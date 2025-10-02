Жалкое зрелище? Как Россия готовит «новые» советские танки

Забавно наблюдать было последние пару месяцев то, как западные СМИ описывали производство танков на Уралвагонзаводе как в несколько сотен «новых» ОБТ, в то время как новые танки на предприятии производятся только в 130-м цехе, в количестве не более сотни в год. Повторюсь, именно — не более сотни новых Т-90М «Прорыв» в год или менее ротного комплекта новой продукции в месяц.

Всё остальное — это ремонт, в том числе повреждённой техники, восстановление после хранения, модернизация.

При этом на предприятии продолжает использоваться неавтоматизированный ручной труд для разборки, дефектации и сборки боевых машин, что с одной стороны снижает затраты финансовые, с другой, значительно увеличивает энерго и трудозатраты и растягивает выпуск единицы продукции. Недавняя фотовыставка «Священный завод» лишь подтвердила то, о чём так было известно давно — предприятие, как существовало за счёт ручного труда, так и существует.

Возможно накопление готовой продукции

Но не о том речь…

В начале августа на «задний двор» Уралвагонзавода стали доставлять первые танки Т-72А, восстановлением и модернизацией которых предприятие не занималось от слова совсем, полностью концентрируясь на Т-72Б и Т-90А. Но на четвёртый год войны Т-72Б и Т-90А на хранении центральных баз резерва танков по России либо практически закончились, либо остались те, что в ужасном состоянии, в большинстве своём непригодные к восстановлению.

Самыми многочисленными на хранении ЦБРТ танками на сегодняшний день являются Т-62, около 1 000 и Т-72А, около 900, из которых примерно половина пригодна к восстановлению. Очевидно, что на них Уралвагонзавод и будет пилить в ближайшее время бюджетное бабло, выдавая старые советские Т-72А за новые ОБТ.

Но одно дело коррупция, другое дело то, что, так или иначе, но российские оккупационные войска ещё имеют возможность за счёт внутреннего производства получить несколько сотен ОБТ типа Т-72. При условии низких потерь танков на фронте, например, за август которые составили 87, ввиду их жёсткой экономии, возможно накопление готовой продукции для дальнейшего, более массового применения, но, скорее на некоем новом театре боевых действий.

Стоит отметить, что за весь период полномасштабного вторжения в Украину было верифицировано уничтожение/повреждение/за трофей около 80 танков Т-72А/АВ.

С одной стороны, жалкое зрелище, с другой, не стоит терять бдительность.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора