будет долгой и изнурительной; человеческая и финансовая цена — не волнует; следующая волна мобилизации будет, хотя, скорее всего, будет носить скрытый характер; и денег для войны — более чем достаточно.

ВВП России, по предварительным данным Всемирного банка, снизился в прошлом году всего на 3,5%. Очевидно, что в долгосрочной перспективе санкции оказывают негативное влияние на российскую экономику, лишают ее шансов на модернизацию, погружают в длительную рецессию. Санкции заложили под Россию бомбу замедленного действия, постепенно превращая ее в православный Иран. Но нам нужен быстрый взрывоподобный эффект, волна от которого если не снесет Путина, то, по крайней мере, точно лишит его ресурса для длительной войны. Пока мир ожидает кумулятивного эффекта, в Украине работает российский молох смерти, уничтожающий украинцев. Санкции это не цель, а только средство, а цель — победа в войне и справедливый мир.

Из бензоколонки Европы Россия становится китайской заправкой, но она все еще зарабатывает на экспорте нефти и газа астрономические суммы. В первые месяцы войны цены на нефть и газ подскочили, и только от торговли энергоресурсами Москва получила $350 млрд в год. С таким сокровищем Россия может сколь угодно долго воевать — и не только с Украиной… Итак, задача демократического мира: существенно сократить этот доход в текущем году. Не забывайте, что именно падение цен на нефть развалило Советский Союз. А прежде — заставило Горбачева забрать советские войска из Афганистана.

Россия активно готовится к наступлению, к реваншу в военной кампании

Только с декабря вступили в действие самые мощные санкционные меры — ограничение цен на российскую нефть и эмбарго на ее поставки морским путем. Десятый пакет санкций ЕС должен быть готов к годовщине российского вторжения. Как объявлено, он «будет главным образом сосредоточен на закрытии лазеек, на том, чтобы покончить с уклонением от санкций, и на введении весомых последствий для тех, кто обходит санкции Европейского Союза». Правильное мнение, однако нужен более амбициозный подход. Нужны более решительные санкции, которые совокупно с увеличением поставок оружия уже в этом году принудят Путина к миру.

Первое. Ожидаем, что G7 в марте снизит потолок цен на российскую нефть. Уместнее было бы употреблять слово «плинтус». Пока предельная цена на российскую нефть оказалась слишком положительной — даже выше рыночной.

Второе. Следует строго контролировать запрет на перегрузку российской нефти или изготовление нефтяных коктейлей с ее ингредиентами, наказание за сокрытие страны происхождения и т. д.

Третье. Через инструменты международного права блокировать вход в Суэцкий канал российских подсанкционных экспортных товаров. В том числе — энергетических грузов, которые не застрахованы в страховых компаниях, известных безупречным соблюдением режима санкций. Просто не принимать полисы ненадежных страховых компаний, находящихся под влиянием России или ее партнеров, не соблюдающих режим санкций. Нарушителей — останавливать военно-морскими силами стран — членов НАТО.

И тогда россияне по пути Васко да Гамы будут тратить на транспортировку нефти в Южную Азию в несколько раз больше времени, чем напрямик через Суэц. Так, этот механизм должен предусматривать компенсацию ущерба Египту, который тот понес бы из-за сокращения доходов от прекращения транзита в интересах России — по нашим оценкам, это может составить примерно миллиард долларов.

Четвертое. Из Африки перенесемся в Арктику. Следует строго соблюдать ограничения на российскую торговлю сжиженным газом. Мы благодарны поставщикам оборудования и технологий французской Total, немецкой Linde and Siemens, японской Mitsui за то, что прекратили сотрудничество с проектом Arctic LNG2, равно как и южнокорейской Daewoo Heavy, отказавшейся от соблазнительного заказа на 15 танкеров ледяного класса.

Пятый. Надо наконец-то закрыть нефтепровод «Дружба» — нам нужна помощь во взаимопонимании с венграми, чехами и словаками. Это ведь абсурд, когда россияне уничтожают нашу инфраструктуру, а мы вынуждены прокачивать примерно 12 млн тонн российской нефти! По согласию с партнерами, нет никаких сомнений, Украина остановит и «Дружбу», и нашу часть ГТС. Единственная причина, почему мы до сих пор качаем нефть и газ — считаемся с мнением тех наших партнеров, которые до сих пор потребляют российские энергоносители.

Шестое. Лишить Россию почти десяти миллиардов долларов из-за утраты ею возможности предоставлять услуги по обогащению урана и строительству АЭС. «Росатом» как соучастник преступлений российской военщины на Чернобыльской и Запорожской АЭС заслуживает строжайших санкций. Не забывайте, что и сама Россия шантажирует весь мир атомным оружием.

Седьмое. Сейчас заблокировано около половины золотовалютных резервов агрессора — более трехсот миллиардов долларов. Более $130 млрд, которые находятся в золоте, должны быть гарантированно неликвидными. Поэтому недостаточно запретить покупать золото у России. Должна быть заблокирована любая возможность использовать его в качестве залога или в виде других инструментов. Российское золото — это кровавое золото, российские бриллианты — это кровавые алмазы, особенно если учесть грязный бизнес группы «Вагнер» в африканских странах.

По прогнозам, реальные ограничения в нефтегазовом секторе, если они в полной мере заработают в 2023 году, обрушат российский экспорт с $530 до $300 млрд, а предлагаемые нами шаги лишат Россию еще $30 млрд экспортного дохода.

Еще одна задача в ближайшие месяцы — сформировать наступательный потенциал, достаточный для того, чтобы освободить Украину от захватчиков и отбить у них охоту нападать на другие страны. Речь идет не только о танках, о которых только и говорят в эти дни, а о ракетах ATACAMS, современных истребителях F16, и ударных вертолетах Apache.

Санкции и оружие, оружие и санкции — это то, что гарантирует от российской эскалации, то, что обеспечит приближение нашей общей победы и столь долгожданный мир.

Оригинал опубликован в издании lefigaro.fr

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